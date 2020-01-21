Конкурс шуток про пенис

Во времена всемирного крестового похода на сексизм даже боязно что-то лишний раз сказать про женщин. И настойчивое желание телевизионщиков вывести дам в какую-то отдельную, обособленную лигу пугает. Зачем? Сам по себе юмор не делится по половому признаку. Бывает смешно или нет. Нужна ли стендаперам-женщинам (или бабам, как они сами себя позиционируют устами ведущей) отдельная площадка?

Да, эксперимент с «Комеди вумен» удался. Но это скорее эффект «женской команды» КВН. Просто юмор одного коллектива стал передачей. Таких примеров много. В стендапе не получилось. Пока, во всяком случае. Все девушки прекрасны, талантливы, забавны. Но в целом от программы ощущение натянутых шуток и дружного топтания на одном месте. Все-таки стендап - это максимально разные люди, разговаривающие на самые неожиданные темы. В «Женском стендапе» гадать о темах не приходилось - мужики, дети, возраст, снова дети, пропаганда чайлдфри, лишний вес. И так по очереди. Похоже на конкурс «Кто смешнее пошутит про пенис». По итогам первого выпуска первый приз не достался никому.

Продюсеры, видимо, понимали, что однообразие - слабая сторона проекта. Добавили парня-гея из Белоруссии. Сейчас таким ходом никого не шокируешь, а шутить про геев из передачи в передачу - занятие, обреченное на провал.

«Женский Stand Up». По субботам, 22.00. ТНТ.

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Дамы обсуждают кавалеров

Артем ГУСЯТИНСКИЙ

Если новый проект - робкая попытка нашего ТВ притопить за толерантность и равноправие, то пусть остальные теледеятели возьмут с авторов шоу пример и тоже как-нибудь за женские права притопят. А лучше не как-нибудь, а так же весело, чтоб не было стыдно за бесцельно потраченный субботний вечер. В принципе, зрителю не важно, под каким соусом им продают очередную юмористическую передачу, - феминистическим, политкорректным или шашлычным, ему лишь бы хорошо провести время перед телевизором. И «Женский Stand Up» с поставленной задачей справляется, быстро заставляя забыть о некоторой условности выделения девичьего юмора в отдельную телесубстанцию. (подробнее)