Песни Михаила Мишустина: Новый премьер-министр писал музыку для Григория Лепса

16 января 2020 года Михаил Мишустин сменил на посту премьер-министра Дмитрия Медведева, а 21 января он представил президенту новый состав правительства. Новый премьер-министр России оказывается еще и очень творческий человек. Он пишет стихи и музыку, играет на фортепиано и рояле и даже участвовал в КВН.

Песни Михаила Мишустина исполняет Григорий Лепс. Музыка к композициям "Зола" и "Настоящая женщина" была написана именно главой правительства. Причем за свою работу чиновник не взял у певца ни копейки.

Поэт Александр Вулых рассказал сайту kp.ru, что сначала появились стихи, которые он показал Михаилу Мишустину. Тот в свободное время написал под них музыку, сделал аранжировку, а позже композицию показали Лепсу. Авторам показалось, что "Зола" очень подойдет исполнителю, и не ошиблись.

Григорий Лепс - Настоящая женщина.

Григорий Лепс - Зола.

Напомним, до этого чиновник на протяжении девяти лет возглавят Федеральную налоговую службу, где устроил настоящую цифровую революцию. Также он руководил Международным компьютерным клубом, Роскадастром и Агентством по управлению особыми экономическими зонами, работал заместителем министра по налогам и сборам и президентом инвестиционной группы UFG.

В ноябре 2018 года Мишустин дал интервью «Комсомольской правде».