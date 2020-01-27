2020-01-27T20:16:42+03:00
Телевизор

«ТВ Центр» опроверг финансовую подоплеку закрытия «АБВГДейки»

В последнее время легендарная детская программа не пользовалась популярностью у зрителей канала
Антонина ВЕТКИНА
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«ТВ Центр» поблагодарил худрука «АБВГДейки» Татьяну Черняеву и всех ее создателей «за многолетний труд, профессионализм и любовь к своему делу».«ТВ Центр» поблагодарил худрука «АБВГДейки» Татьяну Черняеву и всех ее создателей «за многолетний труд, профессионализм и любовь к своему делу».
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«ТВ Центр» официально сообщил о прекращении выхода программы «АБВГДейка». В официальном сообщении канал напоминает, что эта образовательно-развлекательная программа существовала 45 лет, двадцать из которых она выходила на «ТВ Центре».

«Было принято решение о ее закрытии, не имеющее под собой финансовой подоплеки», - говорится в пресс-релизе. Также «ТВ Центр» напомнил, что в России существуют специализированные детские каналы и что «меняется телевидение в целом», фактически давая понять, что «АБВГДейка» как телевизионный продукт морально устарела.

В заключение «ТВ Центр» поблагодарил худрука «АБВГДейки» Татьяну Черняеву и всех ее создателей «за многолетний труд, профессионализм и любовь к своему делу».

АБВГдейка Электричество.

Напомним, ранее Татьяна Черняева в интервью «КП» сообщила, что программа еще не израсходовала свой потенциал и выразила надежду, что история «АБВГДейки» получит свое развитие, для чего проекту необходима государственная поддержка. По мнению Черняевой, "ТВ Центр" отказался от проекта по финансовым причинам. Стоимость одного выпуска программы составляет 458 000 рублей.

В последнее время «АБВГДейка» не пользовалась популярностью у зрителей «ТВ Центра», вследствие чего программа выходила около 6 утра по субботам, когда шансов ее увидеть у детей практически не было.

АБВГдейка Вместе весело шагать или что такое чувство локтя! .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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