2020-01-28T21:30:22+03:00
Звезды

Ставшая мамой в 47 лет Лера Кудрявцева обругала Михаила Боярского

Слова главного мушкетера страны сильно задели телеведущую
Ольга ЛИБГАРДТ
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Лера Кудрявцева жестко отреагировала на высказывание Михаила Боярского о позднем материнстве.Лера Кудрявцева жестко отреагировала на высказывание Михаила Боярского о позднем материнстве.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Лера Кудрявцева болезненно отреагировала на слова Михаила Боярского о родах в старости. Актер назвал это "придурью" и заявил, что если бы его супруга Лариса Луппиан сейчас предложила ему завести еще одного ребенка, то он решил бы, что"у нее не все в порядке с мозгами".

Лера Кудрявцева жестко отреагировала на одиозное высказывание Михаила Боярского о позднем материнстве. Телеведущая, которая второй раз стала матерью в 47 лет, категорически не согласна с позицией актера.

"Пошел Михаил Боярский ... со своими высказываниями", - цитирует телеведущую "Ридус". Она отметила, что других слов, которые бы выразили свою точку зрения, у нее нет.

Ранее Михаил Боярский жестко высказался в адрес тех, кто заводит детей в солидном возрасте. Актер заявил, что рожать ребенка на старости лет - это придурь, а вовсе не счастье. "Чтобы в старости родить ребенка, это не мечта - это придурь. Мне это не нужно. Маленький человек с трудом донесет гроб до могилы. Надо рассчитывать только на себя", - заявил артист в эфире программы "Ты не поверишь!"

Стоит отметить, что это не первый раз, когда актер, не церемонясь, рубит правду-матку. Его высказывания вызывали разную реакцию общественности. Так, в передаче "Сегодня вечером", посвященной браку, актер поделился своим взглядом на роль женщины в семье. "Мать, прежде всего! Больше ролей у нее нет, не надо других ролей. Все должно быть так, как задумано Господом Богом. По-другому будет извращение в ту или другую сторону", - сказал он.

Не поддержал он и тех, кто возлагает надежды на репродуктивные технологии: "Как только начинаются эксперименты с полами, эмбрионами, химией, технологиями… Да пошли они все к черту. Ничего не получится. Если не можешь завести ребенка, - не надо. Зачем-то это было задумано, чтобы человек не имел детей".

А во время интервью для YouTube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?" народный артист заявил, что женщина не способна "на какие-то серьезные проявления как мужчина, будь то вокал, будь то живопись". "Я сексист... Я не популяризирую свое отношение к этому, но я считаю, что женщина не способна на глобальные поступки ни в науке, ни в литературе", - резюмировал прославленный актер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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