Новый состав правительства России: самое интересное о политиках, которые сегодня стали министрами

Михаил Мишустин, премьер-министр

53-летний премьер-министр — многодетный отец, хоккеист со стажем, любитель музыкальных импровизаций и человек, который отцифровал Федеральную налоговую службу.

Андрей Белоусов, первый вице-премьер

Родился в 1959 году, доктор экономических наук. Консультировал российских премьеров, начиная с Примакова. Работал в министерстве экономического развития и аппарате правительства. С 2012 по 2013 был министром экономического развития. Последние шесть с половиной лет – помощник президента по вопросам экономики. (подробнее)

Андрей Белоусов. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер

Принято упоминать одну из красочных деталей, относящихся к этой части биографии Дмитрия Чернышенко: первый свой гонорар в рекламном бизнесе в 1,5 тыс долларов он получил за создание заставки в рекламе «МММ».

В начале 2002 Чернышенко возглавил возглавил компанию спортивного маркетинга Sportima. С продвижения «Лыжни России» и началась его спортивная карьера. Тогда же он сошелся с Вячеславом Фетисовым: считается что именно прославленный хоккеист, возглавлявший в то время Федеральное агентство, знакомил Чернышенко с миром большого спорта

Дмитрий ЧернышенкоФото: Александр ГЛУЗ

В 2005 году он возглавил Заявочный комитет «Сочи-2014». А после того, как МОК выбрал Сочи столицей Олимпиады, Чернышенко стал главой Оргкомитета Игр-2014.

Организация Сочи-2014 всеми была признана не просто успешной, а триумфальной.

По окончании Олимпийских игр Дмитрий Чернышенко ушел в бизнес – он ненадолго возглавлял инвестиционную компанию Volga Group Геннадия Тимченко. Впрочем довольно быстро вернулся в большой спорт, и стал президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). А с 2015 года Дмитрий Чернышенко генеральный директор и председатель правления «Газпром-Медиа Холдинга». (подробнее)

Марат Хуснуллин, вице-премьер

Будет курировать строительство и региональное развитие вместо Виталия Мутко.

Марату Шакирзяновичу 53 года. Он родом из Казани. По образованию экономист, кандидат экономических наук. Окончил Казанский финансово-экономический институт, а в 2000 году прошел переподготовку в Открытом университете Великобритании по специальности «профессиональный менеджмент».

С 1995 по 2000 год возглавлял компании «Интерпластсервис» и строительную торгово-промышленную фирму «Ак Барс» в Казани. В 2001 году стал министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. Через девять лет (с 2010 года) переехал в Москву, где возглавил Департамент городского строительства. С 2013 - зам мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Марат ХуснуллинФото: Иван МАКЕЕВ

За эти годы при Марате Хуснуллине Москва вошла в тройку лидеров по темпам строительства дорог - с 2011 по 2018 годы было построено 800 км дорог. Введены в эксплуатацию более 80 станций метро, а это более 150 километров новых линий, восемь электродепо метро и МЦК, БКЛ.

За последние восемь лет в городе было построено 360 школ, детских садов, в их числе и 86 медицинских объектов. Построены башни «Москва-Сити», с нуля парк «Зарядье». Начата программа реновации жилья.

Женат, отец троих детей (сын и две дочери). (подробнее)

Дмитрий Григоренко, вице-премьер

41-летний вице-премьер — глава аппарата правительства родился в Сибири, на юриста выучился на Кубани, все о налогах постиг в Москве. (подробнее)

Юрий Трутнев, вице-премьер

63-летний вице-премьер - уроженец Перми, в 90-е заработал миллионное состояние, в 2000-е получил черный пояс по каратэ, в прошлом автогонщик, ныне счастливый отец пяти детей!

Юрий ТрутневФото: Евгения ГУСЕВА

Юрий Борисов, вице-премьер

63-летний вице-премьер некогда получил военное образование, потом поступил в МГУ, в 2000-е внедрял систему ГЛОНАСС. У него двое сыновей. (подробнее)

Юрий Борисов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Виктория Абрамченко, вице-премьер

Ранее возглавляла Росреестр — в ранге замминистра экономического развития.

Окончила Красноярский государственный аграрный университет и Российскую академию госслужбы при Президенте. Работала в Роскомземе, «Земельной кадастровой палате», Роснедвижимости, Минэкономразвития. В 2011–2012 годах – замруководителя Росреестра, в 2015-2016 — замминистра сельского хозяйства.

Виктория АбрамченкоФото: Иван МАКЕЕВ

С октября 2016 года — глава Росреестра. За это время служба серьезно продвинулась в плане создания всевозможных электронных сервисов.

