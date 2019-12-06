Юлия Барановская честно рассказала об алиментах от Аршавина

Юлия Барановская является примером для многих одиноких мам. После расставания с футболистом Андреем Аршавиным, оставшись одна с тремя детьми, она не опустила руки, не поставила на себе крест. Сейчас эффектная блондинка - успешная телеведущая и желанная гостья на светских вечеринках. Без нее не обходится ни одно мало-мальски значимое мероприятие, а с годами Юля стала только краше. Говорят, теледива скоро выйдет замуж.

Юлия Барановская девять лет состояла в отношениях с Андреем Аршавиным. Футболист ушел из семьи, оставив ее на последних сроках беременности. Она носила под сердцем третьего ребенка. Но вместо того чтобы горевать и плакаться на всю страну о своей тяжкой доле, Юля неожиданно для всех тихо попала на главный федеральный канал. Она не только справилась с возложенной на нее миссией телеведущей, но и каждый день вдохновляет миллионы женщин.

"Почему-то многие думают, что раз родила, то теперь сиди дома с детьми. Я долго была просто мамой и женой, а потом пошла работать. Меня до сих пор спрашивают на мероприятиях: «А где дети?» Дети дома или где-то на занятиях. Они - личности. Я для своих детей - сильная личность, мое мнение для них - весомый аргумент", - делится секретом успеха знаменитость.

Она никогда не давит на наследников: "Некоторые родители стоят за дверью: «Только попробуй не выиграть, шею тебе сверну». А мои спокойнее себя чувствуют, когда идут и делают что-то сами. Чем меньше мы будем со своим давлением присутствовать в жизни детей, тем легче им будет понять, что такое ответственность".

baranovskaya_tv Юлия Барановская с детьми от Андрея Аршавина - Артемом, Яной и Арсением

По ее мнению, очень важно показывать ребенку, насколько он важен, но при этом и о себе забывать не стоит. "Считаю неправильной фразу, что надо жить ради детей. Жить нужно ради себя. И я не всегда себя любила. Я считала, что это стыдно, мне было неудобно, если меня хвалили", - сокрушается Барановская. .

Когда она рассталась с отцом своих детей, то уходила в никуда. "Я не подавала на алименты. Не могла претендовать на них, так как мы не были в законном браке", - цитирует ее Собеседник.Ru.

Впрочем, о содержании наследников Аршавин с Барановской договорились еще пять лет назад. Когда футболист играл за "Зенит", то платил троим детям пять миллионов рублей ежемесячно. Потом футболист покинул профессиональный спорт, женился и стал отцом дочки Есении. Теперь старшим наследникам выплачивается значительно меньшая сумма - по 300 тысяч рублей каждому.

Поклонники Барановской уверены: она заслуженно добилась успеха. Юлия на это с улыбкой отвечает: "Успех - это качество, которое может определить сам человек. Я очень люблю людей и жизнь".