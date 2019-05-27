Михаил Боярский признался в сексизме: "Женщина не способна на глобальные поступки — ни в науке, ни в литературе"

В то время, когда крупные бренды выступают за равные права и «хайпуют» на теме женского доминирования (вспомним скандальную рекламу Reebok) наши заслуженные не устают напоминать, что место женщины - на кухне.

Причем в прямом смысле. На днях Михаил Боярский посетил популярное Youtube-шоу Ирины Шихман под названием «А поговорить?». В какой-то момент речь зашла о его дочери, Елизавете. Ведущая спросила, какой из ролей Елизаветы он гордится больше всего. Ответ удивил многих.

- Да никакой не горжусь. Что мне гордиться? Пускай сама разбирается со своей судьбой, профессией. Она получила то, что хотела. Я просто очень рад, что у нее двое детей. Рано или поздно она поймет, что все, чем она занималась, — это романтическая юность. Я не видел счастливых актрис. Даже Элину Быстрицкую взять, — ни детей, ни достойного ухода. Мучения, одиночество, - сказал Михаил Борисович.

Мы подумали уж было, что это что-то личное, как часто бывает у детей и родителей. Но, как говорится, тысяча чертей.

- Я не считаю, что женщина способна на какие-то серьезные проявления как мужчина, будь то вокал, будь то живопись. Я сексист. Если ничего из себя не представляешь, то получать лавры из-за того, что ты Брик, смысла в этом не вижу. Я не популяризирую свое отношение к этому, но я считаю, что женщина не способна на глобальные поступки — ни в науке, ни в литературе, - подлил масла в огонь прославленный мушкетер.

Дважды обладательница Нобелевской премии Мария Склодовская-Кюри, Софья Ковалевская, Жанна Д Арк, Индира Ганди наверняка бы обиделись, если бы были живы. А вот Валентина Терешкова (видимо, тоже «просто лежала»?), Валентина Матвиенко, Наталья Поклонская, Елена Мизулина, Мария Захарова еще могут.

Про жен успешных людей, мушкетер отозвался так же, как, простите, «каналья». Приведя в пример Йоко Оно, он пояснил:

- В этом плане, когда женщины являются кем-то еще рядом с кем-то... она только и знаменита тем, что она знакома с Джоном Ленноном, вот и все.

Жене, Ларисе Луппиан, тоже досталось: «Если я сдохну, она сдохнет тут же! Ни секунды не проживет! Вот если наоборот, — не дай бог — ничего бы не изменилось, ну тосковал бы».

Вспыхнули и завелись не только феминистки. Боярского раскритиковали в Сети все, кто считает, что женщины имеют полное право на самореализацию, да и странно обсуждать это в 2019-м году. На волне скандала радио «Говорит Москва» дозвонилась самой Лизе в надежде, что она вступит с отцом в открытый конфликт. Но, как говорится, яблочко от яблоньки падает недалеко. «Пусть он и прокомментирует, а я пойду с детьми играть, потому что он абсолютно прав» - сообщила журналистам актриса. Хотя, наверное, надо уже начинать переформулировать и называть ее как «мамочка двоих детей и счастливая жена».

Напомним, что у 33-летней Елизаветы - более 60 ролей в театре и кино. Многие отметили ее работу в фильмах «Адмиралъ», «Анна Каренина. История Вронского» и других.