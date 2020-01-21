ВКонтакте и «Собака.ru» соберут воспоминания о жителях блокадного Ленинграда

ВКонтакте и «Собака.ru» запускают памятную акцию, приуроченную к 76-летию полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады. Пользователи VK могут поделиться историями своих близких, которые прошли через осаду города. Все рассказы будут собираться вместе — на интерактивной карте.

Акция пройдёт с 21 по 27 января. Для участия нужно поделиться ВКонтакте воспоминаниями о знакомых, чья судьба пересеклась с трагедией и подвигом Ленинграда. Чтобы запись попала на интерактивную карту, она должна быть видна всем пользователям. Для этого её необходимо опубликовать в открытом профиле или от имени сообщества и не ограничивать просмотр. К рассказу следует добавить геолокацию, где жил или трудился в то время его герой, а также хештег #блокадныепортреты.

Прочитать истории от участников акции можно будет ВКонтакте по хештегу #блокадныепортреты или на интерактивной карте на сайте издания «Собака.ru»: sobaka.ru/blokada/karta

VK и «Собака.ru» призывают другие медиа присоединиться к акции и рассказать о проекте своим читателям.