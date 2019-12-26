Умерла Галина Волчек - последняя из основоположников «Современника»

Ее отец – знаменитый кинооператор Борис Волчек - помог ей в профессии в том смысле, что другой судьбы, кроме театра и кино, она себе не представляла. Она с детства была знакома с режиссерами Юлием Райзманом, Александром Птушко, Иваном Пырьев. А самым главным человеком в кино считала Михаила Ромма. Если кто-то из взрослых говорил, что режиссер номер один вовсе не Ромм, а Сергей Эйзенштейн, обижалась до слез.

Но когда выросла, кино совсем перестало ее интересовать, несмотря на папу-оператора и на сына-кинорежиссера (а также оператора и продюсера).

Она действительно часто отказывалась от съемок, объясняя это тем, что, во-первых, не любит свое изображение. И во-вторых, куда бы не пришла, ее сразу узнавали: «Это Галя Волчек? Надо же, в жизни она не такая страшненькая, как в кино». Такое публичное «признание» Галина Борисовна переживала тяжело. Говорила, что в кино по-настоящему ничего серьезного не сыграла. Единственная роль, которую ставила себе в зачет, – это Регана в фильме Григория Козинцева «Король Лир».

Последнюю свою роль в кино она сыграла в сериале «Таинственная страсть». Согласилась сниматься только из-за участия в этом проекте своего сына Дениса Евстигнеева, а вообще «актрисой перестала быть давно». Вернее так: она называла себя актрисой, которая стала режиссером.

Единственная роль, которую ставила себе в зачет Галина Волчек, – это Регана в фильме Григория Козинцева «Король Лир»Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В режиссеры ее перевел Олег Ефремов, еще когда он руководил «Современником»: «Галя, ты давно не играешь, в основном занимаешься режиссурой. Вот давай и переведем тебя в режиссеры». Эту новость она приняла со слезами, но потом жизнь все расставила на свои места.

После ухода Ефремова из «Современника» в начале 70-ых актеры уговорили Волчек возглавить театр. Именно уговорили, поначалу она категорически сопротивлялась. Но она была единственным действующим режиссером в этом театре и ставила очень хорошие спектакли. За постановку «Обыкновенной истории» по роману Ивана Гончарова Волчек получила Госпремию СССР. Ей тогда было всего 33 года. Ее «Три товарища» по Ремарку на протяжении 20 лет остаются хитом «Современника», чья труппа впервые после знаменитого тура МХАТа (он проходил в далеком 1924-м году) играла спектакли на Бродвее. Те легендарные Бродвейские гастроли «Современника» в середине 90-ых были отмечены престижной американской премией «Драма Деск», которая впервые была присуждена неамериканскому театру.

Главный режиссер театра "Современник" Галина Волчек. 1980 годФото: GLOBAL LOOK PRESS

Волчек подарила театру легкое дыхание и чувство стиля. В те далекие времена, когда «Современник» создавался и актеры не только играли на сцене, но и сами ставили спектакли, ее чаще всего назначали ответственной за костюмы. Она безупречно ощущала внешнюю форму. Не только на сцене, но и в жизни.

Однажды купила в комиссионном магазине костюм Олегу Ефремову, потому что понимала в этом. Потом, когда вышла замуж за Евстигнеева, стала одевать его. Вместо «бостонового костюма лилового цвета на вырост» купила ему французскую «двойку». Опять же в комиссионке, потому что в обычных магазинах нормальной одежды не было. Евстигнеев его надел и пошел так, как будто всю жизнь носил французские костюмы. Эту любовь Волчек к «комку» обыграл в эпиграмме Валентин Гафт: «В ней, толстой, совместилось тонко: любовь к искусству и комиссионкам». А режиссер Эльдар Рязанов пригласил ее в кинокомедию "Берегись автомобиля" на роль модной тетки, которая в комиссионке покупает у героя Андрея Миронова дефицитный импортный магнитофон.

Валентин Гафт и Галина ВолчекФото: фотохроника ТАСС.

В «Современнике» ее часто называли «Волчок» (с ударением на последний слог) или «Волчиха». Авторство первого прозвища приписывают Гафту: «Хотел молчать, но вот не смог. Да, я люблю тебя, Волчок, но обожаю больше Волчек». Авторство второго - поэту Евгению Евтушенко, который сочинил в ее честь стихотворение «Волчиха». При том, что трудно назвать более нежного и любящего актеров худрука, чем Галина Борисовна. Она умела безошибочно найти контакт с каждым, старалась помочь, когда что-то происходило. Терпела и прощала обиды, которые наносили ей в том числе самые любимые ею артисты. Еще памятен грандиозный демарш, который устроили Неелова, Ахеджакова и Яковлева, когда втроем отказались играть в спектакле «Враги: история любви». Главную роль тогда получила Чулпан Хаматова. «Чулпан у всех просто бревно в глазу. Таким бревном для женской части труппы когда-то была Неелова, потом — Яковлева, теперь — Чулпан», - сетовала тогда Волчек в интервью. А через несколько лет еще сильнее ранил «обман» Чулпан Хаматовой, которая попросила о «паузе по медицинским соображениям», но потом была замечена на репетициях в другом театре. Слезами, которые пролила Галина Борисовна из-за Гафта, можно было, по ее же признанию, наполнить бассейн. Однажды актриса, глубоко ею любимая, сказала ей такие слова, которые Волчек восприняла как кинжальный удар. «Я обижаюсь на несправедливость, обижаюсь на предательство, обижаюсь на злобу», - говорила она. Но в итоге все прощала, потому что магнетизм таланта в работе для нее был определяющим. Когда она репетировала спектакль с Олегом Далем, у которого сколь велик был талант, столь и сложен был характер, глядя на Даля, Волчек говорила: «Ну совсем не то играет, идиот...» При этом глаза ее сияли счастьем, и оторвать их от Даля она не могла. Потому что талант. Многие лучшие театральные роли Валентина Гафта, Марины Нееловой, Елены Яковлевой, Чулпан Хаматовой, Сергея Гармаша получились благодаря Волчек.

Празднования пятидесятилетнего юбилея театра "Современник". На снимке: Владимир Путин, Галина Волчек, актер, телеведущий Игорь Кваша и актриса Лилия ТолмачеваФото: Анатолий ЖДАНОВ

Она с честью держала театра в очень непростое время и за полвека поставила в «Современнике» четыре десятка спектаклей. При этом была небывало смелой - трудно назвать другого главного режиссера, которые бы так искренне приглашал на постановку в свой театр знаменитых коллег: Анджея Вайду, Георгия Товстоногова, Валерия Фокина, Римаса Туминаса...

Она говорила, что несмотря на обиды и разочарования, в «Современнике» у нее был трудный, но счастливый путь:

- Я никогда не завидовала ни внешности, ни хорошей фигуре, которой у меня никогда не было, ни богатству, которого у меня тоже никогда не было, ни ролям. Но когда, сидя в машине, я вижу женщину с прямой спиной и она не хромает и хорошо дышит, я думаю: какая счастливая!

В последние годы из-за проблем с позвоночником, Галина Борисовна передвигалась в инвалидной коляске. Из-за курения, у нее был хронический бронхит, трудно было дышать. Но она регулярно приезжала в театр.

- 19 декабря открытие после ремонта Другой сцены совпало с днем рождения Галины Борисовны. Был потрясающий капустник. Она встала с кресла и прошлась на радость всем нам, - рассказала завлит театра «Современник» Евгения Кузнецова. – Она всю осень училась ходить. Настроение у всех было прекрасное.

А 23 декабря Галину Борисовну доставили на скорой в Боткинскую больницу. Она задыхалась. К бронхиту добавилась пневмония. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ввели в медикаментозную кому, чтобы снизить нагрузку на ослабленный организм. Но не выдержало ее большое сердце.