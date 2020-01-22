2020-01-22T14:36:56+03:00
Политика

Песни Михаила Мишустина: Новый премьер-министр писал музыку для Григория Лепса

Глава правительства играет на рояле, фортепиано, увлекается поэзией и КВН. За свои песни Михаил Мишустин даже не берет денег [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Михаил Мишустин возглавил обновленное правительство РоссииМихаил Мишустин возглавил обновленное правительство РоссииФото: REUTERS
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16 января 2020 года Михаил Мишустин сменил на посту премьер-министра Дмитрия Медведева, а 21 января он представил президенту новый состав правительства. Новый премьер-министр России оказывается еще и очень творческий человек. Он пишет стихи и музыку, играет на фортепиано и рояле и даже участвовал в КВН.

Песни Михаила Мишустина исполняет Григорий Лепс. Музыка к композициям "Зола" и "Настоящая женщина" была написана именно главой правительства. Причем за свою работу чиновник не взял у певца ни копейки.

Поэт Александр Вулых рассказал сайту kp.ru, что сначала появились стихи, которые он показал Михаилу Мишустину. Тот в свободное время написал под них музыку, сделал аранжировку, а позже композицию показали Лепсу. Авторам показалось, что "Зола" очень подойдет исполнителю, и не ошиблись.

Григорий Лепс - Настоящая женщина.

Григорий Лепс - Зола.

Напомним, до этого чиновник на протяжении девяти лет возглавят Федеральную налоговую службу, где устроил настоящую цифровую революцию. Также он руководил Международным компьютерным клубом, Роскадастром и Агентством по управлению особыми экономическими зонами, работал заместителем министра по налогам и сборам и президентом инвестиционной группы UFG.

В ноябре 2018 года Мишустин дал интервью «Комсомольской правде».

Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

ИСТОЧНИК KP.RU

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