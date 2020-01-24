Анекдоты: Плюс пять для зимы - тепло, для лета - холодно, для тюремного срока - неожиданно
- А вы мое письмо разве не получили?
- Да кто ж твой почерк разберет?! Мы носили его в аптеку расшифровывать, так нам феназепам выдали.
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Если тебе на ухо наступил медведь и в школе была двойка по русскому языку, значит, тебе выпал шикарный шанс стать звездой рэпа.
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Неурожай семечек стал причиной вымирания 1/3 популяции гопников страны.
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Валера был сторонником семейных ценностей.
Но забрать их из ломбарда шансов уже не было.
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Господи, дай мне сил доесть то, что осталось, дай мне мужество выбросить то, что испортилось. И дай мне мудрость отличить одно от другого.
***
Звонит телефон. Жена подходит, чтобы поднять трубку, и муж ей быстро говорит:
- Скажи, что меня дома нет.
Жена берет трубку:
- Да. Нет. Нет, муж дома...
Муж:
- Ну я же тебя просил...
Жена:
- Да это не тебя…
***
Здорово было бы депутатов Госдумы заменить роботами. Ведь по первому правилу робототехники робот не может причинить вред человеку.
***
- Сегодня у нас будет контрольная.
- А калькулятором пользоваться можно?
- Да, можно.
- А транспортиром?
- Транспортиром тоже можно.
- Итак, запишите тему контрольной: «История России, XVII век».
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Когда изба не горит, а конь спокойно стоит в конюшне, русской женщине становится немного не по себе.
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- А давайте Настю разыграем?
- Сомнительный приз, если честно...
ИСТОЧНИК KP.RU