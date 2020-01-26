Такого не было 14 лет! Российские фигуристы выиграли все "золото" чемпионата Европы
Полным триумфом российских фигуристов завершился чемпионат Европы в Граце, где мы выиграли золото во всех четырех видах программы. Такого не бывало уже 14 лет!
Мало того, в соревнованиях одиночниц и спортивных пар весь пьедестал почета оказался российским. Всего Россия завоевала 10 медалей из 12 возможных.
Мужчины
Первым золото, у одиночников выиграл Дмитрий Алиев, а вторым стал 16-летний Артур Даниелян. Ребята воспользовались тем, что семикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес завершил карьреру и титул оказался вакантным.
Первым золото, у одиночников выиграл Дмитрий АлиевФото: REUTERS
После короткой программы Алиев и Даниелян занимали второе и третье места за Михал Бржезиной, но чех в произвольной дрогнул и скатился на седьмое место.
Рассыпался и наш третий спортсмен Александр Самарин, который осенью выиграл московский этап Гран-при и считался первым номером сборной.
- Дело не в новых ботинках, которые я уже раскатал после Нового года, а во мне самом, - подвел итог фигурист.
Спортивные пары
А потом было продолжение декабрьского чемпионата России. И в Граце за три первых места сражались три наши пары. Только вот в отличие от Саранска, где победили Евгения Тарасова и Владимир Морозов, золото взяли серебряные призеры первенства страны Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Воспитанники Тамары Москвиной откатали короткую программу с мировым рекордом (82,34) и отправили конкурентов в нокдаун.
Александра Бойкова и Дмитрий КозловскийФото: REUTERS
- Мы не думали о мировом рекорде, просто старались помогать друг другу. Потому что мировые рекорды в нашем виде спорта относительны, как и ошибки в программах. Многое забудется, сотрется, а медаль – останется, - прокомментировал 20-летний фигурист.
Танцы
Но, пожалуй, самую яркую победу одержали наши танцоры. Виктория Синицина и Никита Кацалапов на несколько сотых баллов опередили пятикратных чемпионов Европы Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона!
- И мы просто счастливы, что все получилось. Но сразу скажу: у всех ребят, у Габи с Гийомом – огромный потенциал. У французского дуэта много сил, как и у нас. Сезон не завершен и, я думаю, мы все только набираем обороты, - сказал Никита, для которого это уже второе восхождение на трон.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов на несколько сотых баллов опередили пятикратных чемпионов ЕвропыФото: REUTERS
Напомним, что Кацалапов в Сочи-2014 стал олимпийским чемпионом в команде и бронзовым призером в танцах в паре с Еленой Ильиных. А потом их пара распалась и все пришлось начинать сначала. Новую пару Кацалапов — Синицына долгое время ни судьи, ни болельщики не принимали, их даже освистывали на московском этапе Гран-при. Ребята уехали тренироваться за океан, но потом вернулись и, как видим, не зря.
Женщины
А вот если соревнования спортивных пар напоминали чемпионат России, то у одиночниц было первенство одной школы с московского катка «Хрустальный». Три воспитанницы Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова устроили очередной междусобойчик, где первенствовала недавняя победительница финала Гран-при 16-летняя Алена Косторная. Правда, после того трицмфа в Японии Алена на чемпионате России уступила 15-летней Анне Щербаковой, но теперь вернула себе первенство. При этом и Косторная, и Щербакова по разу упали.
- Не думала, что с таким прокатом, с ошибкой, стану первой, - призналась Алёна Косторная, имевшая запас почти в 7 баллов после короткой программы. – Сделала все самое сложное, и под конец программы, наверное, немного расслабилась.
А вот Саша Трусова, заявившая самую сложную программу, упала два раза и вновь стала третьей.
- Конечно, я расстроена. Но после чемпионата России, когда я расплакалась, мне все сказали, что делать этого не стоит – и я держусь. Так выходит, что последние два старта почему-то не могу собраться на прокаты. Думаю, дело в психологии. Просто мне очень хочется всё сделать. Мне не страшно прыгать четверные прыжки. Если я заявляю в программе три четверных, не имею права на ошибку, а если пять четверных, психологически мне проще справляться- сказала Александра Трусова.
Результаты
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Грац (Австрия).
Мужчины. 1. Дмитрий Алиев – 272,89.
2. Артур Даниелян (оба – Россия) – 246,74.
3. Морис Квителашвили (Грузия) – 246,71…
10. Александр Самарин (Россия) – 220,43.
Пары.
1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский – 234,58.
2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов – 208,64.
3. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (все – Россия) – 206,53.
Танцы.
1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) – 220,42. 2.
Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 220,28.
3. Александра Степанова / Иван Букин – 211,29...
6. Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (оба дуэта – Россия) – 188,03.
Женщины.
1. Алёна Косторная – 240,81.
2. Анна Щербакова – 237,76.
3. Александра Трусова (все – Россия) – 225,34.
ИСТОЧНИК KP.RU