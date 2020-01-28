Анекдоты: Гости - это такие люди, которые приходят на чай, а в итоге выпивают всю водку
Последний писк моды у женщин - вставлять грудные импланты на спину. Мужикам очень нравится с такими танцевать.
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- Твоей бабушке сколько лет?
- Точно не знаю, но когда в прошлом году на ее день рождения на торте зажгли все свечи, гости попадали в обморок от жары!
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Если вы не знаете, что такое тест на IQ, вы почти его прошли.
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В Одессе:
- Моня, вы волшебник какой-то! Встречаемся всего вторую неделю, а я уже на четвертом месяце беременности!
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- Доктор, в последнее время овечки выстраиваются в кольцо и ходят по кругу. Я страшно не высыпаюсь!
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Первое правило молодожена: «Забудь все, чем тебя кормила мама».
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В кофейнях всегда лежат такие книги, будто какой-то сумасшедший дед умер и завещал им свою библиотеку.
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- Ты кто?
- Я - твое счастье!
- Откуда мне знать, что мое?
- Ну другие же отказались.
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Говоря о радостях материнства, почему-то забывают упомянуть самую большую: чувство, которое мать испытывает в десять часов вечера, когда ее дети наконец угомонились и легли спать.
ИСТОЧНИК KP.RU