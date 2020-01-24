2020-01-24T11:35:33+03:00
Звезды

«Любовь очень легко можно спутать с ненавистью»: Лолита рассказала о своей драме

В новом клипе То-ма певица решилась на небольшую исповедь
Алина ЧЕРНОВА
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В новом клипе певицы То-ма Лолита решилась на небольшую исповедь. Фото: Архив То-маВ новом клипе певицы То-ма Лолита решилась на небольшую исповедь. Фото: Архив То-ма
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«Посвящается моей подруге Лолите, чьё невероятно красивое сердце умеет по-настоящему любить» - такими словами начинается мини-фильм «Нирвана» певицы То-ма.

Песня, понятное дело, о любви.

Режиссёром видео выступил Станислав Морозов, оператором – Михаил Хасая, который входит в рейтинг топ – 5 операторов Европы. Закадровый голос – народная любимица Лолита Милявская, которая недавно открыла для себя, что ее муж «типичный нарцисс» и подала на развод.

Режиссёром видео выступил Станислав Морозов, оператором – Михаил Хасая, который входит в рейтинг топ – 5 операторов Европы. Закадровый голос – народная любимица Лолита Милявская. Фото: Архив То-ма

Режиссёром видео выступил Станислав Морозов, оператором – Михаил Хасая, который входит в рейтинг топ – 5 операторов Европы. Закадровый голос – народная любимица Лолита Милявская. Фото: Архив То-ма

- Я как-то тебе сказала, что мало разбираюсь в любви. Это неправда, - делится с подругой Лолита. - Я знаю о любви многое, с трепетом наблюдала за ней. Знаешь, без неё смотреть на наш с мир было бы невыносимо. Все эти ужасные воины, ложь, ненависть. Мне безумно хотелось отвернуться и больше не смотреть на это никогда. Но смотреть, как мы любим друг друга -это здорово. Даже пересмотрев самые нежные, трепетные воспоминания, не найдёшь там ничего более прекрасного. Я знаю, что любовь может быть непредсказуемой, неожиданной, неконтролируемой, нетерпимой и ее можно очень легко спутать с ненавистью.

За первую неделю видео набрало более 2 миллионов просмотров на YouTube. Фото: Архив То-ма

За первую неделю видео набрало более 2 миллионов просмотров на YouTube. Фото: Архив То-ма

Небольшая исповедь Лолы как раз вошла в клип ее подруги То-ма.

Напомним, по итогам 2019 года песня То-ма «Клетка» стала одной из самых популярных на цифровых площадках. А клип «Пей меня» Ромы Жёлудя и певицы ТО-МА даже попал в мировой чарт VIDEOSTATIC, соревнуясь с такими топовыми музыкантами, как Тейлор Свифт, Лана Дэль Рэй, Кайго, Ариана Гранде, Билли Айлиш. За первую неделю видео набрало более 2 миллионов просмотров на YouTube.

TO-MA Нирвана (премьера клипа, 2020).

ИСТОЧНИК KP.RU

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