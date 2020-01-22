2020-01-22T17:26:46+03:00
Политика

Рекрутер о 40-летних в правительстве: Они не успели устать и «заразиться» коррупцией

Почему помолодел кабинет министров, и чего ждать от «новобранцев»
Дмитрий КОЗУРОВ
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Новое правительство страны оказалось моложе предыдущего. На три года — если считать средний возраст кабинетаНовое правительство страны оказалось моложе предыдущего. На три года — если считать средний возраст кабинетаФото: REUTERS
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Многие новые министры в идеальном возрасте для большой ответственной работы. Об этом в разговоре с «Комсомольской правдой» заявила известный рекрутер Алена Владимирская.

Новое правительство страны оказалось моложе предыдущего. На три года — если считать средний возраст кабинета. При этом министерские портфели получили люди из поколения миллениалов: министр культуры Ольга Любимова, министр труда и соцзащиты Антон Котяков и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов еще не разменяли пятый десяток, а главам Минэкономразвития и Минцифраза Максиму Решетникоу и Максуту Шадаеву по 40 лет.

- Несколько лет назад я лично общалась с одним из новых министров Максутом Шадаевым, пыталась переманить его в один проект. Тогда при личной встрече стало понятно, что он совсем не уставший. Многие люди, которые поработали во власти, очень уставшие: им уже ничего не нужно, не интересно, работать не хотят, все перекладывают на помощников. Можно сказать, выгоревшие люди. Шадаев не такой, и это общая черта поколения 40-летних.

По словам Владимирской, именно поколение 40-45 лет пользуется на рынке труда особым спросом.

- Они не успели устать от работы. То есть это не история, что мы сначала будем долго все согласовывать, прежде чем начать что-то делать, причем делать ровно так, как это было 20 лет назад, - говорит Владимирская. - К тому же, вероятно, они менее коррумпированы, чем предыдущее поколение. Это ведь не только про личные качества, но и про поколенческие. При этом им не 25 лет, уже есть опыт и профессионализм. Они все такие цифровые и современные. Многие поучились за границей, свободно читают и говорят по английски, ездят на международные конференции. То есть они не оторваны от мира и не будут изобретать велосипед. С другой стороны, раз они не уехали из страны, они патриоты.

О темпах, которые возьмет новый кабинет министров, говорит хотя бы скорость формирования правительства. Скорее всего, еще до назначения Мишустина были определенные заготовки, но масштабные изменения прошли быстро, и новые министры уже приступили к работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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