2020-01-27T22:45:11+03:00
Телевизор

Всех в ад!

Программа «Ревизорро» вернулась. С новой ведущей Ксенией Милас. Опять дрожат кафе и рестораны по всей стране. Это же хорошо? Или плохо? Наши корреспонденты поспорили о новом проекте
Сергей ЕФИМОВзав. отделом
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Отныне Ксения Милас является бессовестным рестораторам и хозяевам гостиниц в страшных снах. Фото: instagram.comОтныне Ксения Милас является бессовестным рестораторам и хозяевам гостиниц в страшных снах. Фото: instagram.com
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«Ревизорро» давно утратило былую свежесть, по факту шоу угасало уже и при Летучей: пропала новизна ощущений, ведь каждый раз одно и то же. Последний сезон с Настасьей Самбурской, от которой, видимо, ждали фирменной боевитости, а она хоронилась по углам, и вовсе был кислым. Рестораторов было жалко - в России и так-то непросто бизнес вести, а тут еще эта зондер-команда канала «Пятница!», которая вот-вот начнет выкрикивать команды на немецком и жечь просрочку напалмом.

Программа, конечно, вошла в историю российского телевидения, навеки вколотила в сознание граждан термины «маркировка» и «товарное соседство», спровоцировала волну мемов. Но умерла так умерла.

И тут руководство канала углядело в скандальности участницы шоу «Пацанки» созидательное зерно. Ксения Милас ушла из этого проекта, громко хлопнув дверью и разразившись проклятиями - то есть парадоксальным образом проявила черты сильной личности, за что вскоре удостоилась почести «мстить за Летучую». Первый выпуск показал, что Ксения напориста, но без хабальства, интеллигентна, но без мягкотелости. Примерно такими хотелось бы видеть работников государственных контролирующих органов. Но раз уж им недосуг, пусть Милас выводит на чистую воду мерзких гнид, которые кормят людей - в первом выпуске костромичан - сосисками, срок годности которых вышел три года назад. Бей сильнее, Ксюша, собери все мертвые души, а потом - в ад их, сразу в ад!

А честным бизнесменам, напротив, слава всероссийская и клиентов побольше, конечно, как в кафе «Метелица» в Костроме.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Гоп-стоп, ты много на себя брала

Павел САДКОВ

Программа «Ревизорро» с самого начала казалась проектом хамским и беспардонным. Если кто-то врывается в мой дом (кабинет, ресторан, отель) и ведет себя как генерал на смотре, да плевать мне на его права. Он враг. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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