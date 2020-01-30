"Перестаньте унижаться, женщина": Алисе Кузьминой припомнили, как она увела Аршавина от беременной Барановской

Андрей Аршавин опять в центре скандала. На этот раз гневной отповедью в адрес футболиста разразилась его бывшая жена Алиса Казьмина. Многодетную мать возмутило требование теперь уже бывшей свекрови освободить ее жилплощадь. Алиса съезжать не хочет и почему-то во всем винит спортсмена, которому квартира даже не принадлежит.

Беда пришла откуда не ждали. Бывшая жена Андрея Аршавина разместила в своем блоге требование от мамы футболиста освободить ее квартиру. Пожилая женщина заявила, что бывшая невестка и трое ее детей "незаконно находятся в принадлежащем ей жилом помещении". И потребовала в срок до 1 марта 2020 года жилплощадь освободить. В случае отказа пенсионерка намерена добиваться справедливости в суде.

Алиса Казьмина по неизвестной причине набросилась на Аршавина. Женщина почему-то считает, что он отнимает у нее жилье, которое ей по закону собственно и не принадлежит.

kazmina_alisia__mb Алиса Казьмина пожаловалась на Андрея Аршавина, но подписчики ее не поддержали

В качестве аргумента она приводит якобы обещания бывшего мужа ее старшей дочке. Дело в том, что в квартире матери Аршавина вместе с Казьминой проживают и ее дети: трехлетняя дочь Есения, рожденная в браке с Аршавиным, и старшие дочь и сын Казьминой от первого брака с бизнесменом Алексеем Казьминым.

"Сначала он забрал ее у папы, ее дома, благополучия, стал ей папой и обеспечивал благоприятные условия. А сейчас в восемь лет, когда она его еще ждет, выселяет на улицу. Ему мячом голову пробили или он оставил ее, когда закончил карьеру. Я даже не могу представить ее слез и беспомощности. И фразы: «Ты же говорила, папа этот дом нам оставил, чтобы потом приехать»", - написала в блоге женщина.

kazmina_alisia__mb Подарок на день рождения дочки от папы и бабушки

Подписчики бывшей жены футболиста не понимаю, чем, собственно, Алиса недовольна. Многие вспомнили о законе бумеранга.

"Будешь знать, как лезть в семью и спать с женатыми мужиками!", "Думала, бумеранг к тебе не вернется?", "Алиса, зачем вы унижаетесь? Я вот второй день наблюдаю и мне обидно до слез. Разве вам некуда пойти? Неужели вам некуда уехать? К мужу новому почему нельзя? Зачем так позориться на весь свет?", "Карма! На чужом несчастье счастья не построить", "Думать нужно было, когда он двоих детей и нерожденного ребенка бросил. А теперь цепляться за жилплощадь даже не отца ребенка, думаю, не стоит", "Я не пойму, это не ваша жилплощадь, выселяйтесь. Зачем тут писать, чего хотите добиться, жалости к себе?", "А почему он вообще должен что-то вам оставлять? Вы этот дом в браке купили? Вы когда его от беременной жены уводили с двумя маленькими детьми, не думали, что он и с вами так же поступит?", "По-моему, все ожидаемо...Троих детей бросил, почему и четвертого не бросить?", "Перестаньте унижаться, женщина! Противно на это смотреть. Отвращение только и вызываете", "У бабушки внучка не одна Есения, почему она должна дом ей одной оставлять. От Барановской тоже внуки, которые копия папа. Идите работать, не унижайтесь так", "Я не верю в бумеранг, но в вашем случае он сработал на все 200%", - пишут возмущенные обыватели.

Напомним, Андрей Аршавин развелся с Алисой Казьминой в августе 2018 года. Как признавалась жена спортсмена, брак дал трещину из-за многочисленных измен футболиста. Ради Казьминой Аршавин бросил беременную Юлию Барановскую. К слову, после развода с Алисой футболист неожиданно возобновил свои отношения с тремя детьми от Юли.