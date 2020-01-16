Историческое Послание Путина Федеральному собранию: Как нам победить бедность

ЛЮДИ ХОТЯТ ПЕРЕМЕН

- Сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены.

Судьба России зависит от того, сколько нас будет. Сколько детей родится в семьях, какими они вырастут, что сделают для страны.

Сегодня нас почти 147 миллионов человек. Но мы вступили в очень сложный демографический период. Суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений на одну женщину, в 2019 году составил 1,5. Для нашей страны - мало. Для сравнения: 1,3 было в 1943 году. Правда, еще хуже было в 90-х годах. В 1999-м, например, 1,16. Хуже, чем во время войны.

Наша историческая обязанность - не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине десятилетия обеспечить устойчивый рост населения страны. В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7.

Журналисты накануне Послания делали фото на память. Чувствовали, что - историческое!Фото: РИА Новости

ПОСОБИЯ - 5,5 ТЫСЯЧИ НА ДЕТЕЙ ДО 7 ЛЕТ

- Прямая угроза нашему будущему - это низкие доходы значительной части наших граждан. С января семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причем не до полутора лет, как прежде, а до трех. В среднем это более 11 тысяч рублей на ребенка в месяц.

Но когда ребенку исполнится 3 года, установленные выплаты прекращаются. Предлагаю ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Причем уже с 1 января 2020-го.

Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть действительно с очень сложной ситуацией. Выплаты на первом этапе составят у нас половину прожиточного минимума - 5,5 тысячи. Если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысячи, будем выплачивать со следующего года уже полный прожиточный минимум, это 11 с лишним тысяч.

В московском Манеже послушать Послание президента собрались 1300 человек - министры, губернаторы, депутаты, главы корпораций... Фото: Вячеслав ПРОКОФЬЕВ/ТАСС

КОММЕНТАРИЙ

Сейчас государство поддерживает семью до исполнения малышу 3 лет. С этого года пособие получают те семьи, где доход на человека (включая ребенка) меньше двух прожиточных минимумов. Например, в Москве это 118 782 рубля на папу, маму и ребенка.

Теперь выплаты продлили еще на 4 года, пока не придет время отправлять ребенка в школу. Правда, после 3 лет выплаты ограничатся одной половиной прожиточного минимума, причем детского. В столице это 7445 рублей. Претендовать на него смогут только по-настоящему малоимущие, те, у кого доход на члена семьи меньше 1 регионального прожиточного минимума.

МАТКАПИТАЛ ПРОДЛЕН НА ШЕСТЬ ЛЕТ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754805" frameborder="0"></iframe> Путин предложил увеличить материнский капитал.Президент России выступает в Центральном выставочном зале «Манеж»

- Мы продлим программу материнского капитала минимум до 31 декабря 2026 года.

Но сегодня только этого уже недостаточно. Нам надо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь. Хотел бы предложить дополнительные решения, которые должны вступить в силу с 1 января 2020 года. Уже при рождении первенца (!) семья получит право на материнский капитал. С января 2020 года - это 466 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребенка.

Но считаю, что и этого мало. Предлагаю увеличивать материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка. Так, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей.

КОММЕНТАРИЙ

Схема будет такая:

- первый ребенок - 466 617 рублей;

- второй ребенок - 616 617 рублей;

- третий ребенок - списание 450 тысяч рублей долга по ипотеке.

При этом маткапитал обещано индексировать на размер инфляции. По итогам 2019 г. это 3%.

- Проблема демографии по старинке заливается деньгами. Причем деньгами весьма специфическими, - считает доктор экономических наук, ведущий Радио «Комсомольская правда» Никита Кричевский. - Президент не назвал источник, но, скорее всего, пособие на детей с 3 до 7 лет будет выплачиваться из средств материнского капитала. Это та же история, что мы имеем сейчас. Сегодня после рождения второго ребенка можно оформить документы в Пенсионном фонде и получать пособие, уменьшая таким образом свой маткапитал.

Никита Кричевский в студии Радио "Комсомольская правда".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ ВО ВСЕ НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ

- Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1-го по 4-й класс. Все должны себя чувствовать в равных условиях, не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что они даже ребенка прокормить не могут.

Да, мне говорят: даже в советское время не было такой меры поддержки. Но и расслоения в обществе тогда такого не было.

В тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. Не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники по всей стране должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием.

