Новый коронавирус на Хайнане: на китайском острове остаются российские туристы

На китайском острове Хайнань утром в пятницу 31 января находилось 1104 россиянина. После того, как российские власти приняли решение эвакуировать соотечественников из городов и провинций Китая, оказавшихся в эпицентре распространения коронавируса, на остров Хайнань вылетел самолет для вывоза россиян. На борт сажали тех, кто хочет покинуть страну и вернуться в Россию. В общей сложности в аэропорт Внуково доставили 336 пассажиров.

Все они прошли медицинский осмотр и сдали анализы, которые передали в лаборатории Роспотребнадзора.

- Больных среди пассажиров, прибывших аэропорт Внуково с китайского острова Хайнань, не обнаружено, - приводит слова начальника Сколковского территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве Андрея Полякова пресс-службе Роспотребнадзора.

В целом среди китайцев по данным на 1 февраля жертвами коронавируса стали 259 человек, заражены 11 791 жителей страны. Больше всего заболевших в провинции Хубэй (столица город Ухань), эпицентре эпидемии, здесь погибли 259 человек, как сообщает Reuters.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/758062" frameborder="0"></iframe> В России выявлены первые случаи нового коронавируса.Заражённые находятся в Забайкалье и Тюменской области

Вскоре коронавирус после начала вспышки заболевания коронавирус вышел за пределы материкового Китая. На острове Хайнань 27 января власти подтвердили первую смерть от пневмонии нового типа – погибшей оказалась 80-летняя женщина. Она приехала на курорт из Уханя. На тот момент число заразившихся на острове превышало 30 человек. На острове отменены развлекательные мероприятия, чтобы не допустить распространение вируса в местах скопления людей.

Смертность от коронавируса составляет около 2,2%, сообщает Reuters. Но ученые говорят, что фактическая она может быть выше или ниже, так как есть вероятность неподтвержденных случаев.

Власти Китая оказывают помощь странам, принявшим решение об эвакуации своих граждан. Так, в субботу 1 февраля начался вывоз россиян наземным транспортом. Кроме того, запланирован чартерный рейс в Ухань, где также находятся наши соотечественники.