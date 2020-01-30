2020-01-30T15:01:17+03:00
Звезды

«Черные глаза» Маргариты Симоньян

«Комсомолка» почитала новую книгу известной журналистки и главы RT
Антон Власов
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Маргарита Симоньян. Фото: Валерий Шарифулин/ТАССМаргарита Симоньян. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Книгу я взял в дорогу, когда ехал из Москвы в Тулу. Уже на подъезде к городу дочитывал последние страницы. Ну, попали в страшные пробки. Бодались на дорогах несколько часов. Хотя, казалось, был в пути не больше получаса. Легкая и сочная книга Маргариты Симоньян — это набор небольших кубанских рассказов. Порой, со страниц прямо дует соленый ветерок Черного моря.

Это истории про настоящую журналистскую жизнь, про неподдельные мечты. На дворе 90-е. Девушка живет в своем южном крае, усеянном подсолнухами и казачьими станицами, и мечтает о карьере репортера. На потрепанной машине она носится по югу, ищет новостные сенсации. И находит! Марго передает репортаж о перестрелке чеченских боевиков с военными в Абхазии. Она рискует собой. Но добывает леденящие душу кадры. Сидя на корточках рядом с убитым террористом, Симоньян показывает на камеру его политый кровью паспорт.

Она была молодой мечтательницей. Теперь имя этой девочки из простой семьи обсуждает весь мир.

- У нас не было отопления, водопровода, кухни и унитаза. Но были соседи с гитарой, и шашлыки во дворе, и чайные розы с жуками, и кленовые листопады. И мальчик с квартала — черноглазый, как ветки акаций, кудрявый, как гиацинт, веселый, как вся моя жизнь, - вспоминает Симоньян.

«Черные глаза» - это про настоящих людей, веселую жизнь и честный успех.

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В сборник рассказов главреда канала «RT» вошли смешные и местами немножко грустные истории из ее журналистской жизни (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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