2020-02-01T07:58:35+03:00
Общество

Китайский коронавирус, последние новости на 1 февраля 2020: Россия спасает своих людей из Уханя и Хубэя

"КП" сообщает последние новости по китайскому коронавирусу на 1 февраля 2020 года [видео]
Григорий ЛЕОРДА
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Люди, которых признали заболевшими коронавирусом в России, являются гражданами Китая.Люди, которых признали заболевшими коронавирусом в России, являются гражданами Китая.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Китайский коронавирус на 1 февраля 2020 года унес жизни 259 человек. Последние новости тревожные: вирус все же дошел до России. О первых случаях заболевания президенту накануне сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

- Признаны заболевшими жители Забайкалья и Тюменской области, которые несколько дней назад прибыли из Китая. Оба являются гражданами этой страны.

- Правительство нашей страны приняло решение об эвакуации своих граждан из Уханя и Хубэя. Для этого сегодня были открыты 3 пропускных пункта в Приморье (Полтавка, Краскино и Пограничный). Прибывающие пройдут медосмотр. Ожидается эвакуация по меньшей мере 630 человек.

- С вчерашнего дня закрыты пешеходные и автомобильные границы РФ с Китаем. В правительстве готовится запрет на получение рабочих виз для китайских граждан.

- Тем временем Минздрав выпустил памятку по коронавирусу. В ней краткая информация, которую необходимо знать всем.

Вирус передается воздушно-капельный путем и при контакте с зараженным человеком

Вирус передается воздушно-капельный путем и при контакте с зараженным человеком

- Держать в чистоте гаджеты и не прикасаться руками к лицу рекомендовала глава Роспотребнадзора Анна Попова. С ее слов, наибольшую опасность коронавирус представляет для пожилых людей.

- Почтовое сообщение и грузоперевозки с Китаем останавливать не планируется, заверила Голикова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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