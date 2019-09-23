Глава Росреестра Виктория Абрамченко: Беседки и теплицы регистрировать не надо. Успокойтесь!

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

- Зачем понадобилось сначала завершать дачную амнистию, а потом продлевать? И чем новая дачная амнистия отличается от старой?

- Это очень востребованный закон оказался. В самой первой редакции его приняли в 2006 году - и с тех пор этими упрощенными нормами воспользовались порядка 13 миллионов наших граждан.

Продление дачной амнистии связано с тем, что в прошлом году поменялся порядок оформления прав на жилые и садовые дома. Напомню: это две разные категории домов. В жилом доме можно постоянно проживать. А садовый дом предназначен для отдыха и временного пребывания. Это, например, щитовые домики, широко представленные на просторах нашей родины в садоводческих товариществах.

Оба эти вида домов, в том числе на садовых участках, с прошлого года нужно оформлять через уведомление. То есть вы сами отправляете уведомление сначала о предстоящем строительстве, а потом о завершении строительства. Уведомлять нужно , как правило, органы местного самоуправления. Муниципалитет должен подтвердить, что ваш дом соответствует принятым на вверенной ему территории градостроительным документам.

Новый закон предполагал переходный период, он закончился 1 марта 2019 года. Но не все успели, осталось определенное количество домов, которые построены по старым правилам, и новые правила применить к ним невозможно. Чтобы дать садоводам возможность все-таки оформить свои дома по старым, упрощенным, правилам, дачная амнистия продлена до 1 марта 2021 года.

Глава Росреестра Виктория Абрамченко.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Допустим, у меня есть неоформленный домик. Куда и с какими документами идти?

- Если дом расположен на земельном участке для ведения садоводства или дачного хозяйства - а с 1 января 2019 года все это считается садовыми участками - тогда включается упрощенный механизм, та самая продленная дачная амнистия. В Росреестр надо представить только технический план дома, подготовленный на основании декларации, которую вы сами заполняете. Но при условии, что у вас все в порядке с документами на землю, о ней есть сведения в госреестре. Если право заявителя на участок под домом не зарегистрировано в реестре, для оформления дома в упрощенном порядке потребуется еще правоустанавливающий документ на землю. Например, выданное ранее свидетельство о праве собственности.

Если ваш земельный участок - для индивидуального жилищного строительства либо личного подсобного хозяйства, тут упрощенный порядок уже не действует, вы должны направить в муниципалитет уведомление. Сначала о предстоящем строительстве, а потом о его завершении. В Росреестр пакет документов с техническим планом, необходимые для того, чтобы оформить дом в собственность, поступят уже из муниципалитета.

ЦЕНА ВОПРОСА

Сколько стоит оформить дом

- Затраты складываются из стоимости кадастровых работ и государственной пошлины за регистрацию права.

С государственной пошлиной все понятно, она определена напрямую Налоговым кодексом. По общим правилам для физических лиц она составляет 2000 руб., но для регистрации прав на бытовую недвижимость – 350 рублей.

С кадастровыми работами сложнее. Регионы вправе своими законами устанавливать на них потолок цен — для недвижимости, которая оформляется по дачной амнистии. Таким правом, кстати, воспользовались 40 регионов. Но даже с учетом этого цены достаточно высоки.

В среднем по этим сорока регионам такая картина. Если земельный участок не больше 1000 квадратных метров, то стоимость составляет около 8 тысяч рублей. Если больше 1000 квадратных метров, стоимость составляет в районе 16 тысяч рублей. По дому, если его площадь до 100 кв. метров, стоимость чуть больше 8 тысяч рублей, а если больше 100 кв. метров, то цена кадастровых работ чуть больше 11 тысяч рублей.

Цена вопроса.

ОФОРМЛЯЕМ САМОЗАХВАЧЕННЫЕ СОТКИ

- С 16 сентября вступили поправки, которые позволяют какие-то работы проводить бесплатно. И, в частности, узаконить границы, если земли по документам меньше, чем реально. В чем суть этих упрощений?

- Речь идет об изменениях в ходе комплексных кадастровых работ. Это очень полезное изобретение наших законодателей. Мы третий год участвуем в пилотном эксперименте по их проведению. В первый год в этом эксперименте участвовало 3 субъекта, сейчас - уже 33.

