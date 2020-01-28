Дарья Мороз призналась, что больше не стесняется сниматься обнаженной

Во втором сезоне сериала о тяжелой доле великосветской Москвы «Содержанки» эротические сцены будут намного разнообразнее, чем в первом. Об этом на пресс-показе первой серии второго сезона сообщила актриса Дарья Мороз, исполнившая одну из главных ролей. Одновременно Мороз стала креативным продюсером проекта.

Вместе с тем актриса подчеркнула, что насыщенная сексуальная жизнь героев - далеко не главное в сериале. На переднем плане, по мнению Мороз, все же драматическая линия. Полностью обнажаться перед камерой Дарье Мороз не привыкать. Актриса дебютировала в уже 2,5 месяца - в картине 1984 года «Милый, дорогой, любимый, единственный».

- Это была первая роль, где я разделась догола, - напомнила Дарья. - В принципе, [в «Содержанках»] ничего нового для меня не случилось. Другой вопрос, что первый сезон «Содержанок» снял с меня комплексы собственного тела в кадре. Мне кажется, это важный момент для актрисы. Особенно русской актрисы — мне кажется, для русских людей вопрос телесности несколько стыдливый и закрытый. Так вот, на втором сезоне, когда мы снимали дом Глеба (персонаж сериала, возлюбленный героини Дарьи Мороз. - Авт.), я, в общем-то, неделю ходила практически обнаженной в кадре. И для меня это было настолько же органично, как съесть яблоко.

Второй сезон «Содержанок» можно будет смотреть на видеосервисе Start начиная с 30 января. Продолжение сняла режиссер Дарья Жук - вместо Константина Богомолова, который теперь занимается другими проектами, однако выступил соавтором сценария новых серий «Содержанок».

Первый сезон вышел в 2019 году и привлек большое внимание зрителей и критиков. На волне успеха «Содержанок» видеосервису Start удалось набрать более 750 тысяч подписчиков, постоянно оплачивающих услуги платформы.