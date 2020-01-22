Геннадий Онищенко - о новом правительстве: Кабмин здоров. Премьер, вице-премьеры и министры не пьют, не курят, делают прививки

- Геннадий Григорьевич! Ну, и как вам новый Кабмин - с медицинской точки зрения? Он у нас здоров?

- Во-первых, Кабинет министров достаточно омолодился, если говорить о биологическом возрасте. Следовательно, во всяком случае, я гарантирую, что все они - и премьер, и вице-премьеры, и министры - ведут здоровый образ жизни, судя по их физическому состоянию. И многих я знаю так или иначе.

- Они прививки делают?

- То, что этот вопрос относится к врачебной тайне, вы, наверное, знаете. Поэтому давайте исключим провокации из нашей беседы.

- А чего тут такого - провокационного? Геннадий Онищенко вон сам же каждый раз публично прививаются. Ото всего!

- Так то - Онищенко!

- А курящие, выпивающие? Вот в предыдущем Кабинете, я точно знаю, там были министры и вице-премьеры, которые покуривали и даже выпивали. Я сам с ними покуривал и даже выпивал. А вот эти, новые - как?

- Вот это плохо, когда ты с кем-то куришь или пьешь, а потом их сдаешь.

- Я ж фамилии-то не называю!

- Сдавать - последнее дело. Я надеюсь, что они (новый состав правительства. - А.Г.) сомнительного свойства естественными адаптогенами пользоваться не будут. (Адаптоге ны - фармакологическая группа препаратов природного или искусственного происхождения, способных повышать неспецифическую сопротивляемость организма к широкому спектру вредных воздействий физической, химической и биологической природы. - А.Г.)

- Ага! И вот еще. Если уж на то пошло... В предыдущем вот Кабинете министров не все верные мужья были. И некоторые мне рассказывали… Такое! Я фамилии же вам не называю.

- Послушай! Верные мужья - это что такое?

- Ну, которые - налево, это - не ходят…

- Обычно верные жены бывают. Да... В правительстве у нас подобраны именно такие женщины. Только верные!

- А мужики?

- Профессия и должности мужчины, в том числе и в Кабмине, не предполагают верность.

- Это официальная точка зрения? Или шутка?

- Так, заканчивай, у меня другое мероприятие.

- Ваши пожелания? Верным и не совсем...

- Не пожелания, а мое требование, как гражданина Российской Федерации, сделать все, чтобы все мы почувствовали положительные перемены. В данном случае, я цитирую нашего президента.

- Да! А про министра-то здравоохранения-то я совсем забыл спросить! Про нового! Про Михаила Мурашко!

- Саша! Если говорить о министре, то он имеет опыт работы региональный, это выгодно отличает его, он работал в регионе не самом богатом, а это значит, он все тяготы знает недостающего финансирования. Он имеет большой и разнообразный опыт на федеральном уровне. И как бы уже вписан сюда. Человек организованный, профессиональный. И как раз заточен на выполнение конкретной задачи. А конкретная задача - это нацпроект «Здоровье».

- Вы будете его так же критиковать, что ли, как предыдущего министра?

- Я к сожалению, и предыдущего не критиковал. Ну, а тут же не самоцель - критиковать. Когда есть необходимость это делать, делать надо.

- Спасибо за комментарий, особенно - про мужей, что профессия мужчины не предполагает верность. Сразу, знаете, как-то полегчало. От души отлегло. А потом - это же заголовок вашего интервью!

- Вы биологию нормально учили когда-нибудь, Гамов?

- Да я ее и так знаю. Чего ее учить-то? А что такое?

- Так, всё, закончили.

- Понял. Спасибо вам огромное.

- Не стоит... Благодарности.

Геннадий Онищенко - о новом Кабмине: «Он здоровее, чем предыдущий - я справки навёл» 00:00 00:00

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