2019-10-16T23:56:15+03:00
Звезды

Муж-изменщик подал на развод с 55-летней Лолитой

Дмитрий Иванов подал исковое заявление о расторжении девятилетнего брака с певицей
Ольга ЛИБГАРДТ
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Исковое заявление о расторжении брака между Лолитой Милявской и Дмитрием Ивановым Московский суд зарегистрировал еще 2 октябряИсковое заявление о расторжении брака между Лолитой Милявской и Дмитрием Ивановым Московский суд зарегистрировал еще 2 октябряФото: Борис КУДРЯВОВ
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Лолита Милявская и Дмитрий Иванов больше не муж и жена. Пусть пока и не официально. Но брак 55-летней певицы и 44-летнего фитнес-тренера будет расторгнут после девяти лет совместной жизни супругов в самое ближайшее время.

Исковое заявление о расторжении брака между Лолитой Милявской и Дмитрием Ивановым Московский суд зарегистрировал 2 октября. Иванов был пятым мужем Лолиты. Именно он стал инициатором развода и подал заявление о расторжении брака.

Поклонники до недавнего времени надеялись, что певец и тренер по игре сквош помирятся и смогут урегулировать претензии друг к другу. Однако чуда не произошло. Сама Лола, кстати, не оставляла надежду на воссоединение. "Мы пока с мужем просто разъехались, никто из нас не подавал заявление. Это нормальная пыль, которую нужно стирать с отношений", - говорила певица.

Теперь уже бывшие супруги не называют причины расставания. Напомним, в начале июля Лолита Милявская объявила о разрыве с супругом. А в начале октября появилась информация, что мужчина завел молодую любовницу Ольгу Кулиеву. Владелицу косметологической клиники и тренера по сквошу заметили на свадьбе общего друга в Литве. 44-летний спортсмен буквально глаз не сводил с 40-летней пассии.

Поговаривают, что Иванов тайно содержал любовницу на деньги Милявской. Мол, рядом с Лолитой он привык к красивой жизни. Певица не знала, что муж ей изменял на протяжении года. Он отлучался из дома под предлогом выездных турниров.

Теперь же ходт слухи, что теперь фитнес-тренер пользуется хорошим финансовым положением новой избранницы. Якобы Дмитрий живет за счет Кулиевой, так как та неплохо зарабатывает.

Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

ИСТОЧНИК KP.RU

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