Бунт в «Зените»: Семак не отдает Кокорина в «Сочи»

Главный тренер Сергей Семак устроил акцию протеста против аренды Александра Кокорина. Еще утром было объявлено, что «Зенит» отдает недавно освободившегося из заключения форварда на полгода в ФК «Сочи». А через несколько часов Семак выпустил Кокорина в товарищеском матче. Более того – дал ему капитанскую повязку!

Скандал назревал весь день. Узнав об аренде, фанаты «Зенита» напоминали, что руководство клуба обещало всячески поддерживать Кокорина, а сейчас отдало его в последнюю команду лиги. Семака обвиняли в бесхребетности и в неспособности отвечать за свои слова. Журналист и блогер Василий Уткин высказывал мнение, что таким образом боссы «Зенита» наказывают Кокорина за прошлые грехи. Правда, наказание выглядело не совсем логично: не так давно клуб продлил контракт с Александром, а зарплата его по сообщениям СМИ составила порядка 2,5 млн евро в год.

Одновременно всплывали сообщения, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак знать не знал о заключенном арендном соглашении, и все было сделано в обход него. Позже в доказательства этой версии появились записи в соцсетях. Сергей Семак в комментариях написал: «Кокорин нам нужен». А когда на сборах начался товарищеский матч с «Аль-Увайнахом» все с удивлением увидели, что Александр Кокорин вышел в стартовом составе да еще и с капитанской повязкой на рукаве. Кокорин отблагодарил тренера сразу же. К 9-й минуте матча на счету Александра было уже два гола, к концу тайма – три, и ушел отдыхать.

Теперь вопрос, как на все происходящее на сборах в Катаре отреагируют в высоких кабинетах Санкт-Петербурга. Но в любом случае, Сергей Семак заработал огромное количество вистов в глазах игроков и болельщиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кокорина перевоспитают в Сочи

«Зенит» отдал Александра Кокорина в аренду до конца сезона в Сочи, худшую команду Премьер-лиги (подробности)