Анекдоты: Когда мужчина любит женщину, тараканы в ее голове кажутся ему божьими коровками

Классические строки:

- Зима! Крестьянин, торжествуя,

На дровнях обновляет путь...

Еще 100 лет назад всем все было понятно. Мой отец объяснял мне, что такое дровни. Я объясняю сыну, кто такой крестьянин. Похоже, мой сын будет объяснять своему, что такое зима.

***

На самом деле 2019 год был неплохим.

Скоро увидите сами.

***

- Чё унылая такая?

- Чуть ребенку утренник не сорвала.

- ?!

- Накануне позвонила воспитательница, велела всем родителям быть в масках...

- И чё? Они ж в каждой аптеке.

- Вот все такие умные были! Одна я как дура - в маске крокодила!

***

Артисты на голубом огоньке делятся на две категории: «Это вообще кто?» и «Он еще жив?!».

***

- Вали к своей любовнице! Пусть она тебя кормит! Шатаешься по бабам, а жрать сюда идешь!

- Э-э-э… Простите, а вы точно официантка?

***

В рекрутинговом агентстве:

- Я ищу работу.

- А что вы умеете?

- Ничего.

- Места в Госдуме уже заняты, попробуйте в футбольные тренеры податься.

***

Я как-то слышал легенду про парня, который догадался, на что обиделась его девушка…

***

- Ребята, у кого есть учебники по квантовой физике, высшей математике или генетике? Дайте, пожалуйста.

- Ой, молодец какая! Решила за науку взяться!

- Мне для фотосессии.

***

Ну, может, и на книгах будут скоро писать: книжный продукт, не содержит здравого смысла…