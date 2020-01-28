Анекдоты: Гости - это такие люди, которые приходят на чай, а в итоге выпивают всю водку

Последний писк моды у женщин - вставлять грудные импланты на спину. Мужикам очень нравится с такими танцевать.

***

- Твоей бабушке сколько лет?

- Точно не знаю, но когда в прошлом году на ее день рождения на торте зажгли все свечи, гости попадали в обморок от жары!

***

Если вы не знаете, что такое тест на IQ, вы почти его прошли.

***

В Одессе:

- Моня, вы волшебник какой-то! Встречаемся всего вторую неделю, а я уже на четвертом месяце беременности!

***

- Доктор, в последнее время овечки выстраиваются в кольцо и ходят по кругу. Я страшно не высыпаюсь!

***

Первое правило молодожена: «Забудь все, чем тебя кормила мама».

***

В кофейнях всегда лежат такие книги, будто какой-то сумасшедший дед умер и завещал им свою библиотеку.

***

- Ты кто?

- Я - твое счастье!

- Откуда мне знать, что мое?

- Ну другие же отказались.

***

Говоря о радостях материнства, почему-то забывают упомянуть самую большую: чувство, которое мать испытывает в десять часов вечера, когда ее дети наконец угомонились и легли спать.