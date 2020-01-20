2020-01-20T14:39:19+03:00
Звезды

Режиссер Сергей Соловьев два дня находится в реанимации в тяжелом состоянии

Его помощник сказал "КП", что скоро его должны перевести в обычную палату
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Близкие режиссера подтвердили, что вчера у Сергея Соловьева поднялась температура и он действительно сейчас находится в реанимации.Близкие режиссера подтвердили, что вчера у Сергея Соловьева поднялась температура и он действительно сейчас находится в реанимации.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Тяжелое состояние осложняется диабетом и слабым сердцем. Близкие режиссера нам подтвердили, что вчера у Сергея Соловьева поднялась температура и он действительно сейчас находится в реанимации.

- Но инсульта нет, Сергея Александрович в сознании и в здравом уме, с присущим ему юмором относится к своей ситуации, - рассказал нам помощник Соловьева. - Надеюсь, что завтра его переведут в обычную палату.

Напомним, что неделю назад кинорежиссёр попал в отделение гнойной хирургии одной из центральных московских больниц. Там ему сделали экстренную операцию на ноге. Сергей Соловьев страдает диабетом. У него произошло обострение трофической язвы, понадобилось срочно почистить рану. После этого он остался на несколько дней в больнице в обычной палате. Но в выходные попал в реанимацию.

- К сожалению, пока трудно что-либо комментировать. Из-за чего случилась проблема до конца не ясно, - пояснил нам помощник режиссера.

«КП» желает автору множества замечательных фильмов, среди которых «Асса», «Сто дней после детства, «Чужая Белая и Рябой» скорейшего выздоровления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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