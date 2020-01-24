Анекдоты: Плюс пять для зимы - тепло, для лета - холодно, для тюремного срока - неожиданно

- А вы мое письмо разве не получили?

- Да кто ж твой почерк разберет?! Мы носили его в аптеку расшифровывать, так нам феназепам выдали.

***

Если тебе на ухо наступил медведь и в школе была двойка по русскому языку, значит, тебе выпал шикарный шанс стать звездой рэпа.

***

Неурожай семечек стал причиной вымирания 1/3 популяции гопников страны.

***

Валера был сторонником семейных ценностей.

Но забрать их из ломбарда шансов уже не было.

***

Господи, дай мне сил доесть то, что осталось, дай мне мужество выбросить то, что испортилось. И дай мне мудрость отличить одно от другого.

***

Звонит телефон. Жена подходит, чтобы поднять трубку, и муж ей быстро говорит:

- Скажи, что меня дома нет.

Жена берет трубку:

- Да. Нет. Нет, муж дома...

Муж:

- Ну я же тебя просил...

Жена:

- Да это не тебя…

***

Здорово было бы депутатов Госдумы заменить роботами. Ведь по первому правилу робототехники робот не может причинить вред человеку.

***

- Сегодня у нас будет контрольная.

- А калькулятором пользоваться можно?

- Да, можно.

- А транспортиром?

- Транспортиром тоже можно.

- Итак, запишите тему контрольной: «История России, XVII век».

***

Когда изба не горит, а конь спокойно стоит в конюшне, русской женщине становится немного не по себе.

***

- А давайте Настю разыграем?

- Сомнительный приз, если честно...