КОММЕНТАРИЙ

Антон Гетта, член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта Народного фронта «За честные закупки»:

- Обеспечение школьников 1 - 4-х классов бесплатным горячим питанием - это большой прорыв в качестве жизни нашего населения. До сих пор этот вопрос решался, можно сказать, на коленке: был отдан на откуп муниципалитетам, директорам школ. Можно по пальцам пересчитать губернаторов, которые интересовались этим вопросом. Где-то кормили всех завтраками или обедами. Где-то давали булочку и чай, а обед - за деньги, кроме льготников. Качество питания тоже зачастую было неудовлетворительным, поскольку фирму - поставщика обедов выбирали на тендере, кто даст меньшую цену. Поэтому под видом говядины, были случаи, в школы поставляли буйволятину, например.

Неудивительно, что родители были недовольны положением дел. Когда зимой прошлого года Народный фронт объявил, что проводит опрос по качеству питания в школах, за две недели на сайте его прошли 50 тысяч человек! Шквал обращений! И две трети отвечавших на вопросы анкеты были недовольны тем, как питаются их дети.

Координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы РФ Антон Гетта. Фото Сергей Фадеичев/ТАСС

Но даже если завтраки или обеды в школы и привозили, еще не факт, что ученики питались. Любой родитель знает, что нелюбимую еду сына или дочь еще поди заставь съесть. В некоторых школах до 80 процентов питания отправлялось прямиком в мусорку!

Добавьте к этому очереди в столовых, короткие перемены, за которые нужно добежать до буфета, потолкаться там и еще успеть перекусить... В общем, зачастую дети кусочничали.

А между тем известный педиатр Андрей Продеус, один из ведущих экспертов по детскому здоровью, привел такую статистику: каждый год неправильного питания ребенка - минус 2,5 года общей продолжительности жизни!

То есть то, что президент обратил внимание на питание школьников, - это огромный плюс к тому, что выпустятся из учебного заведения дети здоровые.

Ну и не нужно забывать, что эта мера существенно облегчит финансовое положение многих родителей, которым нужно ребенка не только собрать в школу, то есть купить тетрадки, канцтовары, форму и прочее, но и покормить его, и дать обед с собой.

5 ТЫСЯЧ ДЛЯ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

- Современная школа - это современный учитель, его высокий статус и престиж. Считаю необходимым уже с 1 сентября ввести спецдоплату классным руководителям - не менее 5 тысяч рублей за счет федерального бюджета. Все действующие региональные выплаты за классное руководство должны быть сохранены.

МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ НА ИСТОРИЧЕСКОМ МИНИМУМЕ

- Впервые в истории ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 73 года - на 8 лет больше, чем в 2000 году. Это результат социальных, экономических изменений в стране.

Уровень младенческой смертности в России достиг исторического минимума. Этот показатель у нас лучше, чем даже в ряде европейских стран.

В этом году мы должны завершить развертывание сети фельдшерско-акушерских пунктов. С 1 июля будет запущена программа модернизации первичного звена здравоохранения. Предстоит отремонтировать и оборудовать поликлиники, районные больницы, станции скорой помощи во всех регионах. На решение этих задач мы дополнительно выделили 550 миллиардов рублей, более 90% - это федеральные ресурсы.

Предлагаю в новом учебном году изменить порядок приема в вузы по медицинским специальностям. По лечебному делу - 70% бюджетных мест станут целевыми, по педиатрии - 75%.

КОММЕНТАРИЙ

Замруководителя Экспертного центра Всемирного русского народного собора демограф Владимир Тимаков:

- Президент правильно сформулировал как главный вызов стране демографическую ситуацию. Он верно обозначил, что сюда надо вкладывать серьезные средства. Но есть серьезная разница между социальной защитой и демографическим стимулированием. Мы какую задачу ставим? Облегчить жизнь людей? Или поддержать их стремление рожать детей? Поддержание людей, которые сегодня живут ниже уровня бедности, выплатами за рождение ребенка - это задача социальная. Но это не стимулирует их рожать второго, третьего ребенка! Правильно, что сохраняем маткапитал на ближайшие годы. Правильно то, что его увеличиваем.

Но то, что переносим долю выплат на первого ребенка, может не дать ожидаемого эффекта. Как правило, первого ребенка люди рано или поздно заводят при любых обстоятельствах. А вот со вторым уже возникает вопрос - решаться на него или нет. Что касается третьего - вопрос вдвойне серьезный. И с точки зрения экспертов самое эффективное стимулирование тут такое: с первым ребенком - давайте, товарищи, сами. Со вторым - государство начинает поддержку. С третьим - поддерживает вдвойне.

