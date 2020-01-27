Нелепая роскошь «Грэмми-2020»: Билли Айлиш в мужском костюме за 600 тысяч, мужчина в шляпе Лободы и Гвен Стефани после подтяжки

В Лос-Анджелесе вручили награды музыкальной премии «Грэмми». Церемония началась не по сценарию: звезды почтили память разбившегося при крушении вертолета баскетболиста Коби Брайанта и его 13-летней дочери. Открыла «Грэмми-2020» певица Lizzo словами: «Эта ночь для Коби!» Она посвятила легендарному спортсмену две песни.

Lizzo, как известно, за бодипозитив – в ее инстаграме полно видео, где она привлекает внимание к своим пышным формам.Фото: REUTERS

31-летняя певица и актриса Lizzo в этом году была выдвинута сразу в восьми номинациях. Именно она получила три статуэтки: «Лучшее R&B исполнение», «Лучшее сольное поп-исполнение» и «Лучший современный урбан-альбом». Получая премию за лучший вокал Lizzo сначала разревелась, потом выругалась и наконец высказалась: «Вы знаете, у меня непростой характер, у меня куча проблем и заскоков – но музыка все это лечит!»

Lizzo, как известно, за бодипозитив – в ее инстаграме полно видео, где она привлекает внимание к своим пышным формам. Вот и на красной дорожке она сделала это с помощью наряда Atelier Versace. Это тот случай, когда хрестоматийные для данного типа фигуры советы стилиста (уместен элегантный наряд, который закроет руки, «поднимет» бюст и подчеркнет талию корсетом) все равно никто не станет слушать. Эта певица призывает не стесняться пышных форм: поэтому часто выставляет их напоказ. Хотя модный дом не случайно предусмотрел накидку к платью звезды — ей можно было бы прикрыть при желании плечи и декольте. Но певица не стала этого делать. А вот корсет, длина и разрез безупречны для данного типа фигуры.

Особый интерес вызвала тонкая черная маска на лице Билли Айлиш: эта часть образа была создана до того, как в мире началась паника по поводу коронавируса в Китае.Фото: EAST NEWS

Еще один триумфатор «Грэмми-2020» - 18-летняя Билли Айлиш получила премию в номинациях «Лучший поп-альбом» и «Лучшая песня» за композицию «Bad Guy». Костюм певица выбрала любимого бренда «Gucci», в котором подчеркнуты тренды года – модный наряд должен быть удобным, с мужским силуэтом, отделка «зеленым золотом» и ажурные аксессуары. Особый интерес вызвала тонкая черная маска на лице Билли Айлиш: эта часть образа была создана до того, как в мире началась паника по поводу коронавируса в Китае. Но теперь маску воспринимали и обсуждали именно как защиту от вируса. Кстати, в московском метро белые защитные маски все чаще сменяют именно черные — так практичнее, правда стоят немного дороже стандартных. А вот костюм певицы от Gucci стоит намного дороже привычных для ее поклонников нарядов. Наряд звезды оценили в сумму — от $10000 (618 тыс.руб.).

Пожалуй впервые стилисты в шоке от выбора наряда всегда безупречной Хайди Клум.Фото: REUTERS

Пожалуй впервые стилисты в шоке от выбора наряда всегда безупречной Хайди Клум. 46-летняя модель по-прежнему выглядит на 10 лет моложе своего возраста, который не скрывает. Но это платье от Dundas ей не идет. Оно, конечно, модное: серебро, сетка. Но «узлы» как на платье Хайди Клум в 2020-м продвинутые модные дома не вяжут, а меняют на запАх. Обычно грудь модель поднимала с помощью невидимых постороннему глазу «наклеек», а в этот раз продемонстрировала ее естественную форму. Критики тут же сошлись во мнении: декольте должно быть менее откровенно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/728949" frameborder="0"></iframe> Покоряй мир как Билли Айлиш.Пару лет назад никто даже не слышал о Билли Айлиш… Теперь певица собирает огромные залы: только в Москве на её концерт пришли 15 000 человек. А ведь девушке всего 17 лет!

26-летняя Ариана Гранде в Giambattista Valli демонстрирует фасон платья, который есть в 2020-м году в гардеробе у каждой голливудской звезды.Фото: REUTERS

26-летняя Ариана Гранде в Giambattista Valli демонстрирует фасон платья, который есть в 2020-м году в гардеробе у каждой голливудской звезды. Модельеры прозвали его «зефиринкой» - очень пышные, многослойные платья скрывают фигуры и сковывают движение звезд, но с модой сложно спорить.

Еще один тренд года, который не нравится мужчинам – пышные юбки, скрывающие бедра. Хорошо, что 50-летняя Гвен Стефани в платье от Dolce&Gabbana открыла ноги – теперь такие наряды часто отшивают длиной ниже колена.Фото: REUTERS

Еще один тренд года, который не нравится мужчинам – пышные юбки, скрывающие бедра. Хорошо, что 50-летняя Гвен Стефани в платье от Dolce&Gabbana открыла ноги – теперь такие наряды часто отшивают длиной ниже колена. Вы заметили, что у Гвен Стефани (как и у Хайди Клум) подтянутый овал лица, как у их 30-летних коллег, и безупречная кожа без видимых морщин. И при этом никакой пластики! А все потому, что они помешаны на модной в Америке безоперационной подтяжки лица – с помощью лазера. Говорят, что у нас такое омоложение проходили Эвелина Бледанс и Виктория Макарская.

34-летняя Лана Дель Рай вывела в свет жениха Шона Ларкина.Фото: REUTERS

34-летняя Лана Дель Рай вывела в свет жениха Шона Ларкина. Светская тусовка внимательно присматривалась к избраннику звезды: ведь Шон работает полицейским, но он удивил публику тем, как раскованно держался перед камерами и журналистами со всего мира. Причина в том, что мужчина – участник популярных американских телешоу о работе правоохранительных органов. Лана Дель Рей рядом с женихом остепенилась и не стала оголяться - выбрала элегантный наряд с очень актуальными серебряными пайетками. Блестящие наряды в тренде не только на сцене и новогодних вечеринках – смело можете наряжаться так даже в кино.

Оззи и Келли Осборн демонстрируют «классику жанра»: теперь актуален «учительский стиль» - чрезмерно сдержанные классическим кроем и расцветками наряды.Фото: REUTERS

Оззи и Келли Осборн демонстрируют «классику жанра»: теперь актуален «учительский стиль» - чрезмерно сдержанные классическим кроем и расцветками наряды. Ну и традиционно развлек публику буйством красок 50-летний актер и певец Билли Портер в Baja East. Мы насчитали 4 модных тренда в его образе: укороченный жакет, серебро в оформлении наряда, комбинезон в стиле «женщины-кошки», ну и шляпа с подвесками – такая есть у нашей Светланы Лободы.

В общем, традиционно после церемонии «Грэмми» поклонники артистов остались в недоумении из-за выборов нарядов звезд. Многие ведь думают: «Вот я бы на их месте нормально оделась»!