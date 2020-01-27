Платье с Трампом, красные стринги и декольте ниже пупа: Самые скандальные наряды премии Grammy-2020

В Лос-Анджелесе вручили самую престижную музыкальную награду планеты — премию Grammy-2020. Пока одни звезды получали призы за музыкальные таланты и заслуженно позировали перед камерами с выигранными золотыми граммофонами в руках, другие привлекали к себе внимание эпатажем. Перед вами — самые скандальные наряды Grammy-2020.

Актриса и телеведущая Приянка Чопра не зря считается одной из самых привлекательных звезд Голливуда. Видимо, актриса решила лишний раз напомнить о своей короне королевы красоты и пришла на церемонию в платье с декольте не то что до пупа, а гораздо ниже. В вырезе наряда отлично просматривался не только бюст Приянки, но и ее пупок с пирсингом.

Приянка выбрала платье с декольте ниже пупа.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Красавица с индийскими корнями завоевала титул «Мисс мира-2000», а после снялась с Дуэйном «Скалой» Джонсоном в «Спасателях Малибу». Немало шума наделала и свадьба 37-летней Приянки с певцом Ником Джонасом, который на 10 лет младше нее.

Приянка Чопра и Ник ДжонасФото: GLOBAL LOOK PRESS

Конкуренцию Приянке составила супермодель Крисси Тейген — жена певца Джона Ледженда. Ее вырез почти не уступал декольте индийской красотки. Да еще и эффектный разрез на юбке.

Супермодель Крисси Тейген с мужем Джоном Леджендом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица Джой Вилл никогда не стеснялась публично выражать свои симпатии действующему президенту США Дональду Трампу. На Grammy она решила заявить о своих политических убеждениях с помощью платья. Артистка вышла на красную дорожку в наряде с вышитой стразами надписью «Трамп-2020».

Джой Вилл ратует за переизбрание Дональда Трампа.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сзади платье украшал слоган «impeached and re-elected» («обвинен и переизбран») - намек на импичмент Трампа и грядущие в 2020 году выборы нового президента США.

Певица написала об этом на своем платье.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще одна девушка решила своим нарядом выступить против вторжения в Иран. Актриса Меган Пормер появилась перед камерами в платье с надписью «Нет войне в Иране» и с накидкой в виде американского и иранского флагов.

Актриса Меган Пормер выступила против войны в Иране.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но всех переплюнул певец Рики Ребел. Парень в кожаных штанах вышел на красную дорожку с кружевной накидкой в виде зонтика, а потом огорошил публику зрелищем своих голых ягодиц в красных стрингах.

Певец Рики Ребел: вид спереди...Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ковбой в стиле куклы Барби? Почему бы и нет, - решил рэпер Монтеро Ламар Хилл, выступающий под псевдонимом Lil Nas X. И оделся в розовое с головы до ног.

Веселый ковбой Lil Nas XФото: GLOBAL LOOK PRESS

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио, похоже, никак не могла решить: то ли ей раздеться, то ли одеться. И в итоге выбрала и то, и другое. В итоге 38-летний «ангел» бельевой компании Victorias secret попала в список самых плохо одетых звезд церемонии.

Алессандра АмбросиоФото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская модель-трансгендер со звучным русским псевдонимом Никита Драгун решила напомнить, что, хотя когда-то она и была мальчиком, то теперь она — самая настоящая девочка.

Никита Драгун: то ли девочка, то ли виденье.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шведская певица Туве Лу не нашла ничего лучше, как продемонстрировать миру веселенький розовый лифчик в рюшечках. Видимо, без него ее серый костюм смотрелся слишком скучно.