Но, с другой стороны, теперь с первым ребенком процентов 80 семей, которые до сегодняшнего дня колебались - решиться или нет, будут простимулированы рожать.

Это в течение года может дать 100 тысяч дополнительных рождений. В первый же год!

Но это будут, как правило, отложенные рождения, которые государство простимулирует сделать раньше. Люди готовы были родить в 30 - 35 лет, а сделают это сейчас в 25 - 30…

Цель ставится - достичь рождаемости к 2024 году до 1,7 ребенка на семью. Но у нас глубина демографического кризиса такова, что надо иметь 2,2 ребенка на семью, чтобы из него выйти.

В 2007 году, когда было объявлено о введении материнского капитала, эффект был моментальный. Сразу же! От 2 до 2,5 миллиона человек дополнительно страна получила за несколько лет благодаря материнскому капиталу. И мы подняли коэффициент рождаемости до 1,8. Но за последние три года он снизился до 1,5. Несмотря на господдержку.

Тут стоило бы посмотреть на международный опыт. Вот во Франции и Швеции решились на стимулирование рождения не первого, а каждого последующего ребенка. До четвертого включительно. И у них сейчас самая высокая рождаемость в Европе. У Франции - более 2 детей на семью, у Швеции - более 1,8. Россия была вслед за ними третьей в Европе еще 3 - 4 года назад. Но сейчас мы откатились.

Этот провал в демографии мы вообще-то ожидали еще с 2011-го. Но все минувшие годы перекрывали его внутренним оптимизмом. И маткапиталом. Посмотрим, удастся ли это перезапустить заново.

8 МИЛЛИАРДОВ НА МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- Сейчас все школы России подключены к интернету. В 2021 году они должны получить уже не просто доступ в Сеть, а высокоскоростной интернет. У нас динамично развивается сеть детских технических, инженерных кружков и центров. Такими же современными должны стать условия для занятий музыкой, живописью, другими видами творчества.

В рамках нацпроекта «Культура» выделяется более 8 миллиардов рублей на оборудование и музыкальные инструменты для детских школ искусств. Но проблема гораздо шире. Сейчас более тысячи помещений, где они размещены, обветшали или просто непригодны для занятий. Прошу правительство помочь регионам привести их в порядок.

Музыкальные и художественные школы для детей по всей стране будут фактически возрождены заново. На них выделят небывалые деньги.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПЕРЕБОЕВ С ЛЕКАРСТВАМИ НЕ БУДЕТ

- Знаю, что в прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств, потому что закупки оказались сорванными, и некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, будто речь шла о закупке канцтоваров: не беда, объявим новые конкурсы. А люди-то оставались без жизненно необходимых лекарств! Такие ситуации не должны больше никогда повторяться! Я прошу правительство в кратчайшие сроки так отладить эту работу, чтобы люди больше не оказывались в такой безвыходной ситуации.

КОММЕНТАРИЙ

Речь идет о том самом уровне медицины, куда мы бежим за помощью первым делом. Это районные поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), амбулатории, кабинеты врачей общей практики. Помощь там оказывают амбулаторно (приемы врачей), в виде дневного стационара либо в неотложной форме (когда мы вызываем доктора из поликлиники на дом).

- Большинство этих объектов (поликлиник, ФАПов. - Ред.) было построено более 70 лет назад. После Великой Отечественной войны, в конце 40 - 50-х, был пик строительства, включая первичное звено здравоохранения, - рассказывала в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) министр здравоохранения Вероника Скворцова. - С тех пор в районных и центральных больницах, поликлиниках, особенно небольших городов, накопились проблемы. И сейчас перед нами стоит задача провести тотальную ревизию.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на радиостанции `Комсомольская правда`.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Выделенные деньги пойдут на реконструкции, переоснащение, обновление районных поликлиник и ФАПов. Как сообщалось ранее, финансировать будут по принципу 90 на 10. То есть 90% средств предоставит федеральный бюджет и оставшиеся 10% - региональные власти.

ВРАЧАМ НУЖНА СПРАВЕДЛИВАЯ ОПЛАТА

- Как мы и договаривались, с этого года начнет поэтапно внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении, основанная на прозрачных, справедливых и понятных правилах, с установлением фиксированной доли окладов в зарплате и единым для всей страны перечнем выплат и надбавок.

КОММЕНТАРИЙ

Председатель Национального агентства по безопасности прав пациентов и независимой медицинской экспертизе, доктор медицинских наук, профессор, эксперт по здравоохранению Алексей Старченко:

- С этого года должен быть введен фиксированный размер оклада в составе зарплаты. А также единая, общая для всех регионов система надбавок и компенсационных выплат. С моей точки зрения, это действительно поможет решить одну из главных проблем медработников. Будет реализован важный конституционный принцип: за равный труд - равная оплата. Это приведет к снижению вынужденной трудовой миграции, когда врачи и медсестры из регионов с более низкими зарплатами уезжают в более «богатые» города.

Кроме того, единая система оплаты поможет дисциплинировать недобросовестных главврачей. До сих пор, если у тебя дети, тетя или дядя - заместители, можно было с помощью надбавок едва ли не озолотить своих родственников или лояльных сотрудников. А они потом делились с щедрым начальником. Теперь по идее для таких злоупотреблений появляется преграда.

Еще один важный момент: средняя зарплата медиков согласно майским указам президента должна быть не ниже среднего уровня по региону. По-хорошему, для расчетов нужно брать именно зарплату лечащего персонала. А не плюсовать ее с зарплатами главврача, директора и его замов, после чего средняя цифра получается несравненно выше. Зато указы вроде как выполнены. Хочется надеяться, что этот нюанс будет учтен при исполнении указаний, озвученных в Послании президента.

Что касается целевого приема в медвузы, то, по сути, это распределение. За бесплатное обучение студент потом расплачивается годами своей жизни, работая в заранее оговоренном месте. Если это место с достойной оплатой и другими условиями, одно дело. Если соответствующих условий не создается, то… все мы помним, как выпускники вузов всеми силами старались избежать распределения.

СОЦКОНТРАКТ НАДО ОБНОВИТЬ

- В Послании прошлого года говорил, что надо расширять практику социального контракта. Он призван стать индивидуальной программой повышения доходов и качества жизни для каждой нуждающейся семьи.

Регионы уже начали внедрять соцконтракт. Но его эффективность пока крайне низкая! И на снижение бедности - влияние слабое. Поэтому прошу правительство учесть опыт пилотных проектов и обновить сами принципы соцконтракта, чтобы уже в 2021 году внедрить его во всех регионах. Обращаю внимание глав регионов: показателем результативности будет не количество заключенных соцконтрактов, а реальное снижение бедности.

КОММЕНТАРИЙ

Это одна из форм социальной защиты малоимущих, предусмотренных у нас законом «О государственной социальной помощи». Смысл соцконтракта такой - деньги выделяются не просто на жизнь, а на что-то, что поможет выбраться из бедности. Получение профобразования, открытие своего дела, покупка коровы, свиней или какой-то сельхозтехники для приусадебного хозяйства и т. п.

Характер государственной помощи и обязательства того, кто ее получает, и прописываются в социальном контракте. Если малоимущая семья никакой коровы не купит, а деньги пропьет - контракт разрывается, выданные средства потребуют вернуть.

До сих пор соцконтракты у нас использовались только в пилотном режиме. В середине 2019 года в эксперименте участвовало 13 регионов. Среди них Татарстан, Тыва, Коми, Алтайский край, Ивановская, Нижегородская, Новгородская области и т. п. Примерно половина соцконтрактников - сельчане. Больше половины из них - многодетные семьи. В деревенских условиях соцконтракт пока работает наиболее успешно. Ведь никакой банк такой семье кредит на развитие личного подсобного хозяйства не даст. А так - купили поросят и теплицу, начали сами кормиться и понемногу зарабатывать на мясе-овощах. Если непьющие и работящие - жизнь постепенно и налаживается.

210-ю СТАТЬЮ УК ПЕРЕСМОТРЕТЬ

- В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых. Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый инвестиционный цикл. Серьезно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест. Начиная с этого года, ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5%, их долю в ВВП страны нужно увеличить с текущего 21% до 25% в 2024 году.

Мы договорились в течение 6 лет не менять налоговые условия для бизнеса. А для крупных, значимых проектов - на срок до 20 лет.

В 2020 году нужно завершить реформу контрольно-надзорной деятельности, тем самым сделать работу бизнеса удобнее и проще. Я уже внес в Думу поправки, которые убирают размытые нормы уголовного законодательства в части экономических составов. Предприниматели обращали внимание на 210-ю статью УК, по которой любая компания, чьи руководители нарушили закон, могла квалифицироваться как ОПГ - организованное преступное сообщество. А значит, все сотрудники подпадали под статью. Правоохранители впредь будут обязаны доказать, что компания изначально умышленно создавалась под незаконные цели.

ДЕНЬГИ ИЗ ФНБ ВЛОЖАТ В ДОРОГИ

- Уже летом часть Фонда национального благосостояния, размещенная в валюте, преодолеет отметку в 7% ВВП. Мы можем вкладывать дополнительные доходы в развитие, в национальную экономику. Приоритетом должны стать окупаемые проекты, инфраструктурные. Это в том числе автомобильные обходы крупных городов, магистрали между областными центрами, выходы на федеральные автотрассы.

СОЗДАДУТ КРУПНЕЙШИЙ АРХИВ ДОКУМЕНТОВ О ВОЙНЕ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754803" frameborder="0"></iframe> Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для детей от 3 до 7 лет.Президент России выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию

- Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что скажем нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю мы должны противопоставить факты. В России будет создан крупнейший и самый полный комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне, доступных и для наших граждан, и для всего мира.

У РОССИИ ЛУЧШИЕ В МИРЕ РАКЕТЫ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754812" frameborder="0"></iframe> Путин: Другим странам только предстоит создать оружие, которым обладает Россия.Президент России выступает перед членами Федерального собрания

- Впервые за всю историю ракетно-ядерного оружия мы никого не догоняем, а, наоборот, другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия. Обороноспособность страны обеспечена на десятилетия, хотя и здесь нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться.

Впервые в истории в области ракетно-ядерных вооружений Россия не догоняет остальные страны, а наоборот - теперь ее вынуждены догонять. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

В КОНСТИТУЦИЮ НУЖНЫ ПОПРАВКИ

- Считаю, что необходимости в принятии новой Конституции нет. Потенциал Конституции 1993 года далеко не исчерпан.

Но полагаю возможным вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые считаю важными для развития России.

Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не противоречат нашей Конституции.

ГОССЛУЖАЩИМ ЗАПРЕТЯТ ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО

- Предлагаю на конституционном уровне закрепить обязательные требования к лицам, которые занимают должности, критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны. Губернаторы, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, председатель правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства.

Смысл госслужбы именно в служении, и человек, который выбирает этот путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, без всяких полутонов и допущений.

Еще более жесткие требования должны предъявляться к лицам, претендующим на должность Президента России. Предлагаю здесь закрепить требование о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причем не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее.

ПРЕМЬЕРА БУДЕТ НАЗНАЧАТЬ ПАРЛАМЕНТ

- В обществе обсуждается положение, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента более двух сроков подряд. Не считаю, что этот вопрос принципиальный, но согласен с этим.

Считаю необходимым закрепить в Конституции принципы единой системы публичной власти. При этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления могут и должны быть расширены и укреплены.

Считаю необходимым прямо закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума.

Необходимо кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне. Считаю целесообразным закрепить в Конституции статус и роль Государственного совета.

Все фракции в Госдуме полагают, что Федеральное собрание готово взять на себя большую ответственность за формирование правительства (аплодисменты в зале). Это ожидаемые аплодисменты, но дослушайте, что я хочу сказать.

Предлагаю доверить Госдуме не просто согласование, а утверждение кандидатуры председателя правительства, а затем по его представлению всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утвержденные парламентом кандидатуры.

Менять Конституцию не будут, но поправки внесут. Если за них проголосует народ.Фото: РИА Новости

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754823" frameborder="0"></iframe> Путин: Считаю, что необходимости в принятии новой Конституции нет.Президент России выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации

БУДЕТ ПРИНЯТО ГОЛОСОВАНИЕМ ВСЕЙ СТРАНЫ

- При этом наша страна с ее огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством не может существовать стабильно в форме парламентской республики. Россия должна оставаться сильной президентской республикой. Поэтому за президентом, безусловно, должно сохраняться право определять задачи и приоритеты правительства, как и право отстранять от должности премьера, его замов и федеральных министров.

Предлагаю предусмотреть, что назначение руководителей силовых ведомств президент может проводить по итогам консультаций с Советом Федерации. Считаю, что такой подход сделает работу силовых органов более прозрачной и подотчетной обществу.

Принцип назначения по итогам консультаций с Советом Федерации может быть применен и в отношении прокуроров регионов.

Считаю необходимым предусмотреть в Конституции полномочия Совета Федерации по представлению президента отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов.

Считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституции. И только по его результатам принимать окончательное решение.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Сколько на все это нужно денег?

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сказал, что нынешнее Послание - «самое дорогое на его памяти». А вице-премьер и министр финансов страны Антон Силуанов оценил затраты только на решение демографических вопросов в 400 - 450 миллиардов рублей.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- На предложения по увеличению материнского капитала понадобится чуть меньше 100 миллиардов рублей, - прикинул министр труда и социальной защиты Максим Топилин. - Пока этих денег в бюджете нет.

- Если вдуматься, это не так много. У нас бюджет профицитный на полтора триллиона рублей по итогам прошлого года! - прокомментировал «Комсомольской правде» доктор экономических наук Никита Кричевский.

Другое дело, что президент сказал о готовности распечатать кубышку - Фонд национального благосостояния (ФНБ). В свое время власти решили, что будут копить сверхдоходы от продажи углеводородов и начнут их тратить, только когда сумма наберется солидная - 7% ВВП. Этот порог ФНБ должен перешагнуть уже летом.

Но платить врачам и матерям этими деньгами не будут, их пустят на инфраструктурные проекты.

ВОПРОС ДНЯ

Как вы оцениваете обращение президента?

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России:

- Президент в своем Послании дал ответ, что будет после 2024-го - главе государства быть на посту только два срока. А главная мысль: ребята, вы о людях сначала подумайте, а потом о своих концепциях и прогнозах. Это и наказ тем, кто будет работать в новом правительстве. Лично для меня отставка Кабинета министров была неожиданной. По себе знаю, как уходить с поста премьера. Главное - не раскисать.

Геннадий ЗЮГАНОВ, лидер КПРФ:

- Не могу пока говорить на эту тему. (Отвечая на вопрос, как он оценивает отставку правительства.)

Артур ЧИЛИНГАРОВ, депутат Госдумы, Герой Советского Союза и Герой России:

- Если говорить об отставке правительства - неожиданно. Ведь на финише года работу Кабмина оценили в целом нормально. Не исключаю, что это - решение самого Медведева.

Марина СВИРИДОВА, мать восьмерых детей:

- В Послании приятно удивила новость про материнский капитал за первого ребеночка. Было бы справедливо маткапитал выплачивать и на каждого последующего малыша.

Владимир СОЛОВЬЕВ, телеведущий:

- Я человек небедный, но много услышал в Послании президента про себя. Прежде всего о Конституции. Изменения, которые предлагается внести, они очень важные. Для меня, про меня. Для моих детей.

Геннадий ОНИЩЕНКО, депутат Госдумы, отец троих детей, дед десятерых внуков:

- Сейчас без моей помощи моему большому семейству не обойтись. Я уж думал, внуков придется кормить до пенсии. До их пенсии. Теперь вот вроде появляется просвет. Все меры ориентированы на помощь именно семьям с детьми.

Герман ПЯТОВ, врач-хирург:

- Меня зацепила тема медицины. Потому что все деньги могут уйти в песок. Корень зла - в чиновниках от здравоохранения среднего звена. Может, теперь что-то изменится?

Сергей и Валентина, слушатели Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Президент сказал, что специально так - в самом начале года - выступает с Посланием. Чтобы, как мы поняли, «сразу стартануть». У нас совет: не ждать конца года, а уже к лету посмотреть, как все, что он предложил, работает.

Подготовили: Елена АРАКЕЛЯН, Роман ГОЛОВАНОВ, Анна ДОБРЮХА, Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ, Оксана КАЛЬНИНА, Дмитрий КОЗУРОВ, Александр КОЦ, Владимир ПЕРЕКРЕСТ, Дмитрий СМИРНОВ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754842" frameborder="0"></iframe> Самые яркие цитаты из послания Владимира Путина Федеральному собранию - 2020.Президент России 15 января выступил с ежегодным обращением к парламенту

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Губернатор Московской области прокомментировал для «КП» проблемы, поднятые в послании президента России (подробности)

«Дети сидят друг на друге». В Перми не хватает школ и детских садов

Эксперты и обычные пермяки обсуждают послание Президента федеральному собранию

Материнский капитал за первого ребенка, бесплатное питание в школах и пять тысяч за классное руководство – основные положения из послания Президента федеральному собранию сейчас активно обсуждаются пермяками. (подробности)

Валерия Касамара: Отставка правительства стала логическим продолжением Послания 00:00 00:00

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Маткапитал на первого ребенка и выплаты на детей до 7 лет: Как президент предложил изменить поддержку семей

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