Замужем, есть сын. (подробнее)

Татьяна Голикова, вице-премьер

Родилась в подмосковных Мытищах. Первое место работы - отдел заработной платы НИИ труда. С 1990 года Голикова работает в Минфине. Была министром здравоохранения, председателем Счетной палаты. С мая 2018-го - вице-премьер. Один из самых опытных членов кабинета министров. Замужем за бывшим вице-премьером Виктором Христенко. (подробнее)

Алексей Оверчук, вице-премьер

Родился в 1964 году. После школы учился в Московской сельскохозяйственной академии им. К.А.Тимирязева (специальность «экономическая кибернетика»). Кандидат экономических наук. Был заместителем Михаила Мишустина в различных организациях. Последнее место работы - замглавы Федеральной налоговой службы. (подробнее)

Сергей Шойгу, министр обороны

64 летний министр обороны дольше всех руководил чрезвычайными службами страны и 11 лет как возглавляет Русское географическое общество, отец двух красавиц-дочерей, коллекционер холодного оружия и художник-график (подробнее)

Владимир Колокольцев, министр внутренних дел

58-летний министр внутренних дел служил на советско-афганской границе, будучи опером снялся в сериале, у него сын и дочь. (подробнее)

Александр Козлов, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

39-летний министр по развитию Дальнего Востока и Арктики увлекается хоккеем, футболом, готов покорять бездорожье за рулем большого внедорожника (подробнее)

Сергей Лавров, министр иностранных дел

Сергей Лавров — настоящий внешнеполитический патриарх, возглавляет МИД с 2004 года, то есть уже почти 16 лет. Дольше него занимал этот пост лишь человек-легенда советской дипломатии — знаменитый «господин Нет» Андрей Громыко.

Тем не менее, Лавров не боится выказывать на публике живые эмоции. «Ты кто такой, черт тебя дери, чтобы читать мне нотации?» — по-легенде, сказал Сергей Викторович в 2008 году тогдашнему министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Миллибэнду, когда тот попытался «поставить Россию на место» вскоре после войны в Южной Осетии.

Ещё Сергей Викторович любит заниматься рафтингом и играть на гитаре. В том числе исполняя стихи собственного сочинения.

Как и положено выпускнику МГИМО, он владеет иностранным языком. Причём очень редким — сингальским (одним из средств общения на Шри-Ланке). Именно в посольстве СССР на этом тропическом острове он начал дипломатическую карьеру в 1972 году, которая с тех пор продолжается без малого полвека.

Комментируя биографию Лаврова, эксперты называют его главными качествами стабильность, прагматичность и выверенность решений. (подробнее)

Максим Решетников, министр экономического развития

Родился в Перми в 1979 году. Окончил Пермский госуниверситет по специальности «экономист-кибернетик». С 2012 года работал министром правительства Москвы, отвечал за экономическую политику и развитие города. С 2017 года - губернатор Пермского края. Технократ. Женат, трое детей.

Антон Силуанов, министр финансов

Родился в 1963 году в Москве. Доктор экономических наук. С 1985 года работает в Минфине. В 2011 году сменил на посту министра Алексея Кудрина. В мае 2018-го стал первым вице-премьером и полтора года совмещал две должности. Главная заслуга - сделал бюджет профицитным. (подробнее)

Дмитрий Патрушев , министр сельского хозяйства РФ

Родился в 1977 году в Ленинграде. С 2010 по 2018 год был председателем правления «Россельхозбанка». С мая 2018 года возглавил Минсельхоз. Старший сын Секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

Антон Котяков, министр труда и социальной защиты

Родился в 1980 году в Кубышеве (сейчас - Самара). В 2002 с отличием окончил Самарскую государственную экономическую академию. Работал в федеральном Казначействе, министром финансов Московской области, заместителем министра финансов РФ (с 2017 года). В Минфине отвечал за расходы на социальную сферу.

Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ

Остался на старой должности, возглавляет Минстрой с мая 2018 года.

Родился в г. Нефтекамске в Башкирии, закончил Тюменский госуниверситет по специальностям «Правоведение» и «Финансы и кредит». Кандидат экономических наук.

Работал на различных должностях в банковской сфере. С 2001 года вице-губернатор Тюменской области, затем глава г.Тюмени, с 2005 г. до назначения на должность министра в 2018 г. - губернатор Тюменской области. Женат, двое детей.

Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии

Родился в 1971 году в Астрахани. Окончил Уфимский университет по специальности «горный инженер-геофизик». Работал в нефтегазовых компаниях. В 2002 году перешел на госслужбу. В 2010-м стал главой Ямало-Ненецкого автономного округа. В рейтинге эффективности губернаторов в 2015 году занял первое место. Главой Минприроды назначен в мае 2018 года. Одна из главных задач на посту - мусорная реформа.

