Эксперт: Белорусы могут говорить что угодно, но закупки нефти везде, кроме России, для них убыточны...

Соседняя с нами страна, не договорившись с Россией по условиям поставки нефти, ищет черное золото по всему миру.

После того, как Минск купил 80 тысяч норвежской нефти, белорусский лидер заявил, что идут переговоры со всеми участниками этого рынка: и со странами Персидского залива, и с Азербайджаном и даже… с США!

«Блестящие у меня с ними отношения. Говорят — сколько надо, столько нефти поставим! - заявил Александр Лукашенко на встрече с работниками завода газетной бумаги в Шклове, - Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше". И добавил, что его страна тестирует альтернативные маршруты поставок.

Найдет ли Белоруссия адекватную замену более чем 20 миллионам тонн нефти, которые ежегодно до 1 января 2020-го исправно поставлял восточный сосед? Об этом «КП» спросила известного эксперта в области ТЭКа Рустама Танкаева.

- Минску продадут столько нефти?

- За последние 10 лет Белоруссия неоднократно закупала нефть на мировом рынке. Каждый раз оказывалось, что цены на эту нефть выше, чем на российскую.

- Себе в убыток покупали?

- Их экономисты скрупулезно все подсчитывали — одни убытки. В итоге было решено не покупать большие партии. На самой большой партии, которую они купили в Латинской Америке несколько лет назад, они потеряли 7 миллиардов долларов. Это был могучий удар по белорусскому бюджету.

- То есть любая поставка по сравнению с российской для них убыточна?

- Да. Россия в нефтяных отношениях с Белоруссией совершенно не заинтересована. Белоруссия должна возвращать пошлины от экспорта нефтепродуктов, произведенных из российской нефти. Она этого не делает. Это первое нарушение межправительственных соглашений.

- Второе нарушение?

- Белоруссия должна продавать весь бензин, произведенный из российской нефти, на российском рынке. Поскольку цены на бензин в России самые низкие в Европе, Белоруссия этого тоже не делает.

- И в итоге?

- В результате никакие межправительственные соглашения, которые могли бы привлекать Россию к нефтяным отношениям с Белоруссией, не соблюдаются. И потому эти отношения России безразличны. Бороться за то, чтобы поставлять Белоруссии нефть, Россия не будет.

- А тут еще был придуман налоговый маневр.

- Его результатом должен был быть переход на мировые цены на российскую нефть. То есть пошлины полностью обнулены. Налоги закладывались в налог на добычу полезных ископаемых. Этот переход на мировые цены фактически наступил. Белоруссия теряла огромные преференции, которые она имела 25 лет. Они покупали нефть по внутрироссийским ценам. Потом реализовывала нефтепродукты по мировым ценам. Та дельта, что получалась — она позволяла формировать белорусский бюджет.

- За счет этого они, в основном, и жили?

- Это был главный источник денег. Еще был транзит газа и нефти — но по масштабам это меньше. И сложилась такая ситуация: российские заводы после того, как налоговый маневр будет совершен, начнут получать дотации от государства. Для сохранения нормальной экономической ситуации в нашей нефтепереработке — возвратный акциз. Это — для наших заводов. Белорусским заводам никто никакую компенсацию платить не хочет.

- А с какой стати?

- Их лидер захотел получать эту компенсацию — обратился в правительство России. Ответил ему наш лидер: или мы завершаем процесс интеграции - и вы получаете все преференции, которые имеют российские заводы. И продолжаете работать. Или не завершаем — и тогда никаких преференций. На этом переговоры заканчиваем. Белорусы сейчас производит различные телодвижения, чтобы показать, что они независимы от России.

- Но если они на мировом рынке покупают нефть по мировым ценам, то долго не протянут?

- Они из нее делают бензин и прочие нефтепродукты на своих заводах , что для них становится убыточным. Потому что технологический уровень белорусских заводов ниже европейских. И ниже российских. Они неконкурентно-способны. Говорить, что у них прекрасные отношения с Эмиратами и с США — да ради бога. Но никто не продаст им нефть по такой цене, чтобы белорусские НПЗ оставались прибыльными.

- Все эти разговоры — в пользу бедных?

- Конечно! Потому российская сторона на это никак не реагирует. У белорусов не было диверсификации рынка нефти. У Белоруссии были небольшие запасы нефти. Они купили у Норвегии 80 тысяч тонн при потребности 20 млн тонн в год. Но эти 80 тысяч ничего не решает. И их переработка принесет Белоруссии убыток.

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