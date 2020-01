Еще Стивен Хокинг и Ванга пугали человечество чем-то вроде коронавируса

Предсказания физика …

Последние 10 лет своей жизни британский физик - профессор Стивен Хокинг (Professor Stephen Hawking), выступая перед той или иной аудиторией, обязательно высказывал какие-нибудь опасения по поводу будущего человечества. «Страхи Стивена Хокинга» - такое название дали им журналисты.

«Страхи» были изданы еще в позапрошлом году — вошли в книгу «Маленькие ответы на большие вопросы» (Brief Answers to the Big Questions ). Или «Короткие ответы на серьезные вопросы» в другом переводе.

Профессор боялся многого: визитов злых инопланетян, того, что Земля перегреется и станет непригодной для жизни, опасался искусственного интеллекта, который поработит людей. Его пугала перспектива появления роботов-солдат, лишенных каких-либо моральных колебаний.

Но более всего ученого страшило ядерное и, самое главное, биологическое оружие. Он предрекал появление генно-модифицированных вирусов. Ученого не успокаивали заверения коллег, мол, вся «биология» - под контролем. Он не сомневался, что однажды какая-нибудь невероятно заразная и неистребимая мелочь, созданная искусственно, вырвется из лаборатории и пойдет «косить» людей. Вплоть до последнего человека.

Так выглядят коронавирусы, напавшие на человечество.

Коронавирус 2019-nCoV — не дай бог, если в нем и воплотился страх Стивена Хокинга. Ведь подозрения в искусственном происхождении этой зловредной мелочи, вызывающей невиданную ранее атипичную пневмонию, выглядят вполне обоснованными. Зараза проявила себя в Ухане, где в 2018 году китайские власти открыли Институт вирусологии. Бывший офицер разведки Израиля Дэни Шохам недавно рассказывал, будто бы одна из лабораторий этого института участвовала в секретной китайской программе по создания биологического оружия.

Совсем не исключено, что новый коронавирус был разработан на основе «старого» - того, который вызвал вспышку атипичной пневмонии в 2002-2003 годах. Если верить ученым, то геномы этих вирусов совпадают на 80 процентов.

И самое подозрительное: экстренные меры, которые предприняли китайские власти сразу же после того, как появились первые зараженные этим самым 2019-nCoV. Они выглядели избыточными и совсем не соответствовали успокоительным заявлениям медиков разных стран. Мол, ничего страшного нет и не будет. Сейчас оборонительные меры наводят еще больший страх, но кажутся вполне уместными.

Имеются подозрения, что нынешний коронавирус появился в результате создания биологического оружия.

Похоже, что китайцы с самого начала осознавали опасность, грозящую человечеству. И имели основания предполагать, что «убойная сила» и вирулентность нового коронавируса будет нарастать по мере его распространения.

Как тут не верить слухам о том, что 2019-nCoV «утек» из секретной лаборатории? И не обязательно в виде готового к применению биологического оружия. Новый коронавирус, убивший уже более сотни людей, вполне мог быть неким прототипом. Или даже полуфабрикатом, антидот для которого, судя по всему, пока не создан. Иначе китайцы не взывали бы о помощи, рассылая коллегам из других стран образцы генома этого самого 2019-nCoV .

… и лириков

Пророчества других признанных провидцев не выглядят столь же очевидными. Хотя катрен 22 из Первой Центурии Нострадамуса, дошедший до нас из средневековья, вполне подходит для современной ситуации: «Разруха и смерть оседлают науку, вся жизнь потеряет и ценность и смысл».

Впрочем, эта фраза подойдет и для многого другого.

Баба Ванга вроде бы предвидела надвигающуюся беду. Еще в 70-е годы прошлого века она предрекала на конец первого десятилетия нынешнего века эпидемию некого нового вирусного заболевания, которое стремительно распространится по всему миру и унесет множество жизней. Но говорила, что эпидемия начнется в Китае, указывала на Африку. Обещала, что на создание вакцины против нового вируса потребуется целый год. Это, на удивление, хорошо согласуется с текущими прогнозами медиков.

Ванга чуть ошиблась континентом в своем пророчестве. "Увидела" начало эпидемии в Африке.

О пророчестве Ванги словно бы знали миллиардер Билл Гейтс и его жена Ме линда. Недавно они (Bill & Melinda Gates Foundation) выделили 10 миллионов долларов именно Африке - в фонды чрезвычайной помощи тем, кто пытается сдержать распространение 2019-cNoV по черному континенту.

СВОДКА С «ФРОНТОВ»

На 29 января, по официальным данным, заразились новым коронавирусом 6057 человек. Умерли 132, выздоровели 110.