Анекдоты: Когда мужчина любит женщину, тараканы в ее голове кажутся ему божьими коровками
Классические строки:
- Зима! Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь...
Еще 100 лет назад всем все было понятно. Мой отец объяснял мне, что такое дровни. Я объясняю сыну, кто такой крестьянин. Похоже, мой сын будет объяснять своему, что такое зима.
***
На самом деле 2019 год был неплохим.
Скоро увидите сами.
***
- Чё унылая такая?
- Чуть ребенку утренник не сорвала.
- ?!
- Накануне позвонила воспитательница, велела всем родителям быть в масках...
- И чё? Они ж в каждой аптеке.
- Вот все такие умные были! Одна я как дура - в маске крокодила!
***
Артисты на голубом огоньке делятся на две категории: «Это вообще кто?» и «Он еще жив?!».
***
- Вали к своей любовнице! Пусть она тебя кормит! Шатаешься по бабам, а жрать сюда идешь!
- Э-э-э… Простите, а вы точно официантка?
***
В рекрутинговом агентстве:
- Я ищу работу.
- А что вы умеете?
- Ничего.
- Места в Госдуме уже заняты, попробуйте в футбольные тренеры податься.
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Я как-то слышал легенду про парня, который догадался, на что обиделась его девушка…
***
- Ребята, у кого есть учебники по квантовой физике, высшей математике или генетике? Дайте, пожалуйста.
- Ой, молодец какая! Решила за науку взяться!
- Мне для фотосессии.
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Ну, может, и на книгах будут скоро писать: книжный продукт, не содержит здравого смысла…
ИСТОЧНИК KP.RU