«Кто выдумал такой закон, чтобы воевать?»

Читатели постарше помнят, что в советское время на обложке многих школьных тетрадей наряду с таблицей умножения и Гимном Советского Союза печатались и слова песни Александры Пахмутовой «Гайдар шагает впереди» - знак высшего признания! Да и сравнимых по популярности детских писателей, пожалуй, найти было трудно. «Тимур и его команда», «Судьба барабанщика», «Голубая чашка» - эти гайдаровские повести советские дети зачитывали до дыр.

Сама биография Аркадия Петровича Гайдара (хотя и не Гайдар он вовсе, настоящая фамилия писателя - Голиков) располагала к тому, чтобы сделать его символом эпохи. Родился он в 1904 году в Курской губернии в семье учителей. Еще мальчишкой пытался бежать на фронт Первой мировой, в 15 лет - в декабре 1918-го - был зачислен в Красную Армию, а в неполные 18 уже командовал полком. Сохранились свидетельства о жестокости юного Гайдара, известно, что людей он расстреливал лично.

Гайдар был демобилизован из Красной Армии с диагнозом «травматический невроз», лечился в психиатрических клиниках, а биограф писателя Борис Камов приводит фразу из дневника писателя: «Снились люди, убитые мною в детстве». Но советские дети ничего об этом не знали, а зачитывались его повестями, в которых писатель романтически героизировал время Гражданской войны и сеял «разумное, доброе, вечное» - учил ребят дружбе, взаимовыручке, достоинству, чувству долга.

В начале Великой Отечественной Гайдар попал на фронт военным корреспондентом «Комсомольской правды», писал военные очерки, но в сентябре 1941-го оказался в окружении, а вскоре - в партизанском отряде. В октябре небольшая группа партизан, в том числе Гайдар, угодила в засаду, но он увидел врагов первым и успел крикнуть: «Ребята, немцы!» Аркадий Петрович был тут же убит, однако жизнь своим товарищам он все-таки спас.

Несмотря на ореол красного командира, в произведениях писателя нет-нет, да и наткнешься на мысли, которые характерны скорее для графа Льва Толстого. Как вот эта, например:

«Слова солдата оставляли на душе остаток горькой сухой пыли, и эта пыль постепенно обволакивала густым налетом все до тех пор четкие и понятные для меня представления о войне, о ее героях и ее святом значении. Я почти с ненавистью смотрел на солдата. Он снял пояс, расстегнул мокрый ворот рубахи и, видимо опьянев, продолжал:

- Смерть, конечно, плохо. Но не смертью еще война плоха, а обидою. На смерть не обидно. Это уже такой закон, чтобы рано ли, поздно ли, а человеку помереть. А кто выдумал такой закон, чтобы воевать? Я не выдумывал... ты не выдумывал, он не выдумывал, а кто-то да выдумал. Так вот, кабы был Господь Бог всемогущ, всеблаг и всемилостив, как об этом в книгах пишут, пусть призвал бы он того человека и сказал ему: «А дай-ка мне ответ, для каких нужд втравил ты в войну миллионы народов? Какая им и какая тебе от этого выгода?»

Аркадий Гайдар. «Школа».

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В Советском Союзе он был кумиром. Герой Гражданской войны, самый юный красный командир полка. Знаменитый писатель, породивший уникальное движение тимуровцев. После выхода книги «Тимур и его команда» миллионы школьников в СССР и странах соцлагеря стали безвозмездно помогать больным, пожилым людям, семьям фронтовиков. Его книги издавались миллионными тиражами, их любили дети и взрослые, по ним снимались фильмы. Всесоюзным хитом стала песня Пахмутовой «Гайдар шагает впереди». (подробнее)