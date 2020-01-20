Как сохранить «детей Президента»?
На прошедшей неделе все мы стали свидетелями послания президента Владимира Путина. Глава государства выделил главную тему, на которой должен быть сделан серьезный упор. Это тема поддержки семьи и повышения рождаемости. Государство тратит множество сил на поддержание темпов роста рождаемости в стране, выделяет средства на материнские капиталы и прочие выплаты. Цель эта, разумеется, благая. Поддержка молодым семьям, обеспечение их социальных гарантий – важнейшая государственная задача, выполнение, которой станет нашим долгом в новом десятилетии.
Однако, повышение рождаемости – не панацея в вопросе народосбрежения. Наших будущих граждан мало родить, их нужно воспитать и сохранить. Взрослое экономически активное население редеет из-за алкоголя, аварий, экологической обстановки, а часто – из-за нехватки своевременного воспитания. Здоровые, крепкие, активные люди, они могли бы приносить пользу нашему государству и сами в будущем становиться бы родителями. Это очень важный момент, на который мало кто обращает внимание. Мало родить детей, их нужно воспитать и уберечь от беды, научить их заботиться о себе и своей стране. А это получается не всегда.
В Экспертном центре «Движение без опасности» с 2007 года мы занимаемся вопросами продвижения темы дорожной безопасности, являемся партнерами различных государственных органов. Мы доказали на цифрах, что грамотная работа может серьезно изменить ситуацию в обществе, спасти людей от беды. В 2018 году на дорогах России погибло более 18 тысяч человек. Это страшная цифра, но в 2007 году она была на уровне – 30 тысяч. Эти показатели снижались постепенно, но стабильно, каждый год график показывал падение на 2-3 тысячи человек. Мы знаем, что для этого был использован целый ряд способов и мер. Кампании, пропагандирующие отказ от употребления алкоголя за рулем и рассказывающие о пользе использования ремня безопасности, продвижение обязательного использования детского кресла и обучающие уроки в школах. Только по использованию детского кресла с 2011 года показатели выросли с 40% до 79%. Если действовать, то можно существенно повлиять на любую ситуацию, исправить даже самые страшные цифры.
Уверена, что подобный подход можно использовать не только в деле продвижения безопасности дорожного движения, но и в других, проблемных для нас, сферах. Я мама 4 детей, знаю как тяжело бывает воспитывать подростков. У большой части родителей просто нет времени, чтобы регулярно заниматься детьми. Раньше с этим помогали бабушки и дедушки, а теперь и они работают, всем нужно на что-то жить. Школа и система образования в целом не нацелена на воспитание подрастающего поколения, детей учат считать и писать, но не учат как переходить дорогу, как разговаривать о проблемах со взрослыми, как начинать отношения, как правильно жить и куда стремиться в этой жизни, как жить в безопасности.
Безопасность – это основа здорового гражданского общества. Мы должны не только мотивировать молодые семьи рожать детей. Мы должны создать систему грамотного воспитания подрастающего поколения, которая бы обучала их и воспитывала, учила бы их жить здоровыми и активными. Сейчас образовательная система в стране работает не как должна, мягко скажем. И дело здесь не в ресурсах или деньгах, опять-таки, опыт показывает, что можно достигать серьезных результатов в деле народосбережения и без крупных финансовых вливаний. Нужно научить молодежь не только писать и считать, не только гордо показывать паспорт и гордиться страной, нужно дать им знания о том, как выжить в этом мире, при этом оставаясь человеком – любить страну, уважать старших, трудиться на благо общества.
ИСТОЧНИК KP.RU