2020-01-21T14:49:01+03:00
Умные вещи

ВКонтакте и «Собака.ru» соберут воспоминания о жителях блокадного Ленинграда

Все рассказы будут собираться на интерактивной карте
Поделиться:
Фото: Пресс-служба ВКонтактеФото: Пресс-служба ВКонтакте
Изменить размер текста:

ВКонтакте и «Собака.ru» запускают памятную акцию, приуроченную к 76-летию полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады. Пользователи VK могут поделиться историями своих близких, которые прошли через осаду города. Все рассказы будут собираться вместе — на интерактивной карте.

Акция пройдёт с 21 по 27 января. Для участия нужно поделиться ВКонтакте воспоминаниями о знакомых, чья судьба пересеклась с трагедией и подвигом Ленинграда. Чтобы запись попала на интерактивную карту, она должна быть видна всем пользователям. Для этого её необходимо опубликовать в открытом профиле или от имени сообщества и не ограничивать просмотр. К рассказу следует добавить геолокацию, где жил или трудился в то время его герой, а также хештег #блокадныепортреты.

Прочитать истории от участников акции можно будет ВКонтакте по хештегу #блокадныепортреты или на интерактивной карте на сайте издания «Собака.ru»: sobaka.ru/blokada/karta

VK и «Собака.ru» призывают другие медиа присоединиться к акции и рассказать о проекте своим читателям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лучшие напольные бойлеры
Если вам требуется большое количество горячей воды, то напольный бойлер – идеальный выбор для дома или квартиры, чтобы не думать о том, как надежно закрепить на стене бак высокой вместимости. КП подготовила для вас топ-7 лучших напольных бойлеров 2019
Новости 24
Россиянам советуют воздержаться от поездок в Ухань из-за вспышки пневмонии в Китае
Юрий Чайка - новый полпред на Северном Кавказе: Чем займется бывший генпрокурор после отставки
На малой Родине Сулеймани объявили награду в 3 миллиона долларов за «голову Трампа»
Трамп призвал «отвергать» экологических активистов
Эксперты считают, что «Нафтогаз» придумает новые претензии к «Газпрому»
Перед Новым годом в России незаконно спилили почти 10 тысяч ёлок
Ликсутов: количество поездок на личных автомобилях в Москве сократилось на треть
Количество заболевших пневмонией нового типа в Китае увеличилось до 291 человека
Минкомсвязь сообщает о возможности введения в России бесплатного доступа к соцсетям
Володин назвал статьи иностранных СМИ о роспуске Госдумы домыслами
Закон о праве иностранных студентов на подработку прошел второе чтение в Госдуме
Гиперзвуковую ракету «Циркон» поместят на фрегат Военно-морского флота России
После анонимной угрозы взрыва из ГУМа эвакуировали больше 750 человек