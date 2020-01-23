2020-01-22T19:55:28+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Когда мужчина любит женщину, тараканы в ее голове кажутся ему божьими коровками

Поделиться:
Изменить размер текста:

Классические строки:

- Зима! Крестьянин, торжествуя,

На дровнях обновляет путь...

Еще 100 лет назад всем все было понятно. Мой отец объяснял мне, что такое дровни. Я объясняю сыну, кто такой крестьянин. Похоже, мой сын будет объяснять своему, что такое зима.

***

На самом деле 2019 год был неплохим.

Скоро увидите сами.

***

- Чё унылая такая?

- Чуть ребенку утренник не сорвала.

- ?!

- Накануне позвонила воспитательница, велела всем родителям быть в масках...

- И чё? Они ж в каждой аптеке.

- Вот все такие умные были! Одна я как дура - в маске крокодила!

***

Артисты на голубом огоньке делятся на две категории: «Это вообще кто?» и «Он еще жив?!».

***

- Вали к своей любовнице! Пусть она тебя кормит! Шатаешься по бабам, а жрать сюда идешь!

- Э-э-э… Простите, а вы точно официантка?

***

В рекрутинговом агентстве:

- Я ищу работу.

- А что вы умеете?

- Ничего.

- Места в Госдуме уже заняты, попробуйте в футбольные тренеры податься.

***

Я как-то слышал легенду про парня, который догадался, на что обиделась его девушка…

***

- Ребята, у кого есть учебники по квантовой физике, высшей математике или генетике? Дайте, пожалуйста.

- Ой, молодец какая! Решила за науку взяться!

- Мне для фотосессии.

***

Ну, может, и на книгах будут скоро писать: книжный продукт, не содержит здравого смысла…

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Перепись голубей и тату-батл «Сталинградская битва»
В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Дима Билан не смог решить задачку для первоклашек
В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Новости 24
Максим Топилин назначен главой Пенсионного фонда России
ФАС определилась с примерным перечнем программ для предустановки на электронику
Генсек ООН: Миру угрожают четыре «всадника Апокалипсиса»
Новый министр здравоохранения Мурашко работал волонтером в хосписе
С начала протестов в Ираке погибли 600 демонстрантов
Кевину Спейси грозит новый иск за сексуальные домогательства
Многодетным отцам могут разрешить раньше выйти на пенсию
WADA приняло решение отстранить Московскую антидопинговую лабораторию
Британская Палата лордов приняла билль о Brexit
Boeing намерен возобновить эксплуатацию самолетов 737 MAX к середине 2020 года
Орешкин рассказал об уровне неравенства в России
Не «раздувать» столичные университеты: Путин призвал развивать вузы в регионах
«Великобритания – exit, Украина - enter»: Зеленский заявил, что Киеву самое время вступить в ЕС
Пискарев рассказал о «лживых сценариях» предстоящих перемен в России
В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка
Первый замгенпрокурора ушел в отставку
На выжженной земле в Австралии появляются ростки деревьев
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 17 человек
Путин сократил визит в Израиль и Палестину на один день
Путин поручил создать единую базу данных для потерявших память людей