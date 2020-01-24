«Слегка побухиваем. Инсульта не было»: Первые фото Сергея Соловьева после реанимации

Новости о госпитализации Сергея Соловьева начали поступать 20 января. Якобы у 75-летнего режиссера «Ассы», «Анны Карениной» и других фильмов случился ишемический инсульт. И его перевели в реанимацию для хирургического вмешательства. Никто из семьи Соловьева эту информацию не подтверждал. И вот появились первые новости — утешительные!

В больнице Соловьева навестил его давний друг Юрий Шумило — актер, снимавшийся и в «Ассе» и в «2-АССА-2». На фотографиях, которые Юрий опубликовал в фейсбуке, он запечатлен рядом с режиссером, выглядящим весьма бодро.

На первом фото Соловьев в очках лежит на больничной койке и, судя по кадру, весьма бойко размышляет вслух.

- Навещал Мастера в больничке, - расшифровал снимок Шумило. - Получил по полной программе за распускаемые кем-то слухи об его критическом нездоровье. А я-то при чем? В общем, приболел он малость, но не ужас-ужас-ужас. Ни инсульта, ни остального мерзопакостного, о чем завирально пишет правдивая желтая пресса. На фото САС как раз выговаривает мне. Цитировать не берусь — цензура.

Еще на одном снимке они уже вместе. За спиной — темно и пусто. Видимо, это одиночная палата, а не отделение реанимации.

Еще на одном снимке они уже вместе. За спиной — темно и пусто. Видимо, это одиночная палата, а не отделение реанимации.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Слегка побухиваем, - пошутил или нет автор селфи. - Без радикальных нарушений режима, но в легкую.

Диагноз «ишемический инсульт» никто из родственников Сергея Соловьева до сих пор нее подтвердил.

В больнице Соловьева навестил его давний друг Юрий Шумило — актер, снимавшийся и в «Ассе» и в «2-АССА-2».Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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