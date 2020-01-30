Многоходовочка: экс-жена Аршавина объявила о выселении, чтобы напугать футболиста лишением родительских прав

Спор по финансовым вопросам после развода Андрея Аршавина с Алисой Казьминой решился полгода назад в суде. Несмотря на то, что Алиса нанимала дорогих адвокатов, она не смогла претендовать на недвижимость спортсмена: все записано на маму футболиста, куплено до брака. Богатые мужчины, уже имеющие опыт раздела имущества в суде, так часто поступают - готовятся к возможным проблемам с женами до вступления в брак.

Адвокат Андрея Аршавина Виктория Савицкая объяснила решение суда: «Алименты взысканы в долевом размере 1/8 заработка на содержание дочери Есении. Также взысканы 64 тысячи 400 рублей на содержание Алисы». В феврале Есении Аршавиной исполнится три года и ее мама больше не будет получать алименты от экс-мужа. Остаются выплаты на ребенка: 1/8 от дохода спортсмена - это около 340 тысяч рублей в месяц.

У Алисы Казьминой трое детей: общая дочь с Аршавиным и двое несовершеннолетних детей от первого брака. Семья живет в квартире, принадлежащей матери Андрея Аршавина, а на днях Алиса Казьмина получила «требование о выселении» в срок до 1 марта 2020 года. По закону она не имеет права проживать в этой квартире, но Алиса не предполагала, что ее попросят «с вещами на выход».

Получив «требование о выселении», Казьмина сначала опубликовала его в инстаграме, пристыдив Андрея Аршавина, затем удалила, потом опубликовала вновь... Еще интереснее переписка Алисы с ее подписчиками в инстаграме, где она признает ошибку: мол, зря бросила первого мужа и променяла его на Аршавина. После того, как Казьмину призвали не унижаться, а доверить решение проблем новому возлюбленному, она объяснила зачем вынесла конфликт с Андреем Аршавиным на публику: «Огласку дать надо. Чтобы лишить его родительских прав потом».

Выступил в инстаграме и новый возлюбленный Казьминой, которого обвинили в желании поселиться в квартире Аршавина: «Ни один уважающий себя мужчина не собирается здесь непросто жить, а даже оставаться ночевать или заезжать днём...»

Татьяна Ивановна Аршавина сказала нам, что не хочет комментировать эту скандальную историю: «Потому что семейное дело». Но, как нам стало известно, публикация «требования о выселении» в инстаграме Алисы Казьминой пока не заставила Аршавиных отказаться от своих намерений. Мол, это ответная реакция на поступки Алисы: какие не уточняется.

Кстати, у первого мужа Алисы уже другая семья. Напомним, что Андрей Аршавин бросил Юлию Барановскую с тремя детьми и ушел к Алисе Казьминой, которая в свою очередь ради футболиста бросила мужа. Поженилась парочка только когда Алиса забеременела (в 2016-м) - развелись через 3 года. Все время пока Андрей Аршавин жил с Алисой, он не встречался и даже по телефону не поздравлял детей от Юлии Барановской. Как только Аршавин ушел от Казьминой, он периодически стал приезжать к Артему, Яне и Арсению, общается с ними по телефону. При этом ни о каком воссоединении Аршавина с Барановской не может быть и речи: Юлия давно решила, что такой мужчина ей не нужен, а встречам отца с детьми никогда не препятствовала. Барановская смогла стать успешной телеведущей и приобрести себе и детям просторную квартиру в престижном районе Москвы.

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