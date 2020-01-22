2020-01-22T18:08:23+03:00
Политика

Чего ждать от нового вице-премьера Виктории Абрамченко

Ожидается, что в правительстве она будет курировать в частности сельское хозяйство [видео]
Елена ОДИНЦОВА
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Чем точно будет заниматься Виктория Абрамченко на посту вице-премьера, пока официально не объявленоЧем точно будет заниматься Виктория Абрамченко на посту вице-премьера, пока официально не объявленоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Бывшая глава Росреестра, а теперь вице-премьер, вполне может считаться представительницей нового, «цифрового» поколения чиновников. Собственно, это и ставится ей в заслугу на прежнем посту — Росреестр за время ее работы сильно продвинулся в плане развития разного рода электронных услуг и перевода всего и вся в электронный вид.

Правда, по этой части к ведомству были и нарекания — его информационные системы работают не так быстро, как этого бы хотелось их пользователям, случаются сбои и зависания (без ущерба для данных). Но, как говорят в профессиональном сообществе, в сравнении с тем, что было еще несколько лет назад, налицо огромный прогресс.

И в самом деле, граждане уже почти забыли, что когда-то в приемных Росреестра можно было простоять в очереди несколько часов. Сейчас большую часть документов, которые чаще всего нужны обычным людям — типа выписки из госреестра недвижимости — можно заказать и получить онлайн, через портал. Обмен же документами с организациями — застройщиками, риелторскими агентствами, банками, госструктурами — сплошь в электронном виде.

- Мы перестали вживую общаться с этой службой, - констатирует Роман Вихлянцев, член совета Гильдии риелторов Москвы.

Чем это хорошо? К Росреестру много претензий было в том числе и по «коррупционной составляющей». А нет «живого» общения — сложнее с откатами и «борзыми щенками».

Чем точно будет заниматься Виктория Абрамченко на посту вице-премьера, пока официально не объявлено. По прогнозам — в том числе курировать сферу АПК. Это ожидаемо, поскольку до Росреестра Абрамченко была замминистра сельского хозяйства. А еще раньше — в этом же ведомстве возглавляла департамент земельной политики, имущественных отношений и госсобственности. Земля в России — до сих пор вопрос больной, отношения вокруг нее запутаны и непрозрачны. Некоторые эксперты предполагают, что появление в вице-премьерах специалиста по этим вопросах — заявка на то, чтобы навести порядок в этой сфере. Тем более что на посту главы Росреестра Виктория Абрамченко проявляла большой интерес к совершенствованию российского законодательства. А в интервью прессе и, в частности, КП, всегда с удовольствием давала гражданам практические советы, как им разбираться со своими земельными проблемами.

Так же говорят, что Виктория Валериевна — человек командный. И именно «работе в команде» придавала особое значение в Росреестре. В «команде» нового премьера Михаила Мишустина Виктория Абрамченко работала еще в начале 2000-х. Она занимала должность замначальника управления в Роснедвижимости, которой с 2004 года руководил Михаил Мишустин.

Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

ИСТОЧНИК KP.RU

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