Правительство предпочитает блондинок: что известно о женщинах в новом составе кабинета министров России

Татьяна Голикова, Ольга Любимова и Виктория Абрамченко: эти три светлые головы теперь будут в составе кабинета министров решать важные вопросы.

Королева цифр, трижды член кабмина Татьяна Голикова

Самая известная из троих — в силу выслуги лет на высоком чиновничьем посту — Татьяна Голикова. Знала ли еще в начале прошлой недели Татьяна Алексеевна, подавая в отставку, что останется при своем посту? Может, догадывалась. Но по ее спокойному, решительному и невозмутимому лицу сложно это было понять. Тем более, что в карьере Татьяны Алексеевны это уже третье возвращение в кабмин — 2007, 2018 и вот теперь.

Свою карьеру уроженка подмосковных Мытищ начала еще в 1990-х, устроившись простым экономистом в Министерство финансов. И дослужилась до замминистра. И вдруг, абсолютно неожиданно для всех в 2007 ее назначают министром Здравоохранения и социальной политики РФ. В ранге министра Татьяна Алексеевна трудилась 5 лет, до 2012. Инициировала ряд реформ и модернизаций. Потом ведомство расформировали на два — здравоохранения и социального развития соответственно. Их возглавили первые замы Голиковой — Скворцова и Топилин. Сама Татьяна Алексеевна через год после этого события (в 2013) села в кресло председателя Счетной Палаты РФ. То есть вернулась к своему любимому занятию — цифрам. Пять лет она с успехом руководила ведомством. Но в мае 2018 ее снова позвали в Белый дом. На еще более высокую, чем когда-то должность. С мая 2018 по январь 2020 Татьяна Алексеевна - первый зампред Правительства по вопросам социальной политики. И.о. вице-премьера она побыла в итоге 5 рабочих дней — с 15 января по 21 января. И вот теперь официально она возвращается к своей должности и к своим делам.

Татьяна ГоликоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все, кому довелось работать с Голиковой, отмечают в первую очередь ее феноменальную память на цифры. Второе — спокойствие и невозмутимость.

Детство, юность, личная жизнь. Татьяне Алексеевне 53 года. Родилась в Подмосковье, в Мытищах. Родители Татьяны много работали и учились, а воспитанием детей занималась в основном бабушка. Она хоть внучек и любила (у Голиковой есть сестра), но была с ними строга. С самого раннего детства девочки много помогали в огороде, пропалывали грядки, копали картошку. Но, несмотря на это, в многочисленных интервью Татьяна вспоминала свое детство с теплотой.

Татьяна Алексеевна дважды была замужем. Первый брак распался. А со вторым мужем Виктором Христенко (коллега по госслужбе, экс-министр промышленности, экс-зампред правительства, в настоящее время - президент Делового совета Евразийского экономического союза) брак очень крепкий. Своих детей у Татьяны Алексеевны нет, зато она в прекрасных отношениях с отпрысками своего супруга от первого брака. А их у него трое.

Татьяна Голикова очень любит готовить и принимать дома гостей. А еще гулять в парках, на что времени остается крайне мало. С ее-то занятостью это понятно. Вице-премьер признается, что они с мужем дома про дела и работу не разговаривают.

Конечно же, ни внешний вид, ни наряды и прически государственной дамы не остаются без внимания. Сама Голикова рассказывала, что поддерживать себя в форме ей помогает раздельное питание. А ее главный секрет красоты в том, что она любит и любима. А вовсе не в том, что все цифры у нее на своем месте.

Доходы : в декларации за 2018 года у Татьяны Голиковой значится 14 225 416,47 руб. У супруга больше - 81 250 924 ,50 руб.

Вице-премьер Виктория Абрамченко знает все про имущество

44-летняя Виктория Абрамченко человек в Белом доме совсем новый. И, можно сказать, она белая лошадка. Во-первых, блондинка. Во-вторых, ни разу не была замечена ни в каких интригах либо политических скандалах. Зато известно, что с вновь испеченным председателем правительства Михаилом Мишустиным они явно уже знакомы и давно. Трудились вместе в Роснедвижимости еще в начале 2000-х.

Изучая биографию Виктории, складывается впечатление, что она просто родилась в чиновничьей юбке. Ни инстаграмма, ни других соцсетей. Все фотографии, что есть в общественном доступе, - в строгих пиджаках и все с заседаний всяческих советов. Выпускница Красноярского государственного аграрного университета и Российской академии госслужбы при Президенте.

Виктория АбрамченкоФото: Иван МАКЕЕВ

Начала карьеру в госслужбе в 1998 году в Роскомземе (комитет по земельным ресурсам). Потом перешла в Роснедвижимость (где тогда трудился Мишустин). Затем ее позвали в Министерство экономического развития РФ в департамент недвижимости. Успела поработать и в Минсельхозе.

Но самая известная должность — руководитель Росреестра. Ее Виктория занимает с 2016 года. И хотя за это время пару раз шли разговоры, что ее заменят на другого человека, этого и не произошло. Тем более, что на должности она проявила себя очень хорошо. Как и ее начальник Мишустин, Виктория - человек нового поколения и активно внедряла в своем ведомстве электронные технологии. Дело шло непросто — земли в России много, хакерских атак на государственные базы тоже. Но на сегодняшний день все работает более-менее гладко.

Семейное положение: замужем. Есть совершеннолетний сын.

Доходы: за 2018 год - 10,5 млн. У супруга (род его занятий не известен) - 2 130 384,49 руб. В собственности у семьи две квартиры, два земельных участка, две машины и снегоход.

Министр культуры Ольга Любимова: с «Первого» в первые

Самый молодой министр — Ольга Любимова. Ей всего-то 39 лет, а уже министр культуры.

Ольга москвичка из хорошей и известной семьи. Папа — ректор знаменитого театрального училища им. Щепкина. Прадедушка — великий театральный актер Василий Качалов, о котором в своих произведениях упоминал Бунин, писал Есенин. Помните строчки «Дай, Джим, на счастье лапу мне...». Это как раз про Собаку Качалова. Дед нашего нового министра культуры тоже человек театра — Вадим Швебурович. Заведовал постановочной частью МХАТ. Его очень ценили и уважали Станиславский и Немирович-Данченко.

Но, несмотря на театральную династию, в актеры Ольга не пошла. Она хорошо известна в узких кругах телевизионщиков. Долгое время работала корреспондентом, а после и продюсером на ТВ.

Телевизионщики отличаются стрессоустойчивостью (в «ящике» каждая минута на счету, и это не фигура речи), острым языком (доказательство — про учебу в православной школе она как-то выразилась, что «к седьмому классу гимназия для меня стала лагерем Аль-Каиды») и скоростью выполнения задач. Без таких качеств в современном медиа надолго не задержишься. А Ольга Любимова не только задержалась, но и сделала на этом поприще хорошую карьеру, поработав на многих телеканалах. Занимала должности от простого корреспондента (ТВЦ, «Третий канал», «Культура») до замглавы дирекции социальных и публицистических программ «Первого канала». Вся страна знает такие ТВ-проекты, как «Мужское-женское», «Время покажет». Их выпусками руководила Ольга Любимова. Кроме того, в телевизионном резюме Любимовой 80 фильмов о православии, где она и сценарист, и шеф-редактор, и продюсер.

Ольга Любимова. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

С 2016 по 2017 год поработала советником министра культуры. Потом вернулась на ТВ. Но в 2018 снова была призвана на чиновную службу — в Минкульт директором Департамента кинематографии. С этой позиции она и была назначена главой всего культурного ведомства, сменив Мединского.

После ее назначения вся медиа-тусовка гудит. Без преувеличения в этом мире Любимову знают все. Сейчас люди отойдут от шока и наверняка расскажут много интересных фактов о нашем новом министре культуры.

«Она даже когда в чиновницы ушла, так своей и осталась, - делится со мной коллега Любимовой по телецеху. - Никаких понтов, говорит просто, понятно, без бюрократических этих наворотов. Даже внешний вид у нее не очень поменялся — такая же, в повседневном стиле — ни начесов, ни брошек, ни политического макияжа. Как будто только что из студии Останкино выскочила».

Образование: журфак МГУ и факультет театральной журналистики ГИТИС (РАТИ).

Семейное положение: замужем, растит двоих несовершеннолетних детей. Про семейную жизнь говорит мало. Так что каких-либо подробностей пока не известно.

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