Что такое комплексные кадастровые работы? Это когда кадастровый инженер работает с целым кадастровым кварталом. Исправляет ошибки в месте расположения границ, привязывает постройки к земельным участкам, определяет земли общего пользования. Они оплачиваются из бюджета, а не граждане. Федеральный центр выделяет региону субсидию на выполнение таких работ.

Изменения в законодательстве позволяют в рамках комплексных кадастровых работ оформить фактически используемую землю. Допустим, когда-то вам выделили 6 соток, а по факту вы используете 8. Вот эти излишки можно будет оформить.

ТАК НАДО ЛИ РЕГИСТРИРОВАТЬ ТЕПЛИЦЫ

- Была шумиха недавно, что заставят регистрировать теплицы. Что все-таки надо дачнику регистрировать на своем участке, давайте наконец разберемся.

- Хочу успокоить всех. Вообще, заставить что-то зарегистрировать нельзя. Наше законодательство говорит о том, что государственная регистрация недвижимости носит заявительный характер. То есть должно быть заявление гражданина, его волеизъявление.

Но хочу оговориться. Земельные участки должны использоваться в соответствии с разрешенным использованием и установленной категорией земли. Если вы земельный участок получили для индивидуального жилищного строительства и не осваиваете участок и не строите на нем дом, вы нарушаете земельное законодательство. И если вы, получив такой участок, построили дом, вы должны его зарегистрировать — чтобы вид использования земли и объект, ради которого эта земля предоставлялась, были описаны в едином госреестре недвижимости. Иначе получается, что дома нет и вы нарушаете законодательство.

Дальше вы можете построить баню, гараж, сооружение для хранения инвентаря. Если это недвижимость право на такие объекты подлежит государственной регистрации.

Зачем вообще надо что-то регистрировать? Простой пример. На 1076 объектов недвижимости, которые пострадали после наводнения в городе Тулуне в Иркутской области, нет никаких документов. Ни одного документа, позволяющего гражданам подтвердить существование своих погибших из-за паводка домов и строений. Вот и решаете сами: вам нужно защитить свои интересы и право?

ВАЖНО

Что недвижимость, а что нет?

- Все мы помним, что если недвижимость зарегистрировать, за нее надо платить налоги. И тут много путаницы — а что в принципе считать недвижимостью?

- Критерии прописаны в 130 статье Гражданского кодекса. Они такие:

-прочная связь с землей,

-при перемещении такого объекта ему будет нанесен несоразмерный ущерб.

Дачные теплицы, например, это не недвижимость. Не надо их регистрировать и не надо платить за них налог, пусть граждане успокоятся.

- Беседка без капитального фундамента — тоже не недвижимость?

- Совершенно верно.

ВСЛЕД ЗА ДАЧНОЙ МОЖНО ЖДАТЬ ГАРАЖНУЮ АМНИСТИЮ

-Правда ли, что планируется гаражная амнистия. Для кого?

- Такая задача в планах законопроектной деятельности стоит. По нашим данным, она коснется примерно 4,5 млн любителей автомобилей, у которых есть неоформленный гараж — индивидуальный или в виде бокса. Такие граждане не могут сейчас доказать государству свое право на этот объект, поскольку у них нет документов ни на землю, ни на сам гараж.

- Под амнистию попадут гаражи-ракушки?

- Ракушки – это не объекты недвижимости. Речь идет о капитальных гаражах, гаражных кооперативах, которые очень популярны в нашей стране. Как и по дачной амнистии, будет прописан перечень документов, необходимых для того, чтобы узаконить свою недвижимость. Это случаи, когда, например, такой гаражный кооператив создавался при заводе. Очень часто были такие сюжеты у нас в стране, когда приказом по заводу был принято решение выделить землю и создать гаражный кооператив. Но никогда в федеральном законодательстве не было упоминания, что такие документы могут служить основанием для того, чтобы права владельцев таких гаражей считались законными. На таких граждан и будет рассчитана гаражная амнистия.

