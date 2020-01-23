«Не травите министра культуры за мат в соцсетях. На всех нас есть компромат»: Олег Кашин - о том, как интернет для всех стал цензором

Гремит скандал. Не поверите — культурный. Объявлено новое правительство. Тут же все кинулись читать, а чего же там министры писали в соцсетях. И здесь всплывают давнишние посты в «Живом журнале» министра культуры Ольги Любимовой. Интернет в едином порыве ахунул. Ба! Она знает слово на букву «х». Не любит театры и выставки.

В головах блогеров что-то заклинило. Министр культуры должен с видом провинциальной школьной учительницы рассказывать нам про величие Чайковского и Пушкина. Но точно не писать такое… Хотя, чего «такого» она там написала?

Проблема глубже, чем кажется на первый взгляд. Давайте вскроем ваши «Одноклассники» или «Фейсбук» десятилетней давности. Не стыдно за древние фоточки и комментарии? И мне стыдно! А теперь представьте, что компромат есть на каждого из нас. И выдали его миру мы сами.

О том, как Интернет превратился в злого цензора, в эфире радио «КП» рассказал публицист Олег Кашин.

Всплывают давнишние посты в «Живом журнале» министра культуры Ольги Любимовой.

ИЗ МРАКОБЕСКИ В МАТЕРЩИННИЦЫ

Голованов:

- Ольга Любимова - новый министр культуры.

Кашин:

- Действительно, сегодняшний герой дня Ольга Любимова, я с восторгом наблюдаю за происходящим. Так получилось, это моя фотография министра в майке со знаменитой цитатой «Кто вы такие? Что вам надо? Я вас не знаю. Идите…». Я подтверждаю ее подлинность, она не из публичного источника, поэтому даже нет такого, что министр сама ее где-то выкладывала. Я первый ее опубликовал.

Голованов:

- А так можно?

Кашин:

- Нет, нельзя, но мы с вами хулиганы и пираты, поэтому здесь все нормально… Обновили половину правительства, но весь день фестиваль ненависти к Любимовой… Ее начали ругать вчера, когда посмотрели ее биографию. Ага, она работала на телеканале «Спас»…

Голованов:

- Ого, а это грех - работать на телеканале «Спас»?

Кашин:

- Когда мои какие-то московские знакомые пишут, что какой позор, она православная, закончила православную гимназию! Как же она будет министром культуры, ведь культура не может быть только христианской… Дети мои, а какой она должна быть в России? Сатанинской? Мусульманской? Иудейской? Конечно, Россия христианская страна и такой министр культуры нам нужен. Но это было вчера. Вчера ее маркировали как мракобеску, православнутую подругу Никиты Михалкова. Сегодня те же самые люди увидели эту футболку, увидели ее написанные в юности посты в ЖЖ - очень трогательные.

В сети обсуждают фото будущего министра, где Любимова изображена в майке с хулиганской надписью. Фото: Олег Кашин

«НИ ХРЕНА Я НЕ КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Голованов:

- Вот цитата. «Тут сама себя страшно испугала. Подруга позвала на концерт классической музыки с ребенком. И поняла, что просто не могу себя заставить. Стала серьезно думать на эту тему и выяснила неожиданно для себя, что я ни хрена не культурный человек. Но вот если быть честной перед самой собой, я просто не переношу ходить на выставки, в музеи, в оперу, балет, классическую музыку. Для меня сущий ад вечера памяти распрекрасных и давно ушедших людей, меня тошнит от коллективных писем гнева». И так далее...

Кашин:

- Да. Более того, она - правнучка великого русского актера Василия Качалова. Папа у нее влиятельный человек в театральной среде. Сосед по даче и вроде бы крестный - Никита Сергеевич Михалков. В общем, не просто серебряная ложка во рту, а серебряный половник. Не знаю, как у вас, а вот у меня первая реакция, у простого парня из Калининграда, - боже мой, опять эти московские мажоры. Я их всегда тоже не любил, особенно в годы своей молодости, когда я прогрызал себе путь вперед.

Но чаще у таких мажоров из хорошей семьи прадедушка все-таки не великий русский актер Качалов, а, как правило, начальник уездной ЧК товарищ Рабинзон. И стандартная, что называется, советская аристократия - да, всегда имеет в анамнезе что-то такое противное, большевистское. И здесь я буквально впервые вижу представителя такой полноценной русской супер какой-то интеллигенции потомственной. Поэтому, я думаю, тот же Никита Михалков в 16 лет мог писать в дневнике и наверняка писал: пошел в театр на Льва Додина - больше не буду ходить никогда. Это нормально.

У нее был прекрасный пост, что вот среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические буквально и благодать в церкви на праздник Троицы. И я тоже это понимаю… Да, если у тебя это было в жизни, если ты об этом честно пишешь, то, конечно, ты как бы не негодяй точно и не лицемер. Нет, конечно, прекрасно, мы культурные люди и для нас самое главное министерство - это министерство культуры. То есть, пусть там мир рушится…

Еще раз хочу пальцем показать на тех людей, которые говорят - она знает слово на букву «х». Как будто бы вы его не знаете! Вот Навальный сегодня размахивает ее этими цитатами из ЖЖ.

КАЖДОЕ СЛОВО ПРОТИВ ВАС

Голованов:

- О, давайте почитаем Навального раннего в ЖЖ…

Кашин:

- Да, да, когда он называл грузин «грызунами».

Голованов:

- Если порыться, на каждого можно найти, смешно сказать, компромат!

Кашин:

- Лет 15 назад было модно говорить о «веб 2.0», о коллективном разуме, который может становиться и автором, и редактором, и каким угодно творцом. И тот же эффект, что и с расщеплением атома - можно построить атомную электростанцию, а можно и бобму, и одного без другого не бывает. Все антиутопии про большого брата сбываются, и облачный творец превращается в облачного цензора и надсмотрщика. То, чем в тоталитаризме занимались особые отделы и спецслужбы, делают теперь коллективно обычные пользователи - ну-ка, ну-ка, у вас анкета не в порядке. Наверное, теперь в детском саду со всех надо будет брать расписку, что человек понимает: каждое его слово в интернете однажды может быть использовано против него, каждый смайлик, каждый лайк. Но, я надеюсь, пока эти правила не стали обязательными, нужна какая-то снисходительность к тем, чья юность пришлась на времена, когда интернет еще не был таким всеобъемлющим. Это парадокс прогресса, когда человеческие души развиваются не так быстро, как техника, и в какой-то момент торжествует излишнее ханжество, которое может привести и в средневековье.

Вообще мне в наше время более подозрительным кажется тот, кто не писал глупостей в интернете - такие люди больше похожи или на агентов под прикрытием, или просто на прирожденных негодяев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756199" frameborder="0"></iframe> Ольга Любимова: культурный министр.«Не знаем пока, какой она министр, но собаке её прадеда Есенин писал стихи», - так в соцсетях комментируют назначение Ольги Любимовой на должность главы Минкульта. Кто же эта женщина?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый министр культуры Ольга Любимова живет со своими детьми в съемной квартире

КП расспросила друзей Ольги Любимовой о ее увлечениях и образе жизни (подробности)

В ТЕМУ

«Ненавижу длинные юбки с детства»: 10 цитат нового министра культуры Ольги Любимовой

Бывший руководитель Департамента кино Минкульта РФ Ольга Любимова 21 января 2020 года была назначена новым министром культуры вместо Владимира Мединского. «КП» представляет самые яркие цитаты чиновницы, которая в 39 лет возглавила крупное государственное учреждение (подробности)

«Начинала простым корреспондентом»: ведущий радио «КП» рассказал о знакомстве с Ольгой Любимовой

Кинокритик Давид Шнейдеров познакомился с будущим министром культуры задолго до высоких постов (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Режиссер Лунгин о новом министре культуры Ольге Любимовой: «Мы хохочем, когда говорим на серьезные темы»

Режиссер Павел Лунгин высказал свое мнение о новом министре культуры России Ольге Любимовой. Лунгин напомнил, что Любимова, будучи главой департамента кинематографии Минкульта, поддержала его в конфликте вокруг фильма «Верность». Картину 2019 года о выводе советских войск из Афганистана ветераны-афганцы приняли в штыки. Режиссера обвинили тогда в «искажении событий» (подробности)