Александр Новак, министр энергетики

Родился в 1971 году, карьеру начинал простым рабочим на горно-металлургическом комбинате в Норильске. Дослужился до замдиректора комбината, ушел на госслужбу. Был заместителем губернатора Красноярского края, заместителем министра финансов РФ. С 2012 года возглавляет Минэнерго.

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Родился в 1979 году, работал в компаниях в области информационно-коммуникационных технологий. С 2004-го трудился в профильном министерстве, затем перешел в администрацию президента, позже в правительство Московской области. Один из создателей портала Госуслуг и подмосковной транспортной карты «Стрелка». В правительство назначен из «Ростелекома». (подробнее)

Евгений Дитрих, министр транспорта

Родился в 1973 году, работал в структурах по управлению госимуществом. С 2005 по 2012 трудился заместителем руководителя Федерального дорожного агентства, позже руководил федслужбой по надзору в сфере транспорта и был заместителем министра транспорта РФ, Возглавил ведомство в 2018 году.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения

Михаилу Мурашко недавно исполнилось 53 года. Новый министр здравоохранения России родился 9 января 1967 года в Свердловске, на Урале. Окончил школу с углубленным изучением физики, математики и химии.

Окончил Уральский медицинский институт. Специальность - «лечебное дело», затем интернатура по специальности «акушерство и гинекология».

Михаил Мурашко. Фото: Николай Галкин/ТАСС

С 1992 по 1996 гг. работал на разных должностях в республиканской больнице Коми в Сыктывкаре. В том числе - врачом-гинекологом. В 2012 году Мурашко стал заместителем главы Росздравнадзора. А в марте 2013 года возглавил это ведомство. Откуда и перешел сейчас на должность министра здравоохранения РФ. (подробнее)

Сергей Кравцов, министр Просвещения

Сергей Кравцов по образованию - учитель математики и информатики. Закончил Московский государственный открытый педагогический университет (сейчас это Московский педагогический госуниверситет) с красным дипломом! Впоследствии защитил диссертацию, стал доктором наук. В 2013 году, после скандалов с массовыми утечками ответов на ЕГЭ, сменил на посту главы Рособрнадзора Ивана Муравьева. На этой должности Сергей Кравцов взялся за экзамены всерьез: из заданий ЕГЭ исчезла тестовая часть-"угадайка", ужесточились меры безопасности – в школах появились камеры наблюдения и металлоискатели, а задания стали передавать по защищенным каналам, чтобы избежать утечек. (подробнее)

Валерий Фальков, министр науки и образования

Валерий Фальков возглавил Тюменский государственный университет в 34 года

Карьера нового министра науки и высшего образования развивалась стремительно. В 2000 году он окончил юридический факультет Тюменского государственного университета. Спустя 3 года стал заместителем заведующего кафедрой конституционного и муниципального права ТюмГУ, в 2007 он уже заместитель директора по учебной работе Института государства и права ТюмГУ. А в 2013 34-летний Фальков избран ректором Тюменского государственного Университета на конференции трудового коллектива.

Валерий Фальков. Фото: Александр Щербак/ТАСС

С 2014 года входит в резерв управленческих кадров под патронажем Президента РФ. (подробнее)

Ольга Любимова, министр культуры.

Родилась 31 декабря 1980 года в Москве. Окончила журфак МГУ и факультет театральной журналистики ГИТИСа (РАТИ). Дочь театроведа и ректора Щепкинского театрального училища Бориса Любимова. Много лет отдала работе на разных каналах телевидения. В 2015 году стала советником Департамента кинематографии Минкультуры России, занималась проблемами документального кино .В 2016 году ушла на Первый канал, где стала заместителем главы Дирекции социальных и публицистических программ. В 2018 году вернулась в Минкульт России в должности и.о. главы департамента кинематографии. Именно с Любимовой связывают раскрытие Минкультом данных о финансировании государством производства кинокартин.

Новый министр культуры Ольга Любимова. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

У Ольги Любимовой нет репутации «охранителя». К отбору картин для проката в России она подходила аккуратно и спорные моменты преподносила шефу Владимиру Мединскому деликатно, делая акцент на художественных достоинствах кино. Новый министр культуры в курсе киноповестки, хорошо знает о кризисе детского кино, работе прокатчиков, рынке и механизмах взыскания штрафов с горе-продюсеров.

В 2018 году Ольга Любимова задекларировала доход в 2,4 млн руб. У нее двое несовершеннолетних детей. (подробнее)