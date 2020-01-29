Плановая проверка: как жидкостная цитология защищает женщин от рака шейки матки

В России рак шейки матки (РШМ) – пятое по распространенности среди женщин онкологическое заболевание. Специалисты Минздрава РФ предполагают, что уже к 2030 году оно будет встречаться вдвое чаще. Этот прогноз не должен стать поводом для паники: современные методы диагностики позволяют выявлять РШМ на ранних стадиях и излечивать его. При выявлении заболевания на начальном этапе, особенно в стадии предраковых изменений в клетках, шансы на то, что женщина успешно победит болезнь или вообще никогда с ней не столкнется, приближаются к 100%. О том, как современная лабораторная диагностика может защитить женское здоровье, рассказывает Оксана Гизингер, эксперт Лаборатории «Гемотест», профессор, доктор биологических наук.

Рак шейки матки развивается достаточно долго и начинается с небольших мутаций в клетках эпителия: изменения их структуры и формы, нарушения обмена веществ или скорости деления. Такие атипичные клетки в организме образуются постоянно, но в норме быстро исчезают благодаря апоптозу – запрограммированной клеточной гибели, способности «бракованных» клеток к самоуничтожению. Если этот механизм по каким-то причинам нарушен, атипичные клетки могут накапливаться, перерождаться и в результате цепочки превращений становиться раковой опухолью.

В среднем процесс развития РШМ занимает 15–20 лет. При серьезных нарушениях работы иммунной системы (действительно серьезных, таких как ВИЧ-инфекция) он может ускориться – но и в этом случае речь идет о 5–10 годах. Заподозрить предраковые изменения клеток (дисплазию), ориентируясь на свое состояние, женщина не сможет, поскольку даже сам рак шейки матки на ранних стадиях часто протекает бессимптомно.

Дисплазия – обратимый процесс. Это значит, что если вовремя обнаружить атипичные клетки и пройти лечение, онкологического заболевания можно избежать. Раньше для этого повсеместно использовался Pap-тест (тест Папаниколау) – микроскопическое исследование соскоба из цервикального канала при помощи специального окрашивания. Тест назван по имени автора – греческого ученого Георгиоса Папаниколау, предложившего метод в 1943 году. Несмотря на то, что в Америке внедрение теста почти сразу снизило смертность от рака шейки матки на 70%, сегодня его нельзя считать идеальным. Хотя Pap-тест способен выявить ранние признаки РШМ в 95% случаев, процедура взятия клеточного материала и выполнения исследования не исключает ложноотрицательных или ложноположительных результатов. К ним может привести, например, загрязнение соскоба клетками крови или неравномерное нанесение на предметное стекло.

Сегодня используется более точный тест – жидкостной цитологический анализ (Liquid Based Cytology — LBC), который был разработан в США в 1996 году. Он основан на использовании специальных цитощеток, при помощи которых клетки эпителия шейки матки помещают в специальную жидкую среду: она обеспечивает целостность клеток и длительное хранение полученного материала. В лаборатории на стекло его наносят машины, а не человек: это позволяет снизить процент некачественных мазков и получить тонкослойные препараты, которые при необходимости можно исследовать дополнительными методами (например, для выявления вируса папилломы человека). Наиболее эффективным метод делает технология, при которой биоматериал анализируется не вручную, а автоматически: компьютер сравнивает клетки по 300 разным показателям и направляет подозрительные участки под микроскоп врача-цитолога. Система автоматического скрининга концентрируется не только на явных признаках рака – она способна распознавать изменения клеток на четырех разных стадиях, в том числе самых ранних.

Как расшифровываются результаты анализа

• ASC-US – присутствуют клетки плоского эпителия с атипией неясного значения. При таком результате нужны уточняющие исследования, которые помогут выяснить причины появления атипичных клеток. Ими могут быть вирус папилломы человека высокого или среднего онкогенного риска, другие бактерии или вирусы.

• LSIL – низкая степень плоскоклеточного интраэпителиального поражения. Изменения в клетках есть, но незначительные. При получении такого результата потребуется дополнительное инструментальное обследование – кольпоскопия. Если оно не выявит патологий, жидкостную цитологию нужно будет выполнять регулярно – через каждые 6, 12 или 24 месяца (по решению лечащего врача-гинеколога). Параллельно нужно будет провериться на инфекции, передаваемые половым путем, и вылечить заболевания, если они есть.

• HSIL – высокая степень плоскоклеточного интраэпителиального поражения. Такие изменения нужно будет подтвердить с помощью гистологического исследования (то есть биопсии – взятия маленького образца пораженной ткани). Эта стадия дисплазии требует более существенного вмешательства, например, радиоволнового лечения. В большинстве случаев подобные процедуры выполняются в амбулаторных условиях, то есть ложиться в больницу женщине не придется. Существующее сегодня лечение очень эффективно: хотя пациентке потребуется регулярное наблюдение у гинеколога, изменения, «пойманные» на этой стадии, позволяют не допустить развития рака шейки матки.

• Cancer – плоскоклеточная или эндоцервикальная карцинома или другие злокачественные опухоли. Для уточнения и постановки диагноза в этом случае потребуются дополнительные исследования: биопсия или иммуноцитохимическое исследование.

Минздрав РФ рекомендует всем женщинам регулярно проходить цитологическое исследование: с 21 года до 49 лет – 1 раз в 3 года, с 50 до 65 лет – 1 раз в 5 лет, после 65 лет – по решению врача-гинеколога. Чаще повторять процедуру нужно только тем, у кого уже были получены неблагоприятные результаты или есть некоторые заболевания, повышающие риск развития рака шейки матки. В первую очередь, это инфицирование онкогенными типами вируса папилломы человека и нарушения работы иммунной системы.

В некоторых случаях, например, при дисплазии, жидкостную цитологию нужно совместить с иммуноцитохимическим исследованием – изучением внутреннего строения клеток с помощью специальных способов окраски. Во время такого исследования проверяют наличие особых белков-антигенов p16ink4 и Ki67 – это специфические маркеры рака шейки матки. Анализ поможет понять, производят ли атипичные клетки эти антигены, где именно они расположены, насколько их много. Так, Ki67 показывает, какой процент опухолевых клеток активно делится. Это позволяет понять, насколько быстро растет новообразование, есть ли риск появления метастаз, определиться с тактикой терапии и вероятным ответом на нее, прогнозом заболевания. Тест на p16INK4a дает более подробную информацию об опухоли и помогает конкретизировать состояние клеток.

Материал подготовлен при поддержке ООО «Лаборатория Гемотест»