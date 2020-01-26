Короновирус мог вырваться из секретной лаборатории, где создавали биологическое оружие для Китая

Смертоносный коронавирус продолжает свое шествие по Китаю и грозит перекинуться на другие страны. О природе его возникновения до сих пор доподлинно неизвестно. Эксперты склоны считать, что источником распространения мог стать «мокрый рынок» в Ухане, где продается рыба и морепродукты.

Китайские «мокрые рынки» фактически являются рассадниками бактерий и микроорганизмов. Контроль за качеством продукции там довольно слабый, разделка туш происходит в антисанитарных условиях. Подчас отсутствует центральная канализация и доступ к воде.

При этом, кто конкретно является переносчиком коронавируса 2019-nCoV, до сих пор не установлено. Называют и змей, и морских гадов, и летучих мышей, и даже енотов. Количество умерших от новой формы вирусной пневмонии продолжает расти. Уже зафиксировано 57 летальных случаев. Вакцины до сих пор нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756438" frameborder="0"></iframe> Карантин в Ухане: люди дерутся за продукты.

Рынки фактически являются рассадниками бактерий и микроорганизмовФото: REUTERS

И по иронии судьбы, именно в Ухане, в городе, который первый закрыли на карантин, находится ведущая биолого-химическая лаборатория Китая. Но способны ли ее специалисты найти спасение от коронавируса? И не по их ли вине оказался на свободе неизвестный штамм?

ХОДИЛИ В СКАФАНДРАХ

Уханьский институт вирусологии был открыт в январе 2018 года. Лаборатории был присвоен высший уровень безопасности — четвертый. Там проводились эксперименты с самыми опасными микроорганизмами, которые могут вызывать смертельные заболевания, например, вирус Эбола. На строительство и обустройство института было выделено 44 млн долларов.

Идея создания высокотехнологичной лаборатории BSL-4 появилась у китайских властей после вспышки эпидемии атипичной пневмонии в 2002-2003 годах. Тогда вирус унес жизни более 800 человек. Поэтому в Китае решили создать передовой центр, который займется борьбой с новыми вирусными заболеваниями, а также будет хранить «очищенные штаммы вирусов» и станет своеобразной вирусной библиотекой.

Лабораторий 4-го уровня в мире не так много. Уханьский институт в Китае единственный. Условия работы и меры безопасности - наистрожайшие. Исследователи обязаны переодеваться, принимать дезинфицирующий душ до и после использования лабораторного оборудования. В лабораторию работников допускают только в герметичных скафандрах, куда подается очищенный воздух.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756643" frameborder="0"></iframe> В Ухане стоят больницу для заражённых коронавирусом.В Ухане началось строительство отдельной больницы для размещения зараженных коронавирусом

Смертоносный коронавирус продолжает свое шествие по КитаюФото: REUTERS

Но Уханьский институт вирусологии занимался далеко не одним лишь поиском лекарств от опасных болезней. Лаборатория участвовала в секретной госпрограмме по создания биологического оружия. Об этом рассказал бывший офицер разведки Израиля Дэни Шохам.

- Некоторые подразделения лаборатории участвовали в разработке китайского биологического оружия, - отметил военный. - Я сомневаюсь, что вирус мог вырваться из биолаборатории, - говорит бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин. - Время и место выбрано идеально. Уханб — самый центр страны, крупный транспортный узел. Вспышка эпидемии происходит перед китайским новым годом. Если это и была диверсия, то скорее внешняя, чем внутренняя. А кто мог такое совершить - это секрет Полишинеля. Травить людей вирусами — атипичная пневмония, птичий грипп, свиной грипп, - это тактика англосаксов, американцев.

В сети появились кадры судорог зараженного коронавирусом человека.Подлинность видео не установлена

Короновирус мог вырваться из секретной лабораторииФото: REUTERS

«ЭПИДЕМИЯ СКОРО ЗАТИХНЕТ»

Два года назад западное научное сообщество приняли новость об открытии биолаборатории без особого энтузиазма. Отмечалось, что в Китае крайне слабая система реагирования на чрезвычайные ситуации в случае эпидемии. Нет достаточного запаса лекарств.

Биолог университета Рутгерса Ричард Эрбрайт заявил, что ситуация с изучением опасных вирусов может выйти из-под контроля в Китае в любой момент. Это связано с тем, что китайские исследователи проводят испытания вакцин и различных препаратов на обезьянах. Приматы в свою очередь могут сбежать и стать разносчиками опасного заболевания. Не исключено, что так и произошло с вирусом 2019-nCoV.

Сегодня Китай отмечает Новый годФото: REUTERS

- То, что вирус возник в Китае, закономерно: климат, фауна, численность населения. Но маловероятно, что коронавирус мог вырваться из лаборатории, - сомневается завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний Научно-исследовательского института вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова, доктор медицинских наук Михаил Костинов. - Есть требования по созданию таких лабораторий: подземное расположение, определенное количество этажей, установка специальных систем вентиляции и фильтрации.

Также есть особые требования при выдаче международного сертификата. Если вирус распространился в лаборатории, то должна была быть вспышка среди сотрудников института, а ее не было. Эта эпидемия региональная, и я думаю, она быстро затихнет. Главное, закрыть очаг и не дать ему распространяться. И помнить о личной гигиене.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756669" frameborder="0"></iframe> Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт

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