2020-01-24T18:09:17+03:00
Звезды

Стало известно, кого любила Галина Волчек последние десять лет

Режиссер Евгений Арье признался, что Галина Борисовна была «очень важным» для него человеком
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Художественный руководитель театра «Гешер» поставил спектакль «Папа» в театре «Современник».Художественный руководитель театра «Гешер» поставил спектакль «Папа» в театре «Современник».Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Художественный руководитель театра «Гешер» поставил спектакль «Папа» в театре «Современник».

- Этот спектакль в том числе и о том, что люди стали жить дольше. И наш уход из жизни не всегда бывает простой, - рассказал Евгений Арье на пресс-показе. - Я ставил этот спектакль для Галины Борисовны Волчек. Она была очень важным для меня человеком. Я ее любил. Эта любовь родилась десять лет назад. Смею надеяться, что она была взаимной.

Я очень хотел, чтобы она увидела этот спектакль. Репетиции начались в ноябре, еще при ней. Она ушла из жизни примерно в середине репетиционного периода. Я был растерян. Прежде всего потому, что главный зритель, ради которого все затевалось, не увидел спектакль.

Для Галины Волчек было важно, чтобы в «Современнике» работали режиссеры, как она говорила, одной веры с этим театром. Чтобы внимание постановщика, помимо многочисленных внешних вещей и эффектов, было сосредоточено на главном – на абсолютной внутренней включенности артиста в происходящее на сцене.

ИСТОЧНИК KP.RU

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