Итоги работы Минкульта: Музейный бум и рост зарплат работников культуры

"Может ей еще паранджу надеть?": учительницу информатики из Самарской области "поймали" на откровенных танцах в клубе

Сама учительница объяснила, что родители и руководство в школе в курсе ее хобби. Нашлись и те, кто осудили не преподавательницу, а тех, кто выложил видео в сеть