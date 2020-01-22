В правительстве Мишустина 12 экономистов, 6 инженеров, 4 юриста и один врач

- Мы всегда хотели, чтобы страной руководили инженеры! Будем голосовать «за», - кричал с думской трибуны во время рассмотрения кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьера лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Комсомолка» досконально изучила биографии членов нового кабмина, чтобы узнать, специалисты в какой области будут теперь рулить отраслями нашей экономики.

В новом кабмине мы насчитали шесть инженеров по образованию. Во-первых, премьер Михаил Мишустин. Он окончил Московский станкоинструментальный институт (Станкин), получив квалификацию инженера-системотехника. Интересно, что тот же самый вуз по той же специальности, правда, двумя годами позже окончил Дмитрий Чернышенко, получивший пост вице-премьера.

Bице-премьер Дмитрий Чернышенко.Фото: REUTERS

В новом правительстве сразу три горных инженера: это вице-премьер Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, а также министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин (он по специальности горный инженер-геофизик). И наконец, замыкает этот список министр обороны Сергей Шойгу - по образованию он инженер-строитель. Трутнев, Козлов, Кобылкин и Шойгу работали в правительстве Медведева и сохранили свои посты.

Интересно, что в правительстве Медведева тоже работали шесть инженеров. Помимо Трутнева, Козлова, Кобылкина и Шойгу, это инженер путей сообщения-строитель Алексей Гордеев и инженер-механик Виталий Мутко, занимавшие посты вице-премьеров.

Cергей Шойгу сохранил за собой пост главы Минобороны.Фото: REUTERS

Больше всего в новом правительстве экономистов - их 12 (в правительстве Медведева их было 11). А вот юристов всего 4 (в правительстве Медведева, который сам закончил юрфак, юристов было 6).

Стоит сразу оговориться: у некоторых министров нового кабмина (как, впрочем, и старого) по несколько высших образований. Многие министры также имеют дипломы о допобразовании. Поэтому для более корректного сравнения мы принимали во внимание основное (то есть первое образование) министров.

В правительстве Медведева работали три министра, окончившие военные вузы - вице-премьер Юрий Борисов, глава МВД Владимир Колокольцев и министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев. Минкавказ упразднили, Чеботарев лишился должности, и таким образом в правительстве Мишустина осталось два военных.

В новом правительстве два учителя - это министр просвещения Сергей Кравцов (он преподавал математику и информатику, доктор педагогических наук) и министр спорта Олег Матыцин (окончил институт физической культуры, кандидат педагогических наук). Два учителя было и в кабмине Медведева - министр просвещения Ольга Васильева и министр спорта Павел Колобков.

Новый министр просвещения Сергей Кравцов в своё время преподавал математику и информатику. Фото Сергей Савостьянов/ТАСС

Каждому кабмину полагается и свой врач. Как шутят в кулуарах Белого дома, «один на всех». Назначенный главой Минздрава Михаил Мурашко, ранее возглавлявший Росздравнадзор, в свое время работал врачом-интерном и акушером-гинекологом. На этом посту Мурашко сменил врача-невролога Веронику Скворцову (она теперь вместо Мурашко возглавит Росздравнадзор).

В обоих составах кабмина оказалось по одному журналисту. Это экс-министр культуры Владимир Мединский и сменившая его на этом посту Ольга Любимова.

Ольга Любимова в новом составе правительства возглавила министерство культуры. Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Как мы видим, в плане полученного образования и набора специальностей министры старого и нового кабмина не сильно отличаются друг от друга. Главный вопрос: какая разница будет в их работе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756008" frameborder="0"></iframe> Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

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