КАК УБЕРЕЧЬ СВОЮ КВАРТИРУ

- У всех на слуху недавняя история с москвичом, у которого квартиру украли, получив за него электронную подпись. Недавно принят закон, который защищает граждан от мошенничества с их жильем с использованием электронной подписи. Как он будет работать?

- Это 286-й федеральный закон, он вступил в силу 13 августа. Очень важный закон.

Я напомню, что за сюжет лег в основу. Действительно, была выдана электронная подпись за реального правообладателя недвижимости. То есть были поддельные документы представлены в удостоверяющий центр, уполномоченный Минсвязи на выдачу ключей электронной подписи. Дальше, с помощью этой электронной подписью, была совершена сделка. А для нас, для системы Росреестра, исходя из требований законодательства, это приравнивается к личной подаче документов, например, в МФЦ. В рамках правовой экспертизы мы сделали запрос в удостоверяющий центр, и он подтвердил, что действительно такой человек обращался за этой электронной подписью. Оснований отказать в регистрации прав не было.

Теперь сделка на основании документов, подписанных электронной подписью, возможна, только если вы пришли в МФЦ и подали письменное заявление о том, что вы согласны на совершение сделок именно в таком виде. Не будет этого заявления — документы, подписанные электронной подписью, мы не примем.

Из этого правила есть четыре исключения. Не требуется приходить в МФЦ и писать такое заявление, если вы используете электронную подпись, выданную Федеральной кадастровой палатой Росреестра. Когда за вас пакет документов будет направлять орган государственной власти – например, в сделках по московской реновации. Третий случай - это подача нотариальная, когда сделка удостоверена нотариусом. А также если электронный пакет документов на регистрацию за вас готовит банк — например, при ипотеке. Нам при подготовке закона важно было соблюсти баланс. С одной стороны − не остановить цифровизацию, которая активно развивается и в сфере недвижимости. С другой стороны − защитить граждан от таких мошеннических действий.

- А какие советы в принципе можно дать гражданам, которые беспокоятся, что каким-то образом квартиру у них могут увести нехорошие люди с помощью подложных документов или каких-то еще хитростей?

- Есть универсальный способ защиты для всех правообладателей. Это заявление о том, что вы не согласны с проведением каких-то сделок — неважно, бумажных или электронных - от вашего имени без вашего личного участия. Такое заявление в Росреестр можно подать разными способами. Например, через МФЦ. Оно дает нам возможность, если вы не подтверждаете, что именно вы пытаетесь продать свою недвижимость, оставить без рассмотрения пакет документов.

Это работает. Приведу один пример из жизни столичного Росреестра в 2019 году. К нам поступил пакет документов о переходе права на квартиру пожилой москвички 1932 года рождения. В рамках правовой экспертизы государственный регистратор связался с собственницей. Она сказала, что не намерена продавать свою квартиру, от ее имени действуют мошенники. Мы обратились в правоохранительные органы. И сейчас этими мошенниками занимается Управление МВД по г. Москве.

КТО В ГРУППЕ РИСКА И ЧТО ДЕЛАТЬ

- Кто в первую очередь оказывается жертвами мошенников?

- На мой взгляд, в группу риска попадают лица, которые не включили сведения о своей недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). В чем суть дела. Я напомню, что система регистрации существует с 94-го года. Когда-то, в 90-е годы, правом регистрировать права на недвижимость обладали, например, органы технической инвентаризации, так называемые БТИ. Потом, для того чтобы включить сведения обо всех квартирах в ЕГРН, государство подготовило правила массовой загрузки этих сведений из архивов БТИ. Для государства гражданин, который проживает в квартире, по которой есть только документы БТИ, собственник. Но регистрации права по современным требованиям не произошло. То есть данные о недвижимости есть, но они носят справочный характер, в Едином госреестре не записаны сведения о вас как собственнике. Это затрудняет правовую экспертизу, когда нам приносят документы о сделке с такой квартирой.

В частности, нам нужны контактные данные собственников для оперативной с ними связи — телефон и адрес электронной почты. Почему? Потому что регистратору на правовую экспертизу отводится всего неделя. И поскольку часто сделки с недвижимостью нужны быстро, мы у себя в системе определили такой ориентир – средний срок регистрации по Российской Федерации примерно 4 дня. Нам нужна возможность быстро найти собственника. А в случае ранее учтенных объектов недвижимости и ранее возникших прав у нас его контактов нет, их может принести только он сам.

- И что нужно сделать?

- Зарегистрировать через Росреестр право по современным требованиям. Это называется — регистрация ранее возникшего права. И обязательно оставить свои контактные данные.

Как можно проверить, есть ли в госреестре сведения о вашем праве? Можно запросить у нас выписку из Единого государственного реестра недвижимости. Либо посмотреть справочные данные на публичной кадастровой карте или с помощью специального сервиса в режиме онлайн (www.rosreestr.ru, в разделе «Электронные услуги и сервисы»).

- Многие граждане не хотят покупать квартиры на вторичном рынке, потому что боятся приобрести что-то у аферистов. И остаться и без денег, и без квартиры — в случае если сделку потом расторгнут по суду.

- Важный закон, который был принят в эту весеннюю сессию, - о компенсации, которую могут получить в подобных случаях граждане. Это, в частности, еще одна нашумевшая история, когда органы власти подают иски об истребовании квартиры у добросовестного приобретателя. Когда-то в 90-е квартира была приватизирована с нарушениями закона. Часто сейчас у нее уже пятый-шестой собственник, но именно он по суду лишается жилья.

По закону, который вступит в силу с будущего года, такой добросовестный приобретатель квартиры вправе рассчитывать на компенсацию от государства в размере кадастровой стоимости этого жилья (раньше была норма — не более 1 млн руб.).

Но мы на этом не хотим останавливаться. Мы бы хотели, чтобы в осеннюю сессию этого года был принят еще один закон — о том, кого считать добросовестным приобретателем. Так мы сведем фактически к нулю такие случаи - когда органы государственной власти по этим сюжетам прошлой бесплатной приватизации могут истребовать жилье у того самого пятого, шестого добросовестного приобретателя.

- Виктория Валериевна, есть еще какие-то направления работы, которые на ближайшее время вы считаете основными и по которым вы хотели бы добиться принятия законов?

- Вообще у нас в работе больше 20 законопроектов. Очень важный закон, который мы сейчас рассматриваем, это закон во исполнение Послания президента Федеральному собранию, уточняющий параметры проведения кадастровой стоимости, то есть массовой оценки объектов недвижимости. Это отдельная большая тема, поскольку на основе этой оценки рассчитываются налоги на недвижимость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дачная амнистия в 2019 году

Разбираемся с опытным юристом, чем интересна дачная амнистия, какой закон почитать, сложно ли ее оформить, и правда ли, что она снова продлена?

Оформление документов на недвижимость, да и любую собственность, серьезная головная боль для владельцев. Нужно собрать целую кипу документов, правильно их оформить, отнести в нужное время в нужное место… Пожалуй, с этим хоть раз сталкивался каждый. (подробности)

ЕЩЕ

Запрет на действия с недвижимостью

Что делать, если вам необходимо ввести запрет на действия с недвижимостью? Рассказывает опытный адвокат

В 21 веке жизнь человека стала заметно легче. Еду домой привозят курьеры, оплачивать покупки можно из дома, а теперь стало возможно даже дистанционно продать квартиру! Только вот не всегда такая сделка оказывается прозрачной – иногда продавцу приходится вводить запрет на действия с недвижимостью. Разбираемся, что делать собственнику, если возникла такая необходимость. (подробности)

Дачные конфликты

Садоводы и дачники потянулись в первые весенние вылазки на свои фазенды. Возвращаются оттуда с кучей новостей и услышанными от соседей по даче страшилками. Что миф, что правда и как решать наболевшие проблемы и конфликты, мы разбирались с адвокатом Светланой Жмурко

Не надо путать теплицы и туалеты с капитальными хозяйственными постройками типа бани. Последние регистрировать надо. Налог за оформленные в собственность хозпостройки начислят, если их больше одной (на одну, площадью до 50 кв. м, полагается налоговый вычет - то есть за нее платить не надо). Но к теплицам это не относится, их ни регистрировать, ни платить за них что-то не требуется. (подробности)