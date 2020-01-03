2020-01-03T13:10:08+03:00
Экономика

Почему Россия перестала поставлять нефть в Белоруссию

НПЗ республики снизили нагрузку до технологического минимума
Влад СМЕРТИН
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У белорусской стороны есть нефтяные запасы и НПЗ пока работают в штатном режимеУ белорусской стороны есть нефтяные запасы и НПЗ пока работают в штатном режимеФото: Shutterstock
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В 2020 году Россия перестала поставлять нефть в Белоруссию. Такие новости появились 3 января со ссылками на источники в российских СМИ, а чуть позже информацию подтвердили в «Белнефтехиме».

- Для недопущения остановки и заморозки производственных мощностей мы вынуждены были снизить загрузку НПЗ до уровня технологического минимума, - говорится в заявлении концерна.

Отметим, речь идет о двух заводах: в Мозыре и в Новополоке. Пока оба предприятия работают на имеющихся запасах сырья.

В «Белнефтехиме» утверждают, что «сейчас идет активная работа над заключение январских контрактов». То есть в республике рассчитывают, что ситуация с поставками уладится в ближайшие дни. При этом в Минске подчеркивают, что прорабатывают варианты не только с нефтью из России, но и из других источников.

- Полный или частичный отказ от российской нефти – давняя излюбленная тема белорусских властей. Проводились эксперименты, но затраты на логистику оказывались слишком высокими. Причем даже если бы Россия продавала соседу нефть по мировым ценам, - говорит ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.

Удивляться такому развитию событий не стоит: Москва и Минск так и не смогли договориться о цене на «черное золото». Действие старого контракта истекло 1 января, и с тех пор поставки прекратились. По имеющейся информации, Белоруссию не устраивает цена, которую запрашивает Россия: она выше, чем была в 2019, но все еще далека от той, что установлена для внешнего рынка.

К тоже же Минск заявил об убытках от так называемого налогового маневра, который проводят российские власти. Постепенно снижаются экспортные пошлины на сырую нефть, и одновременно увеличивается налог на добычу полезных ископаемых. Такое перераспределение фискальной нагрузки привете к тому, что российское «черное золото» для соседей подорожает до мировых значений. По прогнозу белорусских властей, два местных НПЗ к 2025 году потеряют из-за маневра 5,8 миллиарда рублей.

- Российские НПЗ получают компенсацию из федерального бюджета за маневр. На нее же претендовали и белорусы. Хотя экспортные пошлины в российский бюджет они не платят. А могли бы, ведь продукты переработки российской нефти продают за границу. Получается такая неплохая дотация братской республике. Сейчас Минск ее теряет, и пытается как-то потери компенсировать, - объяснил Рустам Танкаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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