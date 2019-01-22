Тайна псевдонима Аркадия Гайдара: «Скачущий впереди» или Голиков из Арзамаса

В Советском Союзе он был кумиром. Герой Гражданской войны, самый юный красный командир полка. Знаменитый писатель, породивший уникальное движение тимуровцев. После выхода книги «Тимур и его команда» миллионы школьников в СССР и странах соцлагеря стали безвозмездно помогать больным, пожилым людям, семьям фронтовиков. Его книги издавались миллионными тиражами, их любили дети и взрослые, по ним снимались фильмы. Всесоюзным хитом стала песня Пахмутовой «Гайдар шагает впереди».

С крахом СССР герой Гражданской превратился в кровавого палача, карателя, садиста, психопата, собственноручно убивавшего крестьян. Развенчали даже знаменитый его псевдоним (см. «Версии»).

Тогда ниспровергали многих советских кумиров. Но писателю досталось еще и за его внука Егора. В глазах народа Егор Гайдар даже внешне оказался похож на Мальчиша-Плохиша, за варенье продавшегося проклятым буржуинам. Мол, внучек предал идеалы Аркадия Петровича, проливавшего кровь за советскую власть. Вместе с шефом Ельциным развалил СССР и стал отцом «шоковой терапии», главой «правительства реформаторов», якобы сознательно разрушавшим экономику новой России в угоду Западу...

Так кем же он был, Аркадий Петрович Голиков?

Аркадий Гайдар (внизу) с пермскими коллегами-журналистами. В газете «Звезда» он впервые использовал свой знаменитый псевдоним.Фото: РИА Новости

Командир полка в 17 лет

Школьником я любил книги Гайдара, писал по ним сочинения. А в случае мелких прегрешений (пропуск уроков, невыполненное домашнее задание) доводилось слышать от учителей, родителей укоризненное: «Гайдар в твои годы полком командовал!»

Но как юноша стал командиром?

Есть у Гайдара незавершенная повесть «Обыкновенная биография». Вот ее начало: «В Воронежском военном госпитале я пролежал три недели. Мест не хватало. Мне выдали пару новых, пахнущих свежей сосною костылей, отпускной билет и проездной литер на родину в городок Арзамас. Я надел новую гимнастерку, брюки, шинель, полученные взамен прежних - рваных и запачканных кровью, - и подошел к позолоченному полинялому зеркалу. Я увидел высокого, крепкого мальчугана в серой солдатской папахе - самого себя с обветренным похудевшим лицом и серьезными, но всегда веселыми глазами. И узнавал я в себе и не узнавал того озорного четырнадцатилетнего мальчугана, который полтора года назад убежал из школы».

Впервые он сбежал на фронт совсем юным, когда отца, бывшего школьного учителя, призвали на Первую мировую. Но Аркашу быстро поймали, вернули домой.

На этот раз пятиклассника приняли в Красную Армию. Шел 1918 год. Гражданская война. Каждый штык был на счету. На возраст отцы-командиры особо не смотрели. Кстати, там, на фронте, добровольца вскоре приняли в партию большевиков.

Вот короткие строки из боевой автобиографии Аркадия Голикова:

«Весь 1919 год, до сдачи Киева в сентябре, был на Петлюровском фронте - сначала курсантом, потом командиром 6-й роты 2-го полка отдельной бригады курсантов».

Потом был на Польском фронте, затем был переведен на Кавказский.

«После захвата остатков деникинцев под Сочи стоял с ротой, охранял границу с белогрузинами за Адлером, но вскоре, когда генералы Гейтман и Житиков подняли на Кубани восстание, были мы переброшены в горы и все лето до поздней осени гонялись за этими бандами».

«В 1921 году, после Высшей стрелковой школы, был командиром сводного отряда, затем командиром 23-го запасного полка в Воронеже и отправлял маршевые роты на Кронштадтское восстание». (Командиром полка он стал в 17 лет! - Ред.)

«Был командиром 58-го отдельного полка армии по подавлению восстания в Тамбовской губернии (антоновщина), по ликвидации которого был назначен начальником Второго боевого района на границе Монголии (Тана-Тувы), где только что прошли части белого полковника Олиферова и остатки офицерской банды Соловьева».

Достойная биография героя Гражданской войны.

Однако в 1994-м взорвалась информационная бомба! Известный писатель Владимир Солоухин опубликовал документальную повесть «Соленое озеро». Мол, в Хакасии до сих пор помнят, как зверствовал у них дед «отца либеральных реформ», лично расстреливал, топил в Соленом озере сотни крестьян, подозреваемых в связи с той самой бандой Соловьева. А до того оставил кровавый след на Тамбовщине, где его полк жестоко подавлял знаменитое крестьянское восстание Антонова, названное Солженицыным «Красной Вандеей». Перед Хакасией наследил еще и в Башкирии, воюя с кулаками.

