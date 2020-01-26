Такого не было 14 лет! Российские фигуристы выиграли все "золото" чемпионата Европы

Полным триумфом российских фигуристов завершился чемпионат Европы в Граце, где мы выиграли золото во всех четырех видах программы. Такого не бывало уже 14 лет!

Мало того, в соревнованиях одиночниц и спортивных пар весь пьедестал почета оказался российским. Всего Россия завоевала 10 медалей из 12 возможных.

Мужчины

Первым золото, у одиночников выиграл Дмитрий Алиев, а вторым стал 16-летний Артур Даниелян. Ребята воспользовались тем, что семикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес завершил карьреру и титул оказался вакантным.

Первым золото, у одиночников выиграл Дмитрий АлиевФото: REUTERS

После короткой программы Алиев и Даниелян занимали второе и третье места за Михал Бржезиной, но чех в произвольной дрогнул и скатился на седьмое место.

Рассыпался и наш третий спортсмен Александр Самарин, который осенью выиграл московский этап Гран-при и считался первым номером сборной.

- Дело не в новых ботинках, которые я уже раскатал после Нового года, а во мне самом, - подвел итог фигурист.

Спортивные пары

А потом было продолжение декабрьского чемпионата России. И в Граце за три первых места сражались три наши пары. Только вот в отличие от Саранска, где победили Евгения Тарасова и Владимир Морозов, золото взяли серебряные призеры первенства страны Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Воспитанники Тамары Москвиной откатали короткую программу с мировым рекордом (82,34) и отправили конкурентов в нокдаун.

Александра Бойкова и Дмитрий КозловскийФото: REUTERS

- Мы не думали о мировом рекорде, просто старались помогать друг другу. Потому что мировые рекорды в нашем виде спорта относительны, как и ошибки в программах. Многое забудется, сотрется, а медаль – останется, - прокомментировал 20-летний фигурист.

Танцы

Но, пожалуй, самую яркую победу одержали наши танцоры. Виктория Синицина и Никита Кацалапов на несколько сотых баллов опередили пятикратных чемпионов Европы Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона!

- И мы просто счастливы, что все получилось. Но сразу скажу: у всех ребят, у Габи с Гийомом – огромный потенциал. У французского дуэта много сил, как и у нас. Сезон не завершен и, я думаю, мы все только набираем обороты, - сказал Никита, для которого это уже второе восхождение на трон.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов на несколько сотых баллов опередили пятикратных чемпионов ЕвропыФото: REUTERS

Напомним, что Кацалапов в Сочи-2014 стал олимпийским чемпионом в команде и бронзовым призером в танцах в паре с Еленой Ильиных. А потом их пара распалась и все пришлось начинать сначала. Новую пару Кацалапов — Синицына долгое время ни судьи, ни болельщики не принимали, их даже освистывали на московском этапе Гран-при. Ребята уехали тренироваться за океан, но потом вернулись и, как видим, не зря.

Женщины

А вот если соревнования спортивных пар напоминали чемпионат России, то у одиночниц было первенство одной школы с московского катка «Хрустальный». Три воспитанницы Этери Тутберидзе и Сергея Дудакова устроили очередной междусобойчик, где первенствовала недавняя победительница финала Гран-при 16-летняя Алена Косторная. Правда, после того трицмфа в Японии Алена на чемпионате России уступила 15-летней Анне Щербаковой, но теперь вернула себе первенство. При этом и Косторная, и Щербакова по разу упали.

- Не думала, что с таким прокатом, с ошибкой, стану первой, - призналась Алёна Косторная, имевшая запас почти в 7 баллов после короткой программы. – Сделала все самое сложное, и под конец программы, наверное, немного расслабилась.

А вот Саша Трусова, заявившая самую сложную программу, упала два раза и вновь стала третьей.

- Конечно, я расстроена. Но после чемпионата России, когда я расплакалась, мне все сказали, что делать этого не стоит – и я держусь. Так выходит, что последние два старта почему-то не могу собраться на прокаты. Думаю, дело в психологии. Просто мне очень хочется всё сделать. Мне не страшно прыгать четверные прыжки. Если я заявляю в программе три четверных, не имею права на ошибку, а если пять четверных, психологически мне проще справляться- сказала Александра Трусова.

Результаты

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Грац (Австрия).

Мужчины. 1. Дмитрий Алиев – 272,89.

2. Артур Даниелян (оба – Россия) – 246,74.

3. Морис Квителашвили (Грузия) – 246,71…

10. Александр Самарин (Россия) – 220,43.

Пары.

1. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский – 234,58.

2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов – 208,64.

3. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (все – Россия) – 206,53.

Танцы.

1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Россия) – 220,42. 2.

Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция) – 220,28.

3. Александра Степанова / Иван Букин – 211,29...

6. Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро (оба дуэта – Россия) – 188,03.

Женщины.

1. Алёна Косторная – 240,81.

2. Анна Щербакова – 237,76.

3. Александра Трусова (все – Россия) – 225,34.