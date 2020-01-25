2020-01-25T14:26:13+03:00
Общество

Итоги работы Минкульта: Музейный бум и рост зарплат работников культуры

Министерство культуры отчиталось за годы, когда ведомством руководил Владимир Мединский
Петр ПАВЛОВ
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Ведомство подвело итог работы предыдущего главы Владимира МединскогоВедомство подвело итог работы предыдущего главы Владимира МединскогоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Смена руководителя министерства культуры наделала много шума, но в основном из-за того, что новый министр Ольга Любимова оказалась предметом обсуждения в соцсетях. Конечно, о работе нового министра можно будет судить по конкретным поступкам и делам на этом посту. Пока же ведомство подвело итог работы предыдущего главы - Владимира Мединского. Всего было составлено 22 слайда, рассказывающих о достижениях министерства в 2012-2019 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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