Официальные биографы Гайдара возражали Солоухину: мол, мирных хакасов расстреливали другие люди, Аркадий же собственноручно убил без суда и следствия лишь нескольких пленных бандитов.

Ясно одно. В СССР долго героизировали Гражданскую войну. Романтизировал ту войну в своих книгах и красный командир Гайдар. На самом же деле это была жуткая братоубийственная трагедия. В жернова жестокой схватки попал и мальчик из Арзамаса.

Аркадий Петрович был любимым писателем советских пионеров. Фото: И. ВОЛЧКОВ/TASS

«Истощение нервной системы»

Возможно, в уходе четырнадцатилетнего мальчугана добровольцем в Красную Армию виноваты гены по материнской линии. Наталья Аркадьевна была из древнего дворянского рода Сальковых. Все мужчины там были военными, один даже дослужился до генерала. Быть бы юному командиру полка и самому красным генералом! Но на военной карьере поставил крест расстрел Голиковым хакасов, подозревавшихся в связи с бандитами. По инструкции он обязан был отправить их в штаб для допроса. Не отправил.

В июне 1922 года особый отдел ОГПУ завел против него дело № 274 за самоуправство. Начались допросы. Командиру реально грозил расстрел. Местные власти, чекисты невзлюбили Гайдара, посланца Москвы, прибывшего в Хакасию навести порядок. Мол, мы сами с усами. От расстрела Голикова спасло военное командование. Но его отозвали с боевого участка.

Все это сказалось на здоровье. Аукнулись и старые раны. Командир долго лечился в Томске, Красноярске, Москве. Он писал сестре: «Врачи определили: истощение нервной системы в тяжелой форме на почве переутомления и бывшей контузии, с функциональным расстройством и аритмией сердечной деятельности».

В ноябре 1924 года Голикова по болезни уволили из Красной Армии с выдачей выходного пособия.

В 20 лет! Личная трагедия человека, который ничего не умел, кроме как воевать.

Аркадий решил зарабатывать на жизнь писательством. Видно, опять сказались гены матери, дальней родственницы Лермонтова. Первая повесть «В дни поражений и побед» была напечатана в 1925 году в Ленинграде. Разумеется, о Гражданской войне. Во многом автобиографическая. И слабая.

После первой литературной неудачи он стал работать журналистом. В Перми, Свердловске, Архангельске, Хабаровске. Сочинял очерки, рассказы, повести. Но особенно ему удавались фельетоны.

Первый литературный успех пришел лишь в 1930 году - после публикации автобиографической повести «Школа». Затем появились «Дальние страны», «Военная тайна», «Голубая чашка», «Бумбараш», «Судьба барабанщика», «Чук и Гек», «Тимур и его команда»... Гайдар стал знаменитым писателем, орденоносцем. Казалось, жизнь наконец удалась. Ведь не мог несчастный человек писать такие светлые, романтические книги для детей.

«В лечебнице до черта всякой сволочи»

Нет, недаром Гайдар писал в дневнике о снившихся ему убитых. Кошмары являлись не только в снах. Все чаще сказывались последствия фронтовой контузии, когда рядом разорвался снаряд. Командир упал с лошади, ударившись головой и повредив спину. Чтобы заглушить дикую головную боль, вынужден был резать тело бритвой. Боль лечил болью. Вот трагические дневниковые записи:

Хабаровск, 20 августа 1931 года

Психбольница.

Очень хочется крикнуть: «Идите к чертовой матери!» Но сдерживаешься. А то переведут еще вниз в третье отделение, а там у меня за одну ночь украли папиросы и разорвали на раскурку спрятанную под матрац тетрадку. За свою жизнь я был в лечебницах раз, вероятно, 8 или 10 - и все-таки это единственный раз, когда - эту Хабаровскую, сквернейшую из больниц, - я вспомню без озлобления, потому что здесь будет неожиданно написана повесть о «Мальчише-Кибальчише».

Вообще в лечебнице до черта всякой сволочи. Главврач, завхоз и др. - это банда паразитов, самоснабжающаяся за счет больных. Выйду из больницы - шарахну по ним хорошенькую статью поядовитей.

30 августа 1932 года

Сегодня выписываюсь из больницы. Итак, год прошел. Но, в общем, ничего особенного не случилось, жизнь идет своим чередом, и в конце концов видно, что не такое непоправимое у меня горе. Москвы я больше не боюсь.

Москва, 28 октября 1932 года

Выступал по радио - о себе.

А в общем - сутолока, вечеринки. И оттого, что некуда мне девать себя, не к кому запросто зайти, негде даже ночевать... В сущности, у меня есть только три пары белья, вещевой мешок, полевая сумка, полушубок, папаха - и больше ничего и никого, ни дома, ни места, ни друзей.

И это в то время, когда я вовсе не бедный, и вовсе уже никак не отверженный и никому не нужный. Просто - как-то так выходит. Два месяца не притрагивался к повести «Военная тайна». Встречи, разговоры, знакомства... Ночевки - где придется. Деньги, безденежье, опять деньги.

Относятся ко мне очень хорошо, но некому обо мне позаботиться, а сам я не умею. Оттого и выходит все как-то не по-людски и бестолково. Вчера отправили меня, наконец, в дом отдыха Огиза дорабатывать повесть.

4 февраля 1941 года

Я до первого марта в лечебнице - лечат меня инсулином. Это какой-то сильно крепкий медикамент, от которого малодушные люди теряют сознание. Я не терял ни разу.

Фронтовые очерки печатал в «Комсомолке»

В июне 41-го началась Великая Отечественная. Бывший красный командир отправился в военкомат. Но 37-летнего инвалида на фронт не пустили. Тогда он пришел к заму главного редактора «Комсомольской правды» Борису Буркову, давнему знакомому. В июле с удостоверением «Комсомолки» выехал в Киев. Вскоре наша газета напечатала фронтовые очерки Аркадия Гайдара «У переправы», «Мост», «У переднего края», «Ракеты и гранаты». Когда фашисты осадили Киев, военных журналистов центральных газет срочно отозвали в Москву. Но Гайдар остался. Позже ушел в партизаны. 26 октября 1941-го отряд попал в засаду. Пулеметчик Гайдар первым увидел фашистов, успел крикнуть, предупредив товарищей о засаде. И получил пулю в сердце. Остальные партизаны спаслись...

ВЕРСИИ

Спрятал имя в тайном шифре

Первые свои произведения «В дни поражений и побед», «Р.В.С.» бывший командир полка подписал подлинной фамилией - Аркадий Голиков. Загадочный псевдоним Гайдар впервые появился осенью 1925 года в пермской газете «Звезда». Под рассказом «Угловой дом» о Гражданской войне. Как возникло это звонкое слово, писатель никогда не рассказывал. Уже после его гибели писатель Борис Емельянов заявил, что по-монгольски гайдар - «всадник, скачущий впереди». Голиков воевал с бандитами в Хакасии, рядом с Монголией.

На самом деле в монгольском языке слова «гайдар» в подобном значении нет, разоблачил легенду его сын Тимур Гайдар. К тому же отец отличался скромностью, не мог такой символичный псевдоним взять. Зато всегда был большой выдумщик, в детстве пользовался шифром собственного изобретения. По словам Тимура Аркадьевича, литературный псевдоним отца расшифровал его школьный товарищ А. М. Гольдин.

Г - первая буква фамилии Голиков; АЙ - первая и последняя буквы имени; Д - по-французски - «из» (в школе он изучал французский, очень полюбил этот язык); АР - первые буквы названия родного города.

Г-АЙ-Д-АР: Голиков Аркадий из Арзамаса.

Другую версию привел Владимир Солоухин в повести «Соленое озеро». Мол, Голикова так прозвали жители Хакасии. «Гайдар» - слово чисто хакасское, только правильно оно звучит не «гайдар», а «хайдар» и означает не «вперед идущий», а просто «куда». А прилепилось это словечко к нему потому, что он у всех спрашивал: «Хайдар?» То есть: «Куда ехать?»

Самая неправдоподобная, пожалуй, версия: гайдар по-украински - «овечий пастух». Аркадий родился в Льгове Курской области, но мог слышать это слово от соседей-украинцев. Но едва ли писатель взял бы себе псевдоним с таким смыслом.

СТРЕЛЫ АМУРА

Чей внук Егор?

Первый раз 17-летний командир полка женился на 16-летней медсестре Марусе Плаксиной, с которой познакомился в госпитале. У них родился сын Евгений. Но умер младенцем. Пара рассталась. В декабре 1925-го Гайдар, фельетонист пермской газеты «Звезда», женился на 17-летней комсомолке Лие Соломянской, дочери старого большевика. Злые языки ныне утверждают, что у Лии уже был ребенок Тимур, которого Гайдар усыновил. Поэтому, дескать, отец либеральных реформ Егор Тимурович не имел кровного родства с классиком советской литературы. Как и его дочка-либералка Маша. Эта версия гуляет в интернете, весьма популярна в народе.

Писатель с сыном Тимуром и второй женой Лией Соломянской.Фото: РИА Новости

Но истина, как говорится, дороже. Достаточно посмотреть официальную биографию контр-адмирала Тимура Гайдара, военного журналиста «Правды». Дата рождения - 8 декабря 1926 года. Спустя год после свадьбы писателя. Правда, через пять лет Лия ушла к другому журналисту.

В 1938-м писатель женился в третий раз. В подмосковном Клину, где скиталец снимал квартиру. Дора Матвеевна Чернышева была дочерью хозяина дома. Аркадий Петрович удочерил ее дочку Женю. Не отсюда ли пошли слухи об усыновленном Тимуре?

Напомню, Тимур и Женя - имена главных героев знаменитой повести «Тимур и его команда», написанной уже после третьего брака классика.

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