Причина смерти Галины Волчек: художественный руководитель "Современника" умерла от отека мозга и легких

Галина Волчек скончалась на 87-м году жизни в одной и больниц Москвы. Предварительной причиной смерти художественного руководителя театра "Современник" стали отек головного мозга и легких. А несколько часов назад у актрисы начали отказывать органы.

Галина Волчек попала в больницу два дня назад. Ее состояние оценивал как как тяжелое. В медицинских кругах сообщали, что у худрука "Слвременника" начались осложнения на сердце и почках. Она была подключена к аппарату ИВЛ.

Врачи делали все возможное для спасения Волчек, однако помимо двойной пневмонии у артистки диагностировали закупорку легочной артерии.

Галина Волчек как худрук открыла имена и произведения драматургов, ставших известными всей стране после дебюта в "Современнике", - "Эшелон" и "Спешите делать добро" Михаила Рощина, "Восхождение на Фудзияму" Чингиза Айтматова и Калтая Мухамеджанова, "Обратная связь" Александра Гельмана, "Звезды на утреннем небе" Александра Галина, "Мурлин Мурло" и "Мы едем, едем, едем " Николая Коляды.

Как режиссер поставила более 30 спектаклей как по произведениям русской и мировой классики, так и современных отечественных и зарубежных авторов.