2019-12-06T14:18:07+03:00
Звезды

Юлия Барановская честно рассказала об алиментах от Аршавина

34-летняя телеведущая воспитывает троих детей от футболиста
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Юлия Барановская воспитывает троих детей от футболистаЮлия Барановская воспитывает троих детей от футболистаФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Изменить размер текста:

Юлия Барановская является примером для многих одиноких мам. После расставания с футболистом Андреем Аршавиным, оставшись одна с тремя детьми, она не опустила руки, не поставила на себе крест. Сейчас эффектная блондинка - успешная телеведущая и желанная гостья на светских вечеринках. Без нее не обходится ни одно мало-мальски значимое мероприятие, а с годами Юля стала только краше. Говорят, теледива скоро выйдет замуж.

Юлия Барановская девять лет состояла в отношениях с Андреем Аршавиным. Футболист ушел из семьи, оставив ее на последних сроках беременности. Она носила под сердцем третьего ребенка. Но вместо того чтобы горевать и плакаться на всю страну о своей тяжкой доле, Юля неожиданно для всех тихо попала на главный федеральный канал. Она не только справилась с возложенной на нее миссией телеведущей, но и каждый день вдохновляет миллионы женщин.

"Почему-то многие думают, что раз родила, то теперь сиди дома с детьми. Я долго была просто мамой и женой, а потом пошла работать. Меня до сих пор спрашивают на мероприятиях: «А где дети?» Дети дома или где-то на занятиях. Они - личности. Я для своих детей - сильная личность, мое мнение для них - весомый аргумент", - делится секретом успеха знаменитость.

Она никогда не давит на наследников: "Некоторые родители стоят за дверью: «Только попробуй не выиграть, шею тебе сверну». А мои спокойнее себя чувствуют, когда идут и делают что-то сами. Чем меньше мы будем со своим давлением присутствовать в жизни детей, тем легче им будет понять, что такое ответственность".

baranovskaya_tvbaranovskaya_tv
Юлия Барановская с детьми от Андрея Аршавина - Артемом, Яной и Арсением
45815 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По ее мнению, очень важно показывать ребенку, насколько он важен, но при этом и о себе забывать не стоит. "Считаю неправильной фразу, что надо жить ради детей. Жить нужно ради себя. И я не всегда себя любила. Я считала, что это стыдно, мне было неудобно, если меня хвалили", - сокрушается Барановская. .

Когда она рассталась с отцом своих детей, то уходила в никуда. "Я не подавала на алименты. Не могла претендовать на них, так как мы не были в законном браке", - цитирует ее Собеседник.Ru.

Впрочем, о содержании наследников Аршавин с Барановской договорились еще пять лет назад. Когда футболист играл за "Зенит", то платил троим детям пять миллионов рублей ежемесячно. Потом футболист покинул профессиональный спорт, женился и стал отцом дочки Есении. Теперь старшим наследникам выплачивается значительно меньшая сумма - по 300 тысяч рублей каждому.

Поклонники Барановской уверены: она заслуженно добилась успеха. Юлия на это с улыбкой отвечает: "Успех - это качество, которое может определить сам человек. Я очень люблю людей и жизнь".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Андрей Аршавин: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ангела Меркель впервые за четыре срока посетила Освенцим
Храм Христа Спасителя и два суда получили угрозы о взрыве
Психолог назвал дни, когда приближение Нового года ощущается больше всего
Путин заявил, что строительство "Северного потока-2" близко к завершению
Более 70% жителей Украины согласны на компромиссы ради мира в Донбассе
К закону о семейно-бытовом насилии поступило более пяти тысяч предложений
Специалист по кибербезопасности дал советы по защите денег на карте от кражи
Врач рассказал об опасности бороды и усов
В Анапе назовут лучших виноделов на конкурсе «Молодая лоза»
Семь столичных судов эвакуировали из-за сообщений о минировании
Журнал Time впервые поместил Зеленского на обложку
Детский омбудсмен призвала забирать лицензии у магазинов, где снюсы продают детям
В Госдуме прокомментировали идею создать общую систему зарплат для учителей
Федерация легкоатлетов направила в Минспорт "дорожную карту" по борьбе с допингом
В Кремле прокомментировали вынесенный Егору Жукову приговор
Порошенко посоветовал Зеленскому не общаться с Путиным один на один
Назван овощ, восстанавливающий легкие после курения
Корабль «Прогресс МС-13» запущен с Байконура к МКС
Иосиф Пригожин объяснил, почему российская публика показалась навязчивой Раймонду Паулсу
Электрический угорь в США заставил работать гирлянду на рождественской ёлке
Суд арестовал имущество бывшего замглавы Пенсионного фонда России
Следователи просят арестовать москвичку, избившую двухлетнюю дочь
Больше секций и спортшкол: Якутия и Министерство спорта России подписали соглашение о сотрудничестве