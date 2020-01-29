2020-01-29T01:55:20+03:00
Звезды

Собчак и Мороз померились декольте на премьере «Содержанок-2»

Знаменитости выгуляли наряды и украшения на премьере второго сезона скандального сериала [фото]
Елена ПЕТРОВА
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Дарье Мороз удалось перещеголять СобчакДарье Мороз удалось перещеголять СобчакФото: Михаил ФРОЛОВ
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Презентация первых серий «Содержанок-2», которые выйдут 30 января на видеосервисе Start, задумывалась масштабно. Утром вторника звёзды пообщались с репортёрами на пресс-завтраке, а уже вечером собрались на «красной дорожке» премьеры. Главными гостями светского раута стали Ксения Собчак и Константин Богомолов, правда, последний во втором сезоне предстал в новом качестве. Если начинал Богомолов как режиссёр, то теперь переквалифицировался в соавторы сценария. Неожиданно для себя Константин оделся без эпатажа, а его супруга предстала на премьере в кожаном платье с декольте и смелым разрезом на юбке. Как отметили гости, в сочетании с красной помадой блондинке Ксюше этот образ очень подошёл.

Ксения Собчак и Константин Богомолов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак и Константин БогомоловФото: Михаил ФРОЛОВ

Однако, актрисе и экс-супруге режиссёра Дарье Мороз удалось перещеголять Собчак. Ее воздушное платье в пол оказалось с очень смелым вырезом на груди. И не случайно: после съёмок первого сезона, где сцены с Дарьей пестрели обнаженкой, артистка стала гораздо раскованнее.

Дарья Мороз Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дарья МорозФото: Михаил ФРОЛОВ

- Это была первая роль, где я разделась догола, - призналась Дарья на пресс-завтраке. - В принципе, в «Содержанках» ничего нового для меня не случилось. Другой вопрос, что первый сезон снял с меня комплексы собственного тела в кадре. Мне кажется, это важный момент для актрисы. Особенно русской актрисы — мне кажется, для русских людей вопрос телесности несколько стыдливый и закрытый. Так вот, на втором сезоне, когда мы снимали дом Глеба (персонаж сериала, возлюбленный героини Дарьи Мороз. - Авт.), я, в общем-то, неделю ходила практически обнаженной в кадре. И для меня это было настолько же органично, как съесть яблоко.

Какими образами удивили остальные гости, смотрите в фоторепортаже «КП».

Ирина Старшенбаум Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ирина СтаршенбаумФото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса Сабина Ахмедова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса Сабина АхмедоваФото: Михаил ФРОЛОВ

Актёр Александр Кузнецов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актёр Александр КузнецовФото: Михаил ФРОЛОВ

Леонид Каневский с женой и дочерью Фото: Михаил ФРОЛОВ

Леонид Каневский с женой и дочерьюФото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Сутулова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга СутуловаФото: Михаил ФРОЛОВ

Галерист Айдан Салахова (слева) с подругой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Галерист Айдан Салахова (слева) с подругойФото: Михаил ФРОЛОВ

Модель Дарья Коновалова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Модель Дарья КоноваловаФото: Михаил ФРОЛОВ

Павел Табаков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Павел ТабаковФото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса Александра Ребенок Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса Александра РебенокФото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса Светлана Устинова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса Светлана УстиноваФото: Михаил ФРОЛОВ

Екатерина Варнава Фото: Михаил ФРОЛОВ

Екатерина ВарнаваФото: Михаил ФРОЛОВ

Светлана Бондарчук Фото: Михаил ФРОЛОВ

Светлана БондарчукФото: Михаил ФРОЛОВ

Актёр Владимир Мишуков Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актёр Владимир МишуковФото: Михаил ФРОЛОВ

Содержанки - Официальный трейлер.

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Дарья Мороз призналась, что больше не стесняется сниматься обнаженной

Во втором сезоне сериала о тяжелой доле великосветской Москвы «Содержанки» эротические сцены будут намного разнообразнее, чем в первом. Об этом на пресс-показе первой серии второго сезона сообщила актриса Дарья Мороз, исполнившая одну из главных ролей. Одновременно Мороз стала креативным продюсером проекта (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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