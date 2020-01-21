2020-01-20T22:19:24+03:00
Телевизор

Дамы обсуждают кавалеров

Наш корреспондент - о новом телепроекте «Женский Stand Up»
Артем ГУСЯТИНСКИЙобозреватель отдела телевидения
Поделиться:
Участница проекта Зоя Яровицына: - Не успокоюсь я, пока не пошучу про мужика! Фото: канал ТНТУчастница проекта Зоя Яровицына: - Не успокоюсь я, пока не пошучу про мужика! Фото: канал ТНТ
Изменить размер текста:

Если новый проект - робкая попытка нашего ТВ притопить за толерантность и равноправие, то пусть остальные теледеятели возьмут с авторов шоу пример и тоже как-нибудь за женские права притопят. А лучше не как-нибудь, а так же весело, чтоб не было стыдно за бесцельно потраченный субботний вечер. В принципе, зрителю не важно, под каким соусом им продают очередную юмористическую передачу, - феминистическим, политкорректным или шашлычным, ему лишь бы хорошо провести время перед телевизором. И «Женский Stand Up» с поставленной задачей справляется, быстро заставляя забыть о некоторой условности выделения девичьего юмора в отдельную телесубстанцию.

Разумеется, кто-то воспринимает появление любого проекта, название которого начинается со слова «женский», как стратегическую ошибку, неизбежно ведущую к падению патриархальных основ: мол, вот увидите, будет у нас, как в Америке! Да, действительно, в Америке жизнь не сахар - к примеру, недавно там на ура прошел сериал «Утреннее шоу», в котором все мужики либо первостатейные сволочи, либо бесхребетные слюнтяи. В монологах участниц «Женского стендапа», поверьте, далеко не все так страшно: здесь среди мужиков, конечно, попадаются и сволочи со слюнтяями (куда ж без них), но есть и другие - например, милые безобидные дураки. И, честно говоря, надо быть круглым дураком, чтобы на все это смертельно обижаться.

«Женский Stand Up». По субботам, 22.00. ТНТ.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Конкурс шуток про пенис

Павел САДКОВ

Во времена всемирного крестового похода на сексизм даже боязно что-то лишний раз сказать про женщин. И настойчивое желание телевизионщиков вывести дам в какую-то отдельную, обособленную лигу пугает. Зачем? Сам по себе юмор не делится по половому признаку. Бывает смешно или нет. Нужна ли стендаперам-женщинам (или бабам, как они сами себя позиционируют устами ведущей) отдельная площадка? (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Во Франции закрыли дело о незаконном финансировании предвыборной кампании Макрона
В "зеленой зоне" Багдада рядом с посольством США разорвались несколько ракет
Вооруженные американцы вышли на улицы Виргинии с требованием оставить права на ношение оружия
В ДНР ответили на заявление Киева о "силовом возвращении" контроля над Донбассом
Глава украинского МИД провел встречу с представитель Ирана по авиакатастрофе с Boeing 737
В аэропорту Рима усилили контроль из-за вспышки коронавируса в Китае
В правительстве одобрили законопроект о чипировании животных
В Белоруссии закупили 80 тысяч тонн норвежской нефти
Доктор Мясников: Новый коронавирус – это иллюстрация того, как мирный вирус может превратиться в монстра
Трамп назвал обвинения в деле по импичменту оскорблением Конституции США
Министр образования Украины выступила за гендерно нейтральную среду в школах
Овечкин стал первой звездой недели НХЛ
Новый коронавирус в Китае передается от человека к человеку: заразились 14 врачей
Активы «Газпрома» разморозили по заявке «Нафтогаза»
Комитет Госдумы рассмотрит законопроект по внесению изменений в Конституцию 21 января
Володин считает недопустимым затягивание сроков внесения на голосование предложений Путина по изменениям в Конституции
В Шереметьево пассажирский самолет пришлось буксировать из-за потери тяги в двигателе
Умерла актриса Марина Рузавина - в 26 лет от оторвавшегося тромба