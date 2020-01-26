2020-01-26T17:01:18+03:00
Спорт

Французы считают, что их танцоров на Чемпионате Европы по фигурному катанию засудили

Скандал будет иметь продолжение
Сергей КИРИЛЛОВ
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У французов еще будет возможность отыграться на чемпионате мира в КанадеУ французов еще будет возможность отыграться на чемпионате мира в КанадеФото: REUTERS
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Больше всего эмоций на чемпионате Европы по фигурному катанию выплеснулось во время соревнований танцоров, где золото выиграли Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Наши спортсмены «вдруг» обошли непобедимую пару Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон, которая пять лет никого не подпускала к европейскому титулу.

Но победа нашей пары почти семь минут висела на волоске. Судейская бригада долгое время после ритмического танца пересчитывала очки и добавила французам 8,5 баллов. Но все равно впереди остались Синицина и Кацалапов, опередившие в результате французов на 14 сотых балла.

Теперь французские болельщики вопят в сетях, что их чемпионов просто засудили. Но кто смотрел соревнования внимательно, тот видел, что записные чемпионы в этот раз не были похожи на самих себя. Первое сомнение зародилось уже после короткого танца, когда российский дуэт уступил французам лишь 5 сотых балла. И во втором упражнении Пападакис — Сизерон эти сомнения развеять не смогли.

Словом, победа нашей паре досталась по праву. А у французов еще будет возможность отыграться на чемпионате мира в Канаде. Впрочем, наши фигуристы заработали в Граце достаточно вистов, которые тоже будут играть роль на первенстве планеты.

- Мы оставили на льду все. За этот успех и за все, прежде всего, хочу поблагодарить свою партнершу. Мы очень серьезно готовились к этому чемпионату. Много работали. Вносили изменения. После Нового года у нас не было выходных. Наши новогодние «каникулы» превратились в будни, мы отдыхали только два дня. Начали работать сразу, как только вернулись в Москву с чемпионата России. И мы просто счастливы, что все получилось. Но сразу скажу: у всех ребят, и Габи с Гийомом, огромный потенциал. У французского дуэта много сил, как и у нас. Сезон не завершен и, я думаю, все мы только набираем обороты, - прокомментировал успех Никита Кацалапов.

Надо отдать должное самим французским спортсменам, которые не стали подливать масло в огонь и достойно приняли свое поражение.

- Знали, что идём очень близко, и понимали, что у нас нет права на ошибки. Однако пару ошибок мы всё же допустили. Это был наш седьмой чемпионат Европы, пять из которых мы выиграли. Но мы не можем всегда побеждать. Мы принимаем этот результат, для нас это будет уроком. Будем работать дальше, - сказала Пападакис.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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