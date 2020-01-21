Дамы обсуждают кавалеров

Если новый проект - робкая попытка нашего ТВ притопить за толерантность и равноправие, то пусть остальные теледеятели возьмут с авторов шоу пример и тоже как-нибудь за женские права притопят. А лучше не как-нибудь, а так же весело, чтоб не было стыдно за бесцельно потраченный субботний вечер. В принципе, зрителю не важно, под каким соусом им продают очередную юмористическую передачу, - феминистическим, политкорректным или шашлычным, ему лишь бы хорошо провести время перед телевизором. И «Женский Stand Up» с поставленной задачей справляется, быстро заставляя забыть о некоторой условности выделения девичьего юмора в отдельную телесубстанцию.

Разумеется, кто-то воспринимает появление любого проекта, название которого начинается со слова «женский», как стратегическую ошибку, неизбежно ведущую к падению патриархальных основ: мол, вот увидите, будет у нас, как в Америке! Да, действительно, в Америке жизнь не сахар - к примеру, недавно там на ура прошел сериал «Утреннее шоу», в котором все мужики либо первостатейные сволочи, либо бесхребетные слюнтяи. В монологах участниц «Женского стендапа», поверьте, далеко не все так страшно: здесь среди мужиков, конечно, попадаются и сволочи со слюнтяями (куда ж без них), но есть и другие - например, милые безобидные дураки. И, честно говоря, надо быть круглым дураком, чтобы на все это смертельно обижаться.

«Женский Stand Up». По субботам, 22.00. ТНТ.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Конкурс шуток про пенис

Павел САДКОВ

Во времена всемирного крестового похода на сексизм даже боязно что-то лишний раз сказать про женщин. И настойчивое желание телевизионщиков вывести дам в какую-то отдельную, обособленную лигу пугает. Зачем? Сам по себе юмор не делится по половому признаку. Бывает смешно или нет. Нужна ли стендаперам-женщинам (или бабам, как они сами себя позиционируют устами ведущей) отдельная площадка? (подробнее)