Боярский назвал придурью желание рожать в старости

Михаил Боярский вот уже более 40 лет счастлив в браке с актрисой Ларисой Луппиан. У артистов двое детей - дочь Елизавета и сын Сергей, а также четверо внуков. Правда, в последнее время 70-летний Боярский все чаще напоминает о себе не ролями в кино, а неоднозначными высказываниями.

Михаил Боярский жестко высказался в адрес тех, кто заводит детей в солидном возрасте. Актер заявил, что рожать ребенка на старости лет - это придурь, а вовсе не счастье.

"Чтобы в старости родить ребенка, это не мечта - это придурь. Мне это не нужно. Маленький человек с трудом донесет гроб до могилы. Надо рассчитывать только на себя", - заявил артист в эфире программы "Ты не поверишь!"

Когда репортеры спросили главного мушкетера страны, что он бы сказал супруге Ларисе Луппиан, если бы она предложила ему родить еще одного ребенка, он не сдержал эмоций. "Значит, у нее не все в порядке с мозгами", - сказал, как отрезал Боярский.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда актер, не церемонясь, рубит правду-матку. Его высказывания вызывали разную реакцию общественности.

Так, в передаче "Сегодня вечером", посвященной браку, актер поделился своим взглядом на роль женщины в семье. "Мать, прежде всего! Больше ролей у нее нет, не надо других ролей. Все должно быть так, как задумано Господом Богом. По-другому будет извращение в ту или другую сторону", - сказал он.

Не поддержал он и тех, кто возлагает надежды на репродуктивные технологии: "Как только начинаются эксперименты с полами, эмбрионами, химией, технологиями… Да пошли они все к черту. Ничего не получится. Если не можешь завести ребенка, - не надо. Зачем-то это было задумано, чтобы человек не имел детей".

А во время интервью для YouTube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?" народный артист заявил, что не видел счастливых актрис, и рад, что у его дочери Елизаветы есть семья. Вместе с мужем Максимом Матвеевым она воспитывает двоих сыновей - семилетнего Андрея и годовалого Григория.

"Я не считаю, что женщина способна на какие-то серьезные проявления как мужчина, будь то вокал, будь то живопись. Я сексист... Я не популяризирую свое отношение к этому, но я считаю, что женщина не способна на глобальные поступки ни в науке, ни в литературе", - резюмировал